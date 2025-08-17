You are Here
আত্মপ্রকাশ এবং ম্যান সিটির কিংবদন্তির রেকর্ড করার পরে তিজজানি রেইজেন্ডার্স বলেছিলেন
ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – অ্যাম্বোন বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়, মালুকু, তিজানী রেইজেন্ডার্স ইংলিশ লীগ প্রতিযোগিতায় 2025/2026 এ ম্যানচেস্টার সিটির জন্য প্রথম পারফরম্যান্সের নিবন্ধন করার পরে তার ভয়েস খোলেন।

তিজজানি রেইজেন্ডার্স মেনগিসি স্টার্টার শনিবার (8/16/2025) মোলিনাক্স স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রিমিয়ার লিগের প্রথম সপ্তাহে ম্যান সিটি নেকড়েদের মুখোমুখি।

মিডফিল্ডারের উপস্থিতি ম্যান সিটির বড় বিজয় স্কোরকে 0-4 রঙ করতে সক্ষম হয়েছিল।

তিজজানি রেইজেন্ডার্স নিজেই একটি গোল রেকর্ড করেছিলেন এবং তার প্রথম ম্যাচে সহায়তা করেছিলেন।

আক্রমণের বাম দিকে অস্কার ববের কাছ থেকে পাস পাওয়ার পরে তিজজানি রেইজেন্ডার্স 37 মিনিট ‘স্কোর করেছিলেন।

টিজজানি রেইজেন্ডার্সের একটি কিকও ওলভসের গোলের কোণে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল।

বিপরীতে, ইন্দোনেশিয়ান জাতীয় দলের খেলোয়াড় এলিয়ানো রেইজেন্ডার্সের সহায়তা রেকর্ডটি এরলিং হ্যাল্যান্ডের দ্বিতীয় গোলের জন্য poured১ মিনিটের জন্য poured েলে দেওয়া হয়েছিল।

২ 27 বছর বয়সী খেলোয়াড় একটি বল বল দেয় যা হাল্যান্ড দ্বারা সম্পন্ন করা যায়।

ওলভস বনাম ম্যান সিটি ম্যাচের পারফরম্যান্সের জন্য, টিজানি রেইজেন্ডার্স ইংলিশ লিগের ম্যাচের সংস্করণ প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ সংস্করণ জিতেছে।

রিপোর্ট বিবিসি স্পোর্টসপ্রথম ম্যাচে টিজজানি রেইজেন্ডার্সের অর্জন ম্যান সিটির কিংবদন্তি খেলোয়াড় সেরজিও আগুয়েরোর রেকর্ডের সমান করতে সক্ষম হয়েছিল।

আর্জেন্টিনার স্ট্রাইকার যিনি 10 মরসুমের জন্য ম্যান সিটিকে শক্তিশালী করেছিলেন (2011/12 – 2020/21) ইংলিশ লিগে তার প্রথম উপস্থিতিতে লক্ষ্য এবং সহায়তা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই মুহূর্তটি আগুয়েরো দ্বারা সোয়ানসি সিটির বিপক্ষে ম্যাচে, আগস্ট 16, 2011 আগে রেকর্ড করা হয়েছিল।

আগুয়েরো 2 টি গোল এবং 1 টি ম্যাচে সহায়তা করেছিল যা ম্যান সিটির 4-0 ব্যবধানে জয় অর্জন করেছিল।

এখন, আগুয়েরোর রেকর্ডটি সফলভাবে টিজজানি রেইজেন্ডারদের দ্বারা নমুনা তৈরি করা হয়েছিল।

রেইজেন্ডার্স হলেন দ্বিতীয় খেলোয়াড় যিনি গোল করতে সক্ষম হন এবং ম্যান সিটির সাথে পার্টির আত্মপ্রকাশে সহায়তা করেন।

উদযাপন রেইজেন্ডার্স - অ্যাম্বোন বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়, মালুকু, তিজজানি রেইজেন্ডার্স শনিবার (8/17/2025) ওলভসের বিপক্ষে ইংলিশ লীগ 2025/2026 এ তার প্রথম ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে গোল করেছিলেন। (ইনস্টাগ্রাম সিটি - 17/8/2025)
উদযাপন রেইজেন্ডার্স – অ্যাম্বোন বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়, মালুকু, তিজজানি রেইজেন্ডার্স শনিবার (8/17/2025) ওলভসের বিপক্ষে ইংলিশ লীগ 2025/2026 এ তার প্রথম ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে গোল করেছিলেন। (ইনস্টাগ্রাম সিটি – 17/8/2025)



