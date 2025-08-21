You are Here
আত্মীয়স্বজনরা বলছেন যে প্রধানমন্ত্রী আক্রমণাত্মক চাপ দিয়ে জিম্মিদের নিন্দা করছেন, টেবিলে চুক্তি উপেক্ষা করে
আত্মীয়স্বজনরা বলছেন যে প্রধানমন্ত্রী আক্রমণাত্মক চাপ দিয়ে জিম্মিদের নিন্দা করছেন, টেবিলে চুক্তি উপেক্ষা করে

গাজায় অনুষ্ঠিত ইস্রায়েলি জিম্মিদের আত্মীয়রা বৃহস্পতিবার সরকারকে প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিল যা গাজায় কমপক্ষে কিছু জিম্মিদের মুক্ত করবে, প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহুকে হামাস সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর পদত্যাগের স্বীকৃতি উপেক্ষা করার জন্য উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি পূর্বে ঠিকঠাক গ্রহণযোগ্যতা উপেক্ষা করার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

নেতানিয়াহু লড়াইকে তীব্র করার এবং গাজা শহরকে বিজয়ী করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিবারের সদস্যরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে টেবিলে বন্দীদের বাড়িতে নিয়ে আসা শুরু করার জন্য একটি চুক্তি রেখে এবং উত্তর না দেওয়া 20 জিম্মিকে এখনও জীবিত বলে মনে করা হবে বলে নিন্দা করবে।

জিম্মি চুক্তির “আমরা মোট টর্পেডিং থেকে এক ধাপ দূরে”, লিশে মিরান লাভি জিম্মি এবং নিখোঁজ ফ্যামিলি ফোরাম দ্বারা ডাকা একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, যা গাজায় অনুষ্ঠিত বেশিরভাগ জিম্মিদের আত্মীয়দের প্রতিনিধিত্ব করে। তার স্বামী ওমরি মিরান প্রায় দুই বছর ধরে গাজায় অনুষ্ঠিত হয়।

নেতানিয়াহু গত 16 মাস ধরে হামাসের সম্পূর্ণ পরাজয় থেকে “এক ধাপ দূরে” বলে বারবার দাবি করেছেন। বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ান টেলিভিশনে সম্প্রচারিত একটি সাক্ষাত্কারে তিনি এই বিতর্কটির পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন যে ইস্রায়েল “এই যুদ্ধ শেষ করার পথে ছিল”, এবং সামরিকভাবে সমস্ত গাজাকে দখলের পরিকল্পনা নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে – এমনকি হামাস যদি যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তির চুক্তিতে রাজি হন।

তীব্র আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে, হামাস এই সপ্তাহের শুরুতে 60০ দিনের যুদ্ধবিরতি নিয়ে সম্মত হয়েছিল যা নেতানিয়াহুর সরকারের আগে সমর্থিত আমেরিকান প্রস্তাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে 10 টি জীবিত জিম্মিদের মুক্ত করবে এবং বাকী জিম্মিদের প্রত্যাবর্তনের জন্য এবং যুদ্ধের অবসানের জন্য আলোচনার সূচনা করবে।

যাইহোক, নেতানিয়াহু সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে আংশিক চুক্তিকে সমর্থন করা থেকে সরে এসেছেন এবং পরিবর্তে এখন একটি আংশিক, পর্যায়ক্রমে চুক্তির পরিবর্তে একটি বিস্তৃত চুক্তিতে জোর দিয়েছেন। হামাসের 60০ দিনের যুদ্ধের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য তিনি তাঁর মন্ত্রিসভা আহ্বান করেননি।

প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, ডানদিকে, জেরুজালেমে তাঁর অফিসে 31 জুলাই, 2025 -এ মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সাথে সাক্ষাত করেছেন। (কোবি গিদিওন/জিপিও)

“যে কেউ এখন তিন দিন বেছে নিয়েছেন (হামাসের গ্রহণযোগ্যতা) একটি চুক্তির জবাব না দেওয়ার জন্য সরকার ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে, সুরক্ষা মন্ত্রিসভা বা (সাধারণ) মন্ত্রিসভা আহ্বান না করার জন্য, জিম্মিদের ত্যাগ করার জন্য মূলত বেছে নিয়েছে,” বার ২৮ শে অক্টোবর নিহত হওয়া ম্যানি গড্ডার্ডের কন্যা বার গড্ডার্ড বলেছেন, যার মধ্যে কমপক্ষে ২৮ জন মারা যাওয়া হোস্টেজের মধ্যে একজন।

ইস্রায়েলের এক নামহীন প্রবীণ কর্মকর্তা বুধবার হিব্রু মিডিয়া আউটলেটকে বলেছেন যে ইস্রায়েল বর্তমানে কোনও চুক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আলোচনায় অংশ নিতে কাতার বা মিশরে একটি দল প্রেরণ করার পরিকল্পনা করছে না। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে ইস্রায়েলের আপাতত হামাস কর্তৃক অনুমোদিত পর্যায়ক্রমে চুক্তিতে সাড়া দেওয়া এড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

“টেবিলে একটি চুক্তি রয়েছে যা জীবিত জিম্মিদের বাঁচাতে পারে এবং মৃতদের যথাযথ দাফনের জন্য ফিরিয়ে আনতে পারে,” মিরান লাভি বলেছিলেন। “হামাস একমত হয়েছেন, তবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এটি টর্পেডো করার বিষয়ে কাজ করছে, যা জীবিত জিম্মিদের মৃত্যুদণ্ড হবে এবং মৃত ব্যক্তিদের হারিয়ে যাওয়ার নিন্দা করবে।”

ইস্রায়েলিদের পরিবারগুলি ২১ শে আগস্ট, ২০২৫ -এ তেল আবিবের এক সংবাদ সম্মেলনে গাজায় জিম্মি করেছিল। (অ্যাভশালম সাসনি/ফ্ল্যাশ 90)

গাজায় পঞ্চাশটি জিম্মি বন্দী রয়ে গেছে-October ই অক্টোবর 251 জন জিম্মিদের মধ্যে 49 জন এবং 2014 সালে নিহত একজন সৈনিকের মৃতদেহ। ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা ঘোষণা করেছেন যে তাদের মধ্যে 28 জন মারা গেছেন, এবং 20 টি বেঁচে আছেন বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে, এবং আরও দু’জনের সুস্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে।

২০২৩ সালের নভেম্বরে প্রথম যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে, হামাস দ্বারা ১০৫ জিম্মি মুক্তি পেয়েছিল এবং আরও ৩০ জনকে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারিতে ২০২৫ সালে অন্য একটি চুক্তিতে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল আটটি নিহত জিম্মির মৃতদেহের পাশাপাশি, যা ইস্রায়েলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই চুক্তির বাইরে আরও পাঁচ জন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, এবং আটজন আইডিএফ সেনা দ্বারা উদ্ধার করা হয়েছে, এবং পুরো যুদ্ধ জুড়ে গাজা থেকে 49 জন বন্দীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

চ্যানেল 12 নিউজ সোমবার জানিয়েছে যে ইস্রায়েলের আলোচনার দলের একজন প্রবীণ সদস্য পরিবারকে বলেছেন যে আধিকারিকরা হামাস ইতিমধ্যে স্বীকৃত হয়েছে এমন সংকীর্ণ চুক্তি সুরক্ষার সম্ভাবনাটি না ছাড়িয়ে আরও বিস্তৃত চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য হামাসের দুর্বল অবস্থানে লাভ করতে চাইছেন।

ইস্রায়েলি বাহিনী গাজা স্ট্রিপে কাজ করে, 20 আগস্ট, 2025 এ প্রকাশিত একটি হ্যান্ডআউট চিত্রে। (ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী)

একটি আংশিক জিম্মি রিলিজ চুক্তি তৈরির প্রস্তাব, সম্ভাব্যভাবে একটি চূড়ান্ত দিকে পরিচালিত করে, নেতানিয়াহুর জোটে কঠোর ডান উপাদানগুলির কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য বিরোধিতা অর্জন করেছে। তবে বিরোধী দলগুলি তাকে একটি চুক্তি অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক কভার সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

জিম্মি এবং নিখোঁজ ফ্যামিলি ফোরাম সহ নেতানিয়াহুর সমালোচকরা তাকে রাজনৈতিক বিবেচনা অনুসারে যুদ্ধকালীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগ করেছেন, এমন একটি অভিযোগ যা তিনি জোর দিয়ে অস্বীকার করেছেন এবং একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর অতীতের সুযোগগুলি পাস করার অভিযোগ করেছেন।

নেতানিয়াহু অতীতে দাবি করেছেন যে ইস্রায়েল লড়াই পুনরায় শুরু করার অধিকার সংরক্ষণ করে, এবং হামাস জোর দিয়ে বলেছেন যে এটি যুদ্ধের গ্যারান্টিযুক্ত অবসানের বিনিময়ে কেবল সমস্ত জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করবে। বিভাজনটি পূরণ করার জন্য, আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারীরা স্থায়ী বন্দোবস্তের দিকে পরিচালিত আংশিক চুক্তিগুলিতে মনোনিবেশ করেছেন।

বিক্ষোভকারীরা 21 আগস্ট, 2025 -এ তেল আবিবে জিম্মি চুক্তির জন্য প্রতিবাদ করেছেন। (এরিক মারমোর/ফ্ল্যাশ 90)

সন্ত্রাস গোষ্ঠী এই সপ্তাহে দাবি করেছে যে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত দ্বারা পূর্বে প্রস্তাবিত একটি কাঠামোর উপর ভিত্তি করে একটি চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল, যা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে 60০ দিনের ব্যবধান এবং ইস্রায়েলের শত শত ফিলেস্টিনিয়ান সিকিউরিটিজারের দ্বারা মুক্তির বিনিময়ে ১০ টি জীবিত জিম্মি এবং নিহত জিম্মির ১৮ জনের মৃতদেহ প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করবে। যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যুদ্ধের স্থায়ী অবসানের জন্য আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

“টেবিলে একটি চুক্তি রয়েছে। এটি একটি বিস্তৃত চুক্তির জন্য আমাদের প্রয়োজন এটিই আমাদের অবিলম্বে স্বাক্ষর করতে হবে,” ডালিয়া কুসনির, যার শ্যালক আইটান হর্ন জিম্মিদের মধ্যে রয়েছে, ইংরেজিতে বলেছিলেন।

“আমরা আরও লড়াইয়ের পক্ষে সমর্থন করতে পারি না। আমাদের অবশ্যই এটি পরিষ্কার করতে হবে: এই চুক্তির সাথে সাথে একটি বিস্তৃত চুক্তির জন্য অবিলম্বে আলোচনা শুরু করতে হবে যা তাদের সকলকে ফিরিয়ে আনবে এবং এই যুদ্ধের অবসান ঘটাবে,” তিনি যোগ করেছেন, উইটকফ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এই চুক্তিতে সম্মত হওয়ার জন্য জেরুজালেমের উপর চাপ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

জিম্মি সৈনিক নিম্রোদ কোহেনের পিতা ইয়াহুদা কোহেন এবং গাজায় ইস্রায়েলি বন্দীদের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরা ২২ শে মার্চ, ২০২৫ সালে তেল আবিবে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছেন। (অ্যাভশালম সাসনি/ফ্ল্যাশ 90)

জিম্মি নিম্রোদ কোহেনের পিতা ইয়াহুদা কোহেন এই আশঙ্কায় প্রকাশ করেছিলেন যে লড়াইয়ের তীব্রতা জিম্মিদের ক্ষতিগ্রস্থ করে তুলবে, উল্লেখ করে যে এখন এক বছরের জিম্মি তাদের বন্দীদের দ্বারা তাদের পদে অজ্ঞাতসারে বন্ধ করে দেওয়ার কারণে এটি এক বছরের বার্ষিকী ছিল।

তিনি দাবি করেছিলেন যে ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর সৈন্যরা গাজায় ভিডিও ফুটেজ দখল করেছে, এটি প্রকাশের জন্য লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

“আবার নেতানিয়াহু একটি চুক্তির জন্য অসম্ভব শর্ত উপস্থাপন করছেন। এটি অবশ্যই সময় কেনা এবং সরকারে মেসিয়ানিক চরমপন্থীদের সেবা করার জন্য যুদ্ধ বাড়ানো,” তিনি অভিযোগ করেছিলেন। “তিনি আইডিএফকে যে অঞ্চলে জীবিত রাখা হচ্ছে সেখানে প্রবেশ করতে বাধ্য করার পরিকল্পনা করছেন … বাকী জীবিত জিম্মিদের হত্যা করা হচ্ছে।”

