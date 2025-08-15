অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেসের একজন প্রধান, এপিসি, আইয়েকুটো আকিন্ডেল, এমন কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন যা প্রেসিডেন্ট বোলা টিনুবুকে প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকু আবুবাকর, রোটিমি আমাইচি এবং পিটার ওবি ২০২27 সালে যাচ্ছেন তার পক্ষে।
আকিন্ডেল বলেছিলেন যে ২০০ 2007 সাল থেকে আটিকুকে রাষ্ট্রপতির জন্য কখনও বিবেচনা করা হয়নি।
তিনি বলেন, পরিবহন মন্ত্রী আমাইচি ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরি, এফসিটি -র মন্ত্রীর সাথে ভাগ করে নেওয়ার পর থেকে তিনি কখনও কোনও নির্বাচন জিততে পারেননি।
এক্স -এ পোস্ট করে তিনি প্রকাশ করেছেন যে ওডুমেগু ওজুকু মারা যাওয়ার পরে ওবিআই কোনও নির্বাচন জিতেনি।
এই রাজনীতিবিদদের বিপরীতে আকিন্ডেলের মতে, টিনুবু প্রয়াত এমকেও অ্যাবিওলার যুগে নির্বাচন জিতেছিলেন এবং ২০২৩ সালে একই কাজ করেছিলেন।
তিনি লিখেছেন: “উইক তাকে ছেড়ে যাওয়ার পরে আমাইচি কখনও কোনও নির্বাচনে জিতেনি। আতিকু ২০০ 2007 সাল থেকে কখনও নির্বাচনের জয়ের ভক্ত নন।
“এবং ওজুকওয়ু মারা যাওয়ার পর থেকে ওবি আর কখনও কোনও নির্বাচন জিতেনি! টিনুবু অ্যাবিওলা যুগে একটি নির্বাচন জিতেছিলেন।
“টিনুবু বিজ্ঞাপন যুগে নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন। টিনুবু এই এপিসি যুগে একটি নির্বাচন জিতেছিলেন। এগুলি ডেসটিনি -র কঠোর সত্য!