আতশবাজি ট্র্যাজেডি

এখন অবধি করাচির মা জিন্নাহ রোডের আল-আমনা প্লাজার একটি আতশবাজি গুদামে বিস্ফোরণে ছয়জন প্রাণ দাবি করা হয়েছে। বিস্ফোরণটি কেবল অস্থিতিশীল কাঠামোগত স্তম্ভ এবং নিকটবর্তী দোকান এবং বাড়ির ছিন্নভিন্ন জানালাগুলিই নয়, তবে ঘন নিষ্পত্তি হওয়া অঞ্চলে নিয়ন্ত্রক অবহেলার মারাত্মক পরিণতিগুলি উন্মোচিত করেছে।
সরকারী বিবৃতি নিশ্চিত করে যে গুদামটি একবার লাইসেন্স রেখেছিল – তবুও এটি বছরের পর বছর ধরে পুনর্নবীকরণ করা হয়নি। এই ল্যাপস আরও গভীর তদন্তকে বাধ্য করে। সেখানে কি কখনও ফলো-আপ পরিদর্শন ছিল? কেন লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়নি? এবং কীভাবে বিপজ্জনক উপাদানগুলি পর্যবেক্ষণ ছাড়াই শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল? কঠোর প্রয়োগের অনুপস্থিতি বিস্তৃত প্রশাসনিক বিপর্যয়কে প্রতিফলিত করে যে করাচি স্টোররুম এবং গোডাউনগুলি দাহ্য উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য সংরক্ষণ করে, আবাসিক এবং বাণিজ্যিক উভয় কোয়ার্টারে এম্বেড থাকা। এই আমাদের বিপদে অবমূল্যায়িত সুপ্ত ঝুঁকি রয়েছে।
যথাযথ অধ্যবসায় এবং পারফেক্টরি সুরক্ষা মূল্যায়ন ছাড়াই জারি করা লাইসেন্সগুলি এমন একটি প্রশাসনিক সংস্কৃতির লক্ষণগত যা বিপদকে স্বাভাবিক করে তোলে। যখন এখন তদন্ত আহ্বান করা হয়েছে, এর কার্যকারিতা তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে। এটি অবশ্যই দোষ নির্ধারণের বাইরে এবং কাঠামোগত সংস্কারের দিকে যেতে হবে। কর্তৃপক্ষের এই জাতীয় বিপজ্জনক ইনস্টলেশনগুলির একটি বিস্তৃত তালিকা পরিচালনা করা উচিত এবং বাসি বা প্রশ্নবিদ্ধ লাইসেন্সগুলি প্রত্যাহার করা উচিত। তদুপরি, বিপজ্জনক উপাদানগুলি যথাযথ সুরক্ষা অবকাঠামোতে সজ্জিত মনোনীত শিল্প অঞ্চলগুলিতে স্থানান্তরিত করা উচিত।
ভাগ্য বা সুযোগে এই জাতীয় কাজগুলি পিন করতে পারে না। এগুলি অবহেলা এবং দুর্বল প্রয়োগের ফলাফল। প্রতিটি প্রতিরোধযোগ্য বিস্ফোরণ নিরীহ জীবন দাবি করে এবং পরিবারগুলিকে যন্ত্রণায় ফেলে দেয়। যারা প্রথমে লাইসেন্সটি জারি করেছিলেন এবং যারা এই সুবিধাটি চেক না করে চালিয়ে যেতে দিয়েছিলেন, তাদের বিলুপ্ত করা যায় না। গুদামের মালিককেও অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। তবে কাঠামোগত সংস্কারগুলি শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলির মতোই গুরুত্বপূর্ণ।