আদালতকে মাশরুম হত্যার স্বামীকে হত্যার অভিযোগের অভিযোগের কথা বলা হয়েছিল

বিবিসি নিউজ, সিডনি
দোষী সাব্যস্ত ট্রিপল-হত্যাকারী এরিন প্যাটারসন অভিযোগ করেছিলেন যে তার স্বামীকে বারবার বিষ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কুকি সহ তিনি দাবি করেছিলেন যে তাদের মেয়ে তাকে বেক করেছে, একটি আদালত বলা হয়েছিল।
অস্ট্রেলিয়ান মহিলাকে গত মাসে তিনজন আত্মীয়কে হত্যার জন্য এবং অন্যকে হত্যা করার চেষ্টা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল – একটি বিষাক্ত মাশরুমযুক্ত গরুর মাংস ওয়েলিংটন দিয়ে।
৫০ বছর বয়সী এই যুবকের বিরুদ্ধে মূলত তার বিচ্ছিন্ন স্বামী সাইমন প্যাটারসনের বিরুদ্ধে তিনটি হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগ আনা হয়েছিল, তবে এই অভিযোগগুলি তার বিচারের প্রাক্কালে ব্যাখ্যা ছাড়াই বাদ দেওয়া হয়েছিল।
প্যাটারসন অস্বীকার করেছিলেন এমন অভিযোগের বিবরণগুলি কার্যনির্বাহী রক্ষার জন্য দমন করা হয়েছিল, তবে এখন প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে প্রকাশ করা যেতে পারে।
২৯ জুলাই ২০২৩-এ মধ্যাহ্নভোজনের পরের দিনগুলিতে তিনজন হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন: প্যাটারসনের প্রাক্তন শ্বশুরবাড়ী, ডন প্যাটারসন, 70, এবং গেইল প্যাটারসন, 70, পাশাপাশি গেইলের বোন হিদার উইলকিনসন, 66।
স্থানীয় যাজক ইয়ান উইলকিনসন – হিথারের স্বামী – হাসপাতালে কয়েক সপ্তাহের চিকিত্সার পরে পুনরুদ্ধার করেছেন।
গত বছর দীর্ঘকালীন প্রাক-বিচারের শুনানিতে, মিঃ প্যাটারসন তাকে কলঙ্কিত খাবার দিয়ে হত্যা করার জন্য এক বছরব্যাপী প্রচারণা সম্পর্কে সন্দেহ করেছিলেন-একটি পর্ব সহ যা তাকে এত অসুস্থ করে রেখেছিল যে তিনি একটি কোমায় কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন এবং তার পরিবারকে তাদের বিদায় জানাতে দু’বার বলা হয়েছিল।
ক্যাম্পিং ট্রিপস এবং প্যাকড লাঞ্চ
প্যাটারসনের বিচারের প্রথম দিনগুলিতে একটি শান্ত মুহুর্তে, তার বিচ্ছুরিত স্বামী তার কাছ থেকে একটি খালি আদালতের কক্ষের কাছে দুঃখের ব্যাখ্যা দেওয়ার সাথে সাথে চেপে উঠল।
মিঃ প্যাটারসনের বাবা -মা এবং তার খালা মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁর চাচা তাঁর স্ত্রীর দ্বারা প্রস্তুত বিষাক্ত খাবার খাওয়ার পরে প্রায় মারা গিয়েছিলেন। আগের দিন মধ্যাহ্নভোজনের জমায়েত থেকে বেরিয়ে তিনি একই পরিণতিটি সংক্ষিপ্তভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন।
জুরিটি বিরতি থেকে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত থাকায় তিনি বিচারককে বলেছিলেন, “আমার অনেক দুঃখ করার দরকার আছে।”
“আইনী প্রক্রিয়াটি খুব কঠিন হয়েছে … বিশেষত আমার সাথে সম্পর্কিত চার্জের ক্ষেত্রে এবং সে সম্পর্কে আমার প্রমাণ – বা এখন অ -প্রমাণ, আমার ধারণা, আমার ধারণা, এটি যেভাবে অগ্রসর হয়েছে, আমার ধারণা।”
“আমি এখানে বসে আছি, অর্ধেক বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে যা আমাকে কথা বলার অনুমতি দেয় না এবং… আমি আসলে বুঝতে পারি না কেন। এটি আমার কাছে উদ্ভট বলে মনে হচ্ছে, তবে এটিই এটি।”
তাকে যে বিষয়ে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়নি – পুরো বিচারের সময় ঘরে হাতি – তার দাবি ছিল যে প্যাটারসন তাকে মারাত্মক মধ্যাহ্নভোজের অনেক আগে থেকেই তাকে বিষাক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন যা তার পরিবারকে 29 জুলাই 2023 সালে ধ্বংস করে দিয়েছিল।
মিঃ প্যাটারসন প্রাক -বিচারের শুনানির সময় প্রমাণ দিয়েছিলেন, যা আদালত প্রক্রিয়ার একটি স্ট্যান্ডার্ড অংশ এবং বিচারকদের কী প্রমাণ গ্রহণযোগ্য তা নির্ধারণ করার অনুমতি দেয় – বা জুরির কাছে উপস্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
মিঃ প্যাটারসন সম্পর্কিত অভিযোগগুলি বাদ দেওয়ার সাথে সাথে এই বিষয়ে তাঁর প্রমাণগুলি এই বছর নয় সপ্তাহের বিচারে উপস্থাপিত তথ্যের ভেলা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।
তবে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, যতদূর তিনি জানেন, এটি সমস্তই 2021 সালের নভেম্বরে বোলোনিজ পেনের একটি টুপারওয়্যার ধারক দিয়ে শুরু হয়েছিল।
মিঃ প্যাটারসন এবং তাঁর স্ত্রী ২০১৫ সালে আলাদা হয়েছিলেন – যদিও তারা এখনও তালাকপ্রাপ্ত নয় – এবং তিনি ভেবেছিলেন যে তারা মাতাল শর্তে রয়েছেন।
প্যাটারসনের আইনজীবীর কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদে, মিঃ প্যাটারসন নিশ্চিত করেছেন যে তিনি তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে “কিছুই অপ্রীতিকর কিছু” লক্ষ্য করেছেন: “যদি ‘কিছু না অপ্রীতিকর’ দ্বারা আপনি এমন কিছু বোঝাতে চাইছেন যা আমাকে ভাবতে বাধ্য করবে যে সে আমাকে চেষ্টা করবে এবং হত্যা করবে।”
কিন্তু সেই খাবারটি খাওয়ার পরে, তিনি বমি এবং ডায়রিয়ায় ভুগতে শুরু করেছিলেন এবং হাসপাতালে একটি রাত কাটিয়েছিলেন।
“আমার ধারণা ছিল যে আমি এরিনের খাবার থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আমি এটি খুব বেশি চিন্তাভাবনা করি নি,” তিনি তার পুলিশ বিবৃতিতে বলেছেন, বয়সের সংবাদপত্র অনুসারে।
কয়েক মাস পরে, 2022 সালের মে মাসে, তিনি আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন একটি মুরগির কোর্মা কারি খাওয়ার পরে প্যাটারসন দ্বারা প্রস্তুত পাহাড় এবং ভিক্টোরিয়ার উচ্চ দেশ অঞ্চলের আলপাইন স্ক্রুফের একটি শিবির ভ্রমণে প্রস্তুত।
তিনি আদালতে বলেন, “ইরিন যখন খাবার প্রস্তুত করছিলেন তখন আমি আগুন লাগছিলাম তাই আমি তাকে এটি প্রস্তুত করতে দেখিনি,” তিনি আদালতকে বলেছিলেন।
কয়েক দিনের মধ্যে, তিনি একটি মেলবোর্ন হাসপাতালে কোমায় ছিলেন এবং তাঁর অন্ত্রের একটি বড় অংশ তার জীবন বাঁচানোর জন্য সার্জিকভাবে সরানো হয়েছিল।
দু’বছর আগে দক্ষিণ গিপসল্যান্ড সেন্টিনেল টাইমস জানিয়েছেন, “আমার পরিবারকে দু’বার আমাকে বিদায় জানাতে বলা হয়েছিল, কারণ আমি বেঁচে থাকার আশা করি না।”
২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে, ভিক্টোরিয়ান উপকূলরেখার এক অত্যাশ্চর্য, বিচ্ছিন্ন প্রান্তে গিয়ে তিনি উদ্ভিজ্জ মোড়ক খাওয়ার পরে আবার মরিয়া অসুস্থ হয়ে পড়তেন।
প্রথমদিকে, তিনি অনুভব করেছিলেন যে বমি বমি ভাব এবং ডায়রিয়া আসছে, আদালত শুনেছে, তার লক্ষণগুলি আরও বাড়ার আগে। তিনি তার বক্তৃতা স্লার করতে শুরু করেছিলেন, ধীরে ধীরে তার পেশীগুলির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং “ফিটিং” শুরু করেছিলেন।
তিনি আদালতকে বলেন, “যাত্রা শেষে (হাসপাতালে), আমি যা করতে পারি তা হ’ল আমার ঘাড়, আমার জিহ্বা এবং ঠোঁট,” তিনি আদালতকে বলেছিলেন।
খাদ্য ডায়েরি এবং চ্যাপেল সভা
ক্রিস্টোফার ফোর্ডের একজন চিকিত্সক ছিলেন, একজন পরিবারের বন্ধু মিঃ প্যাটারসনকে একটি খাবারের ডায়েরি শুরু করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে তারা তাকে এত অসুস্থ করে তুলছে তা নির্ধারণের চেষ্টা করতে পারে।
ডাঃ ফোর্ড আদালতকে বলেছেন, “আমি বুঝতে পারি না যে কেন এই বিষয়গুলি তার সাথে এমনভাবে ঘটতে থাকে যে তার কাছে মূলত তিনটি মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ছিল।”
মিঃ প্যাটারসন মারাত্মক মধ্যাহ্নভোজনের পাঁচ মাস আগে 2023 সালের ফেব্রুয়ারিতে তাকে দেখতে ফিরে এসেছিলেন, তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন যে তাঁর বিচ্ছিন্ন স্ত্রী দায়ী ছিলেন।
তিনি ডাঃ ফোর্ডকে তাঁর কন্যার দ্বারা বেকড কুকিজের এক ব্যাচের সম্পর্কে বলেছিলেন, যা তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তিনি কলঙ্কিত আচরণ করেছেন – সম্ভবত অ্যান্টিফ্রিজে রাসায়নিকের সাথে – তাঁর স্ত্রী, যিনি বারবার ফোন করেছিলেন যে তিনি কোনও খেয়েছেন কিনা তা পরীক্ষা করে।
আদালত তদন্তকারীরা কখনই বুঝতে পারে না যে প্যাটারসন তাকে কী খাওয়ান বলে অভিযোগ করেছেন, যদিও তারা সন্দেহ করেছিলেন যে ইঁদুরের বিষ কমপক্ষে একটি অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হতে পারে, এবং টক্সিন সম্পর্কে তথ্য সহ প্যাটারসনের কম্পিউটারে একটি ফাইল খুঁজে পেয়েছিলেন।
এই আবিষ্কারের পরে, মিঃ প্যাটারসন তার স্ত্রীকে অপসারণ করে অ্যাটর্নি তার চিকিত্সা শক্তি পরিবর্তন করেছিলেন এবং চুপচাপ পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে – তার বোন এবং তার বাবা সহ – তার ভয় সম্পর্কে বলেছিলেন।
আদালত শুনেছে যে তার বাবা ডন প্যাটারসন কূটনৈতিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, তবে তার বোন আনা টেরিংটন প্রাক-বিচারের শুনানিতে বলেছিলেন যে তিনি তার ভাইকে বিশ্বাস করেছিলেন, এবং প্যাটারসন যে মধ্যাহ্নভোজনের পরিকল্পনা করেছিলেন সে সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন।
আন্না তাদের সতর্ক করার জন্য আগের রাতে তার বাবা -মাকে ডেকেছিলেন।
“বাবা বলেছিলেন, ‘না, আমরা ঠিক থাকব,'” তিনি বলেছিলেন।
পাঁচ দিন পরে, তিনি তার ভাই এবং অন্যান্য উদ্বিগ্ন আত্মীয়দের পাশাপাশি মেলবোর্ন হাসপাতালের একটি চ্যাপেলে জড়ো হন। হলের নীচে, তাদের বিছানায় অবনতি, ডন এবং গেইল প্যাটারসন এবং হিদার এবং ইয়ান উইলকিনসন।
উইলকিনসনের কন্যা রুথ ডুবুইস প্রাক-বিচারের শুনানিতে বলেছিলেন সাইমন প্যাটারসন দলটিকে একত্রিত করেছিলেন তাদের বলার জন্য তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে তাঁর আগের গুরুতর অসুস্থতা তাঁর স্ত্রীর কাজ।
“(তিনি বলেছিলেন) এরিনের প্রস্তুতের চেয়ে তিনি খাবার খাওয়া বন্ধ করেছিলেন, কারণ তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে এরিন এতে গণ্ডগোল করছে,” তিনি বলেছিলেন।
“তিনি সত্যিই দুঃখিত যে তিনি এর আগে আমাদের পরিবারকে বলেননি … তবে তিনি ভেবেছিলেন যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি তিনি টার্গেট করছেন, এবং তারা নিরাপদ থাকবেন।”
উদ্ভট প্রমাণ
এটি আরও প্রকাশিত হয়েছিল যে প্যাটারসন তার বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনের বিকেলে একটি স্থানীয় টিপ পরিদর্শন করেছিলেন, যদিও এটি অজানা, যদি কিছু হয় তবে তিনি সেখানে নিষ্পত্তি করেছিলেন।
জুরি শুনেছিল যে তিনি খাবার প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত খাবার ডিহাইড্রেটর থেকে মুক্তি পেতে মধ্যাহ্নভোজনের পরে একই ডাম্পের দিনগুলিতে ভ্রমণ করেছিলেন, তবে বিচারক রায় দিয়েছিলেন যে তাদের প্রথম সফর সম্পর্কে বলা যায় না।
অন্যান্য উদ্ভট প্রমাণ যা শেষ পর্যন্ত বিচারের বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছিল তা ফেসবুকে একটি বিষের সহায়তা ফোরামের একটি 2020 পোস্ট অন্তর্ভুক্ত করেছিল, যেখানে প্যাটারসন দাবি করেছিলেন যে তার বিড়াল একটি গাছের নীচে কিছু মাশরুম খেয়েছে এবং ছত্রাকের ছবিগুলির পাশাপাশি বমি করেছে।
প্যাটারসন কখনও কোনও বিড়ালের মালিকানা পাননি, প্রসিকিউটররা বলেছিলেন, এই পোস্টটি মাশরুমের বিষাক্ত সম্পত্তিগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী আগ্রহের প্রমাণ ছিল বলে যুক্তি দেওয়া।
শুক্রবার, বিচারপতি ক্রিস্টোফার বিলে 25 আগস্টের জন্য একটি সাজা শুনানি শুরু করেছিলেন, যেখানে মামলার সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিরা ভুক্তভোগী প্রভাবের বিবৃতি দেওয়ার সুযোগ পাবেন।