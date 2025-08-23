আটলান্টিক কানাডায় দমকলকর্মের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে

নিবন্ধ সামগ্রী
হ্যালিফ্যাক্স – নোভা স্কটিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগ বলছে যে আন্নাপোলিস উপত্যকার একটি বৃহত দাবানল নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়ে গেছে এবং এখনও এটি 32 বর্গকিলোমিটারেরও বেশি আকারের অনুমান করা হয়।
আজ একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বিভাগটি বলেছে যে পরিস্থিতিগুলি লং লেকের আগুনে অগ্রগতি অব্যাহত রাখার আশাবাদী বলে মনে হচ্ছে বাতাসগুলি একটি বিশাল ঝড়ের কূপের উপকূল থেকে আবার উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কর্মকর্তারা বলছেন যে বিভাগের দমকলকর্মীরা অন্টারিওর 62২ জন দমকলকর্মী এবং ছয়টি হেলিকপ্টার, ছয়টি বিমান এবং ৩০ টি ভারী সরঞ্জাম অপারেটর সহ ৪২ জন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দমকলকর্মীদের সহায়তা করছেন।
নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডরে কর্মকর্তারা বলেছেন যে হেলিকপ্টারগুলির সাথে বিমানীয় দমন প্রচেষ্টা আজ কনসেপশন বে উত্তরে কিংস্টন ওয়াইল্ডফায়ারে অব্যাহত রয়েছে।
তারা বলেছে যে প্রাদেশিক গ্রাউন্ড ক্রুরা অন্টারিও এবং ব্রিটিশ কলম্বিয়ার দমকলকর্মীদের সাথে সাইটে রয়েছেন, কানাডার সশস্ত্র বাহিনী এবং স্বেচ্ছাসেবক দমকলকর্মীদের কর্মীদের সহায়তায়।
এদিকে, এনভায়রনমেন্ট কানাডা বলেছে যে হারিকেন ইরিনকে একটি পোস্ট-ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়কে ডাউনগ্রেড করা হয়েছে এবং একটি মিড-ডে আপডেটটি সেন্ট জনস, এনএল-এর দক্ষিণে 65২২ কিলোমিটার দক্ষিণে ঝড়টি স্থাপন করেছে, সর্বোচ্চ ১৩৯ কিলোমিটার এক ঘণ্টায় সর্বাধিক টেকসই বাতাস রয়েছে।
