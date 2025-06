আত্মঘাতী বোম্বার দামেস্কের কাছে সিরিয়ান চার্চে কমপক্ষে 20 জনকে হত্যা করেছে

সিরিয়ার একটি আত্মঘাতী বোমা হামলায় রবিবার গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের ভিতরে নিজেকে বিস্ফোরণ ঘটায় জনগণের দ্বারা ভরাট করে কমপক্ষে ২০ জন মারা গিয়েছিল, সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে।

দামেস্কের উপকণ্ঠে ডুয়েলার বিস্ফোরণটি ঘটেছিল যখন লোকেরা মার এলিয়াস চার্চের ভিতরে প্রার্থনা করছিল। সিরিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বরাত দিয়ে সানা জানিয়েছেন যে কমপক্ষে ৫৩ জন আহত হয়েছেন।

ব্রিটেন ভিত্তিক যুদ্ধ মনিটর মানবাধিকারের জন্য সিরিয়ান অবজারভেটরি বলেছে যে কমপক্ষে ১৯ জন মারা গিয়েছিল এবং কয়েক ডজন আহত হয়েছে, তবে তারা সঠিক সংখ্যা দেয়নি। কিছু স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে শিশুরা হতাহতের মধ্যে ছিল।

চার্চের উপর আক্রমণটি বছরের পর বছরগুলিতে সিরিয়ায় প্রথম ধরণের ছিল এবং এটি ড্যামাস্কাস হিসাবে এসেছে, এর ডি ফ্যাক্টো ইসলামপন্থী শাসনের অধীনে, সংখ্যালঘুদের সমর্থন জয়ের চেষ্টা করছে। রাষ্ট্রপতি আহমদ আল-শারা দেশজুড়ে কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য সংগ্রাম করার সাথে সাথে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে চরমপন্থী গোষ্ঠীর স্লিপার কোষের উপস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

কোনও দলই অবিলম্বে রবিবার দায়িত্ব দাবি করেনি, তবে সিরিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে যে ইসলামিক স্টেট গ্রুপের একজন চরমপন্থী চার্চে প্রবেশ করেছিলেন এবং বিস্ফোরক ন্যস্ত দিয়ে নিজেকে বিস্ফোরণ করার আগে সেখানকার লোকদের দিকে বরখাস্ত করেছিলেন। অ্যাকাউন্টটি কিছু সাক্ষীর প্রশংসাপত্রের প্রতিধ্বনি করে।

ইস্রায়েলের দৈনিক সংস্করণের টাইমস পান

ইমেল দ্বারা এবং আমাদের শীর্ষ গল্পগুলি কখনও মিস করবেন না সাইন আপ করে আপনি শর্তাদি সম্মত হন

সিরিয়ার তথ্যমন্ত্রী হামজা মোস্তফা এই হামলার নিন্দা জানিয়ে এটিকে সন্ত্রাসী হামলা বলে অভিহিত করেছেন।

“এই কাপুরুষোচিত আইনটি নাগরিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যা আমাদের একত্রিত করে,” তিনি এক্স -তে বলেছিলেন।

মার এলিয়াস চার্চের অভ্যন্তরে একটি পোস্টারে রক্ত ​​ছড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে একটি আত্মঘাতী বোমা হামলায় ডুয়েলায় নিজেকে বিস্ফোরণ ঘটায়, সিরিয়ার দামেস্কের উপকণ্ঠে, ২২ শে জুন, ২০২৫। (এপি ফটো/গাইথ আলসায়েড)

চার্চ বিশপ মৌসা খুরি জানিয়েছেন, আক্রমণকারীও বিকেলের ভর চলাকালীন চার্চে একটি গ্রেনেড ছুঁড়ে ফেলেছিল।

“তিনি শুটিং শুরু করেছিলেন, গিয়েছিলেন এবং তারপরে তিনি চার্চটি উড়িয়ে দিয়েছিলেন,” তিনি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন।

একজন সাক্ষী যিনি নিজেকে রাডাড হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি এপিকে বলেছিলেন যে তিনি আক্রমণকারীকে দেখেছিলেন, তিনি চার্চের কাছে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এমন দু’জন পালিয়ে গিয়েছিলেন।

“তিনি গির্জার শুটিং করছিলেন…। তিনি তখন গির্জার ভিতরে গিয়ে নিজেকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন,” তিনি বলেছিলেন।

তবে, গির্জার পুরোহিত মেলটিয়াস শাহাটি বলেছিলেন যে অন্য ব্যক্তি নিজেকে বিস্ফোরণ করার আগে চার্চের দরজায় গুলি করে একজন দ্বিতীয় বন্দুকধারী ছিলেন।

সুরক্ষা বাহিনী এবং প্রথম প্রতিক্রিয়াকারীরা ছুটে এসে গির্জার দিকে চলে যায়। Panicked survivors wailed, as one lady fell to her knees and burst into tears.

সিরিয়ার রাজ্য মিডিয়া সানা দ্বারা প্রচারিত একটি ছবিতে দেখা গেছে যে চার্চের পিউগুলি ধ্বংসাবশেষ এবং রক্তে আচ্ছাদিত এবং সিরিয়ার সিভিল ডিফেন্স, দ্য হোয়াইট হেলমেটস দ্বারা সাইট থেকে একটি লাইভস্ট্রিমে রক্তাক্ত মেঝে, এবং ছিন্নভিন্ন পিউস এবং রাজমিস্ত্রি সহ ধ্বংসের দৃশ্য দেখানো হয়েছিল।

সিরিয়ার সুরক্ষা বাহিনী মার এলিয়াস চার্চের বাইরে রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে যেখানে একটি আত্মঘাতী বোমা হামলায় ডুয়েলায় নিজেকে বিস্ফোরণ ঘটায় সিরিয়ার দামেস্কের উপকণ্ঠে, ২২ শে জুন, ২০২৫। (এপি ছবি/ওমর সানাদিকি)

শারা, যিনি টপল্ড স্বৈরশাসক বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি বারবার বলেছিলেন যে তিনি সংখ্যালঘুদের রক্ষা করবেন, তবে আল-কায়েদার সংযুক্ত গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে তাঁর অতীত নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

গ্রীক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, “আমরা সিরিয়ার দামেস্কের মার ইলিয়াস গ্রীক অর্থোডক্স চার্চে ঘৃণ্য সন্ত্রাসী আত্মঘাতী বোমা হামলার পক্ষে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা জানাই।”

“আমরা দাবি করি যে সিরিয়ান ট্রানজিশনাল কর্তৃপক্ষগুলি জড়িতদের জবাবদিহি করতে এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর সুরক্ষার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়নের জন্য তাত্ক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাতে তাদের বিনা ভয় ছাড়াই বাঁচতে দেয়।”

ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রকও “ঘৃণ্য” হামলার নিন্দা জানিয়েছে এবং “সিরিয়ার জনগণের সাথে সম্পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেছে, যারা আশা করে যে সিরিয়া শান্তিতে ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে।”

আইএসআইএস এর আগে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের লক্ষ্যবস্তু করেছিল, ২০১ 2016 সালে সায়দা জয়নাবের শিয়া তীর্থযাত্রীদের উপর একটি বড় আক্রমণ সহ – আসাদের শাসনের সময় সবচেয়ে কুখ্যাত বোমা হামলা।

মার্চ 2019 সালে সিরিয়ায় এটি পরাজিত হলেও, এর স্লিপার সেলগুলি মূলত পূর্ব এবং উত্তর -পূর্ব সিরিয়ায় মারাত্মক আক্রমণ চালিয়ে গেছে।

সর্বশেষতম অ্যাসল্ট তার আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী প্রচেষ্টা বছরের পর বছর ধরে সত্ত্বেও সুরক্ষা ব্যবধানগুলি কাজে লাগানোর জন্য গ্রুপের অব্যাহত ক্ষমতাকে বোঝায়।