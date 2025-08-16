আতঙ্কিত পিগলেটগুলি মুখে আঘাত পেয়েছিল এবং অসুস্থ নতুন শুয়োরের ফার্ম কেলেঙ্কারীতে মেঝে জুড়ে লাথি মেরেছিল – মেইলটির ঠিক কয়েক মাস পরে কোম্পানির অন্য স্থানে মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতা উন্মোচিত

ভারী বোর্ডের সাথে মুখের মধ্যে চেঁচানো পিগলেটটি স্মাক করে, খামার কর্মী আতঙ্কিত প্রাণীর কব্জি এবং পুনরুদ্ধার হিসাবে তার আঘাতগুলি সরবরাহ করে।
এই সংবাদপত্রের দ্বারা প্রাপ্ত নতুন গোপন ফুটেজে প্রকাশিত বিস্ময়কর নিষ্ঠুরতা – এটি একটি কারখানার খামারে টেসকো, সাইনসবারি, আসদা এবং মরিসনস সরবরাহকারী একটি কারখানার খামারে বন্দী থাকা এক লিটানি দৃশ্যের মধ্যে একটি।
আহত পিগলেটগুলি থেকে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে।
রবিবার মেইলটি প্রকাশিত হয়েছিল যে একই সংস্থা ক্র্যানসউইক দ্বারা পরিচালিত একটি ভিন্ন খামারে পিগলেটগুলি মারধর করা হচ্ছে তার ঠিক কয়েক মাস পরে বোমাশেলের অনুসন্ধানগুলি এসেছে।
গল্পটি জাতীয় ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে, কোম্পানির মূল্য থেকে 250 মিলিয়ন ডলার মুছে দিয়েছে এবং সুপারমার্কেটগুলিকে খামারের সাথে সম্পর্ক কাটাতে বাধ্য করেছিল।
কিন্তু ক্র্যানসউইক সেই সময়ে এই আচরণটিকে কল্যাণমূলক মানদণ্ডে ‘ল্যাপস’ বলে অভিহিত করেছিলেন এবং মুষ্টিমেয় খামার কর্মীদের স্থগিত করেছিলেন, আজকের প্রকাশগুলি বোঝায় যে বহু-বিলিয়ন পাউন্ডের অপারেশনের মধ্যে নিষ্ঠুরতা স্থানীয়।
মর্মাহতভাবে, খামারটি লাল ট্র্যাক্টর দ্বারা নিরীক্ষণের মাত্র দু’সপ্তাহ পরে সবচেয়ে মারাত্মক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল, এটি একটি মানের চিহ্ন যা প্রাণী কল্যাণের মান নিশ্চিত করার জন্য বোঝানো হয়েছিল।
সমালোচকরা বলছেন যে এটি স্কিমের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং শিল্পে একটি জনসাধারণের তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে।
এই সংবাদপত্রের দ্বারা প্রাপ্ত নতুন গোপন ফুটেজে প্রকাশিত বিস্ময়কর নিষ্ঠুরতা – এটি একটি কারখানার খামারে টেসকো, সাইনসবারি, আসদা এবং মরিসনস সরবরাহকারী একটি কারখানার খামারে বন্দী থাকা এক লিটানির মধ্যে একটি হ’ল
From injured piglets violently kicked across the floor by workers to others left contorted in pain during slow and agonising deaths, this is the daily reality for pigs farmed by Britain’s largest pork supplier, which insists animal welfare is ‘close to its heart’
রবিবার মেইলটি প্রকাশিত হয়েছিল যে একই সংস্থা ক্র্যানসউইক দ্বারা পরিচালিত একটি ভিন্ন খামারে পিগলেটগুলি মারধর করা হচ্ছে তার ঠিক কয়েক মাস পরে বোমাশেলের অনুসন্ধানগুলি এসেছে
দশ মাসের সময়কালে লিংকনশায়ারের সোমারবি টপ ফার্মে সাইট জুড়ে তদন্তকারীদের দ্বারা লুকানো ক্যামেরাগুলি:
- শ্রমিকরা নিয়মিত বোর্ড, প্যাডেলস এবং তাদের মুঠির সাথে শূকরকে আঘাত করে, ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের স্নুট এবং চোখের মতো অঞ্চলগুলিকে লক্ষ্য করে।
- একটি পিগলেট 33 ঘন্টা মারা যায় কারণ অন্যান্য পিগলেটগুলি একটি খোলা ক্ষতটিকে নরখাদক করে তোলে।
- আইনীভাবে প্রয়োজনীয় কল্যাণ চেকগুলি প্রায়শই দৃশ্যমান আঘাত এবং দুর্ভোগকে উপেক্ষা করে, মাত্র 90 সেকেন্ড স্থায়ী এক হাজার শূকরের একটি পরিদর্শন করে।
- লম্পট পিগলেটগুলির একাধিক বোটেড হত্যাকাণ্ড, যা তাদের গুলি করার পরে 30 সেকেন্ডেরও বেশি সময় ধরে চিৎকার করে এবং ছিটকে পড়েছিল।
- একজন পরিচালক বলেছেন: ‘আমি বস। আমি এখানে তিন বা চার বছর হয়েছি এবং এটি এই জায়গাটি *** আইএন *** ”
গত রাতে যুক্তরাজ্যের সুপারমার্কেটগুলি জানিয়েছে যে তারা খামারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, অন্যদিকে রাজনীতিবিদরা এই অনুসন্ধানগুলিকে ‘ভয়াবহ’ বলে নিন্দা করেছেন এবং পুলিশ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন।
সোমারবি শীর্ষ খামারগুলি প্রায় 4,000 শূকর, কলমে 27 টি শূকর দিয়ে বন্ধ্যা শেডে ক্র্যামড। এটি একটি চর্বিযুক্ত খামার, যেখানে জবাইয়ের জন্য সঠিক ওজনে পৌঁছানোর জন্য প্রাণীগুলি উত্থাপিত হয়।
মর্মাহতভাবে, খামারটি লাল ট্র্যাক্টর দ্বারা নিরীক্ষণের মাত্র দু’সপ্তাহ পরে সবচেয়ে মারাত্মক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল, এটি একটি মানের চিহ্ন যা প্রাণী কল্যাণের মান নিশ্চিত করার জন্য বোঝানো হয়েছিল। সমালোচকরা বলছেন এটি স্কিমের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং জনসাধারণের তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে
সোমারবি টপ ফার্ম (চিত্রযুক্ত) প্রায় ৪,০০০ শূকর, কলমে ২ 27 টি শূকর দিয়ে বন্ধ্যা শেডে ক্র্যামড। এটি একটি মোটামুটি খামার, যেখানে জবাইয়ের জন্য সঠিক ওজনে পৌঁছানোর জন্য প্রাণীগুলি উত্থাপিত হয়
পিগলেটগুলি ফার্মে পৌঁছেছে (চিত্রযুক্ত) 13 মাইল দূরে ক্র্যানসউইকের নর্থমুর ফার্মে লালিত হয়েছে, যেখানে একজন তদন্তকারী গোপনে অপব্যবহারের একটি ক্যাটালগ রেকর্ড করেছিলেন, মে মাসে এমওএস দ্বারা প্রকাশিত হিসাবে
পিগলেটগুলি ক্র্যানসউইকের নর্থমুর ফার্মে ১৩ মাইল দূরে লালন -পালিত হয়ে খামারে পৌঁছেছিল, যেখানে একজন তদন্তকারী গোপনে মোসের দ্বারা প্রকাশিত হিসাবে অপব্যবহারের একটি ক্যাটালগ রেকর্ড করেছিলেন।
ফুটেজে ফার্ম কর্মীরা তাদের পেছনের পা দিয়ে পিগলেটগুলি দুলিয়ে এবং শক্ত মেঝেতে ভেঙে ফেলার বিষয়টি প্রকাশ করেছে, ‘পিগলেট থাম্পিং’ নামে পরিচিত হত্যার নিষিদ্ধ পদ্ধতি।
অধিকার গ্রুপ অ্যানিমাল জাস্টিস প্রজেক্টের একটি তদন্তের পরে সোমারবি টপ সম্পর্কে আজকের প্রকাশগুলি এসেছে, যা তদন্তকারীরা সাহসের সাথে রাতে ফার্মে ক্যামেরাগুলি লুকিয়ে রাখতে এবং ব্যাপক দুর্ভোগের নথি নথিভুক্ত করতে দেখেছিল।
ফার্মের মূল সংস্থা ক্র্যানসউইক গত বছর তাজা শুয়োরের মাংস থেকে 146 মিলিয়ন ডলার উপার্জন করেছে এবং বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে 35,000 এরও বেশি শূকরকে বধ করার জন্য প্রেরণ করে, তবে ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য 35 মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে।
যদিও এটি তার মাংসকে ‘উচ্চ কল্যাণ’ হিসাবে বিপণন করে এবং তার ওয়েবসাইটে ‘বিবেকের সাথে ফার্মিং উইথ ফার্মিং’ শব্দটি ব্যবহার করে, শূকরদের আনন্দের সাথে আইডিলিক সবুজ ক্ষেত্রগুলি উপভোগ করছে – ভিডিও প্রমাণ দেখায় যে এটি বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে।
ফুটেজ পর্যালোচনা করা শূকর পশুচিকিত্সক ডাঃ অ্যালিস ব্রো বলেছেন: ‘শ্রমিকদের দ্বারা দেখানো চরম সহিংসতা গভীরভাবে সম্পর্কিত।
‘ক্র্যানসউইকের কল্যাণ দাবিগুলি ফাঁকা – ব্রিটেনের শূকর খামারে চরম দুর্ভোগ স্থানীয়। আমাদের জরুরীভাবে শূকর চাষ শিল্পের জন্য জনসাধারণের তদন্তের প্রয়োজন ”
তদন্তে ব্যথা, আঘাত, যন্ত্রণা এবং রোগ থেকে সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সহ প্রাণী কল্যাণ আইনের একাধিক সম্ভাব্য লঙ্ঘন পাওয়া গেছে।
সোমারবি টপ সম্পর্কে আজকের প্রকাশগুলি অধিকার গ্রুপ অ্যানিমাল জাস্টিস প্রজেক্টের একটি তদন্তের পরে এসেছে, যা তদন্তকারীরা সাহসিকতার সাথে রাতে ফার্মে ক্যামেরাগুলি লুকিয়ে রাখতে এবং বিস্তৃত দুর্ভোগের নথির জন্য ফার্মে যেতে দেখেছিল
যদিও এটি তার মাংসকে ‘উচ্চ কল্যাণ’ হিসাবে বিপণন করে এবং তার ওয়েবসাইটে ‘বিবেকের সাথে কৃষিকাজ’ শব্দটি ব্যবহার করে, শূকরদের আনন্দের সাথে আইডিলিক সবুজ ক্ষেত্রগুলি উপভোগ করছে – ভিডিও প্রমাণগুলি দেখায় যে এটি বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে
শ্রমিকরা প্রায়শই শূকরগুলিতে শপথ করে এবং চিৎকার করে রেকর্ড করা হয় যখন প্রাণীগুলিকে এক সময় 50 ঘন্টা পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন কৃত্রিম আলোকসজ্জার অধীনে রাখা হত, প্রাণী কল্যাণের জন্য অন্ধকারের সময়কালের জন্য নিয়ম লঙ্ঘন করে।
নথিভুক্ত কিছু মারাত্মক অপব্যবহার ছিল শূকরগুলি নরমাংসবাদের শিকার হয়েছিল, ফেটে যাওয়া হার্নিয়াস, স্ট্রেস এবং একঘেয়েমের কারণে জীবিত খাওয়া সহ।
ইতিমধ্যে-ফায়ার ক্র্যানসউইকের জন্য জরুরি প্রশ্ন উত্থাপনের শীর্ষে, অনুসন্ধানগুলি সন্দেহ রেড ট্র্যাক্টরের দাবিতেও ফেলে দেয় যে এটি ‘সর্বাধিক বিশ্বস্ত খাদ্য আশ্বাস প্রকল্প’, এই দেওয়া হয়েছে যে সোমারবি শীর্ষটি সবচেয়ে গুরুতর নিষ্ঠুরতার কিছু রেকর্ড করার আগে শংসাপত্রিত হয়েছিল।
যুক্তরাজ্যের প্রায় 95 শতাংশ শূকর লাল ট্র্যাক্টর দ্বারা প্রত্যয়িত খামার থেকে আসে।
শ্রম সাংসদ ডেভিড টেলর বলেছেন, ‘অসুস্থতা নির্যাতনের বিষয়টি পুলিশ পুরোপুরি তদন্ত করা দরকার’।
কনজারভেটিভ অ্যানিমাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষক স্যার রজার গ্যাল ফুটেজটিকে ‘ভয়াবহ’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যোগ করেছেন: ‘যদি এই জাতীয় অনুশীলনগুলি লাল ট্র্যাক্টর ব্যানারের অধীনে ঘটতে পারে তবে এই জাতীয় লেবেলের প্রয়োজন কী?’
লিব ডেম এমপি ড্যানি চেম্বারস বলেছিলেন: ‘এই তদন্তে উন্মোচিত অপব্যবহারটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং এটি আমাকে খুব রেগে যায়। এই নিষ্ঠুর আচরণের কোনও অজুহাত নেই। ‘
গ্রিন পার্টির সহ-নেতা অ্যাড্রিয়ান রামসে বলেছেন: ‘এটি দ্বিতীয় ক্র্যানসউইক ফার্ম যা ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। আমাদের কীভাবে এই জাতীয় সিস্টেমিক অপব্যবহারকে অনুমিতভাবে ‘আশ্বাসপ্রাপ্ত’ সরবরাহের শৃঙ্খলে চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং আমাদের এখনই এটি প্রয়োজন। ‘
তদন্তে ব্যথা, আঘাত, যন্ত্রণা এবং রোগ থেকে সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সহ প্রাণী কল্যাণ আইনের একাধিক সম্ভাব্য লঙ্ঘন পাওয়া গেছে। গ্রিন পার্টির সহ-নেতা অ্যাড্রিয়ান রামসে (চিত্রযুক্ত) বলেছেন: ‘কীভাবে এই ধরনের সিস্টেমিক অপব্যবহার অব্যাহত রাখার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের একটি জাতীয় তদন্তের প্রয়োজন’
শ্রম সাংসদ টেরি জেরি (চিত্রযুক্ত), যিনি নরফোকের মেগা-ফার্মের জন্য ক্র্যানসউইকের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন, তিনি বলেছেন: ‘এই সর্বশেষ ফুটেজটি ভয়াবহ। ‘আমি উদ্বিগ্ন যে এটি ক্র্যানসউইকের সাথে জড়িত আরেকটি ঘটনা’
ফুটেজ দেখার পরে, টেসকো (চিত্রযুক্ত, ফাইল চিত্র), সাইনসবারির, আসদা এবং মরিসনস সকলেই এই নির্যাতনের নিন্দা জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তারা সোমারবি টপ ফার্ম থেকে সরবরাহ স্থগিত করেছেন
এবং শ্রম সাংসদ টেরি জেরি, যিনি নরফোকের একটি মেগা-ফার্মের জন্য ক্র্যানসউইকের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন: ‘এই সর্বশেষ ফুটেজটি ভয়াবহ।
‘আমি উদ্বিগ্ন যে এটি ক্র্যানসউইকের সাথে জড়িত আরেকটি ঘটনা, সরকারের খাদ্য কৌশল বোর্ডের সদস্য হিসাবে জননীতিকে প্রভাবিত করে তাদের ভূমিকা প্রদান করে।’
অ্যানিমাল জাস্টিস প্রজেক্টের পরিচালক ক্লেয়ার পামার বলেছেন: ‘ক্র্যানসউইক এই শর্তগুলি তৈরি করেছেন, শূকরগুলি নয়। জনসাধারণকে হতবাক করা উচিত। কারখানা চাষ শেষ করার সময় এসেছে ”
এই গোষ্ঠীটি শূকর চাষ এবং অপরাধমূলক তদন্তের বিষয়ে জনসাধারণের তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে।
ফুটেজ দেখার পরে, টেসকো, সাইনসবারির, আসদা এবং মরিসনস সকলেই এই নির্যাতনের নিন্দা জানিয়ে বলেছিল যে তারা সোমারবি টপ ফার্ম থেকে সরবরাহ স্থগিত করেছে।
ক্র্যানসউইকের একজন মুখপাত্র বলেছেন: ‘আমাদের শূকরগুলির স্বাস্থ্য ও কল্যাণ আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। সামগ্রীটি বেশ কয়েক মাস আগে রেকর্ড করা হয়েছিল তবে সম্প্রতি সম্প্রতি আমাদের সাথে ভাগ করা হয়েছে।
‘আমরা ফুটেজে শূকরগুলির চিকিত্সা দেখার জন্য বিরক্তিকর খুঁজে পাই এবং আমরা আমাদের মানদণ্ডে এই বিরতির জন্য অনিচ্ছাকৃতভাবে ক্ষমা চাইছি। এটি কোনওভাবেই আমাদের খামারে অপারেটিং অনুশীলনগুলি প্রতিফলিত করে না। ‘
তারা আরও যোগ করেছেন যে, নর্থমুর ফার্মে অপব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক হওয়ার পর থেকে সংস্থাটি ফার্মগুলিতে পরিচালন দলগুলি পরিবর্তন করেছে, পাঁচটি পূর্ণ-সময়ের কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে এবং রিয়েল টাইমে কর্মীদের আচরণ এবং প্রাণী নিরীক্ষণের জন্য সমস্ত ইনডোর ফার্মগুলিতে এআই-সক্ষম সিসিটিভি ইনস্টল করছে।
রেড ট্র্যাক্টরের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, খামারের শংসাপত্র স্থগিত করা হয়েছে এবং একটি সম্পূর্ণ তদন্ত চলছে।
তারা আরও যোগ করেছেন: ‘ফুটেজে প্রাণী কল্যাণ মানকে অবহেলা করা এমন একটি শিল্পের প্রতি বিচ্ছিন্নতা করে যা কল্যাণ প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখতে কঠোর পরিশ্রম করে।’