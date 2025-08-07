আতিকাহ ওডোকে দেওয়া বিবৃতি ব্যয়বহুল ছিল; বিয়ের অফার হয়েছিল

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা সিনিয়র অভিনেত্রী আতিকাহ ওডোর একটি রসিকতা নিয়ে একটি রসিকতা নিয়েছেন।
তার স্বামীর কাছ থেকে সম্ভাব্য বিচ্ছেদের ভিত্তিহীন খবরের পরে, অভিনেত্রী বিবাহের অফার পেতে শুরু করেছিলেন এবং তার ইনবক্সটি “সম্পর্ক” দিয়ে পূর্ণ।
আতিকা ওডো এমন একটি শোতে হেসে বললেন যে আমি কৌতুক করে বলেছিলাম যে আমার বিবাহ বিপদে পড়েছিল কারণ আমি প্রচুর নাটক দেখছিলাম … এবং স্বামী আমার কাছে অভিযোগ করেছিলেন! ‘
তিনি আরও যোগ করেছেন যে বিবৃতিটি ভাইরাল হয়েছে এবং লোকেরা এটিকে গুরুতর বলে মনে করেছিল। এখন আমার ডিএম বিবাহের অফারগুলিতে পূর্ণ, আমি সত্যিই উপভোগ করছি। মাঝে মাঝে স্বামীদের একটু উত্তেজনা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
আতাকিয়া ওডো যোগ করেছেন যে মহিলারা কখন এবং কীভাবে তাদের স্বামীদের চাপের মধ্যে রাখবেন এবং হ্যাঁ, কখনও কখনও লাল পোশাক পরা উচিত তা শিখতে হবে।
সোশ্যাল মিডিয়ার শক্তি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে অভিনেত্রী বলেছিলেন যে এখন বোঝা যাচ্ছে যে কিছুটা রসবোধ, কিছুটা স্মার্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়া অনেক পরিবর্তন করতে পারে।