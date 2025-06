আত্মঘাতী বোম্বার সিরিয়ান চার্চে কমপক্ষে 22 জনকে হত্যা করেছে

নিবন্ধ সামগ্রী

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বন্দুকধারী তার মুখ covered াকা দিয়ে প্রবেশ করে লোকদের দিকে গুলি করে। যখন কোনও ভিড় তাকে চার্চ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে অভিযুক্ত করেছিল, তখন তিনি প্রবেশদ্বারে তাঁর বিস্ফোরক বিস্ফোরণে বিস্ফোরণ করেছিলেন।

সিরিয়ার সামাজিক বিষয় এবং শ্রমমন্ত্রী হিন্দ কাবাওয়াত, দেশের খ্রিস্টান ও মহিলা মন্ত্রী, সন্ধ্যায় চার্চে পাদ্রিদের সাথে তার সমবেদনা প্রকাশের জন্য সাক্ষাত করেছেন।

“লোকেরা God শ্বরের দৃষ্টিতে নিরাপদে প্রার্থনা করছিল,” ফাদার ফাদি ঘাটাস বলেছিলেন, যিনি বলেছিলেন যে তিনি নিজের চোখে কমপক্ষে 20 জন নিহত হন। “চার্চে 350 জন প্রার্থনা করছিলেন।”

তবে, গির্জার পুরোহিত মেলটিয়াস শাহাটি বলেছিলেন যে অন্য ব্যক্তি নিজেকে বিস্ফোরণ করার আগে চার্চের দরজায় গুলি করে একজন দ্বিতীয় বন্দুকধারী ছিলেন।

চার্চে প্রার্থনা করা ইসাম নসর বলেছিলেন যে তিনি লোককে “বিটগুলিতে উড়িয়ে” দেখেছেন।

তিনি বলেন, “আমরা আমাদের জীবনে কখনও ছুরি রাখিনি। আমরা যা কিছু বহন করেছি তা ছিল আমাদের প্রার্থনা।

সুরক্ষা বাহিনী এবং প্রথম-প্রতিক্রিয়াশীলরা ছুটে এসেছিল গির্জার দিকে। Panicked survivors wailed, as one lady fell to her knees and burst into tears. সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় মিডিয়া সানা দ্বারা প্রচারিত একটি ছবিতে চার্চের পিউগুলি ধ্বংসাবশেষ এবং রক্তে covered াকা দেখানো হয়েছিল।