আদালতের বিলুপ্তি সরকারের কাছে 7,508 মিলিয়ন পেসো ছেড়ে যায়; চূড়ান্ত পাইনা স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্ট

সুপ্রিম কোর্ট অফ জাস্টিস অফ নেশন (এসসিজেএন) এর দায়িত্বে থাকা ছয়টি ট্রাস্টের তরলকরণ সরকারী কফারদের কাছে সাত হাজার 507 মিলিয়ন 913 হাজার 710 পেসো নিয়ে এসেছিল।
মন্ত্রীর রাষ্ট্রপতি নর্মা পিয়াকে পরিচালনার চূড়ান্ত প্রতিবেদনে, যা এটি নির্বাচিত হয়েছিল তার মধ্যে মাত্র দুই বছর এবং আট মাস স্থায়ী হয়েছিল, যে প্রক্রিয়াটি দ্বারা সর্বোচ্চ আদালত ট্রাস্টকে 2125, 80687, 80688, 80689, 80690 এবং 80691 নিভিয়ে দিয়েছিল তা বিশদ।
২ এপ্রিল, সর্বশেষ পাঁচটি তহবিল ছয় হাজার 654.2 মিলিয়ন পেসো সংগ্রহ করেছিল যা ফেডারেশনের ট্রেজারিতে (টেসোফ) সরবরাহ করা হয়েছিল। এগুলি বাজেটের অবশিষ্টাংশ, চিকিত্সা সুবিধার জন্য সংস্থান এবং নিয়ন্ত্রণ এবং অপারেশনাল কর্মীদের পরিপূরক নিয়ন্ত্রণগুলির পাশাপাশি প্রকাশনা, সিডি বা অন্যান্য প্রকল্প বিক্রির জন্য অর্থ দ্বারা সংহত হয়েছিল।
“অবশেষে, ২৪ শে জুন, ২০২৫ তারিখে সাধারণ অধিবেশনে এইচ। সরকার ও প্রশাসন কমিটি ট্রাস্টের সমাপ্তির প্রক্রিয়াটির সমাপ্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে,” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
ছয় হাজারেরও বেশি 600০০ মিলিয়নের পেসোকে ন্যায়বিচারের সরবরাহকে জোরদার ও আধুনিকায়নের জন্য ট্রাস্ট 2125 জাতীয় তহবিল যুক্ত করা হয়েছে, যা বনোব্রাসে গঠিত হয়েছিল এবং যার 853 মিলিয়ন 913 হাজার 710 পেসো গত ডিসেম্বরে টেসোফিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
February ফেব্রুয়ারি, রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম ঘোষণা করেছিলেন যে ফেডারেশনের বিচারিক ক্ষমতার ট্রাস্টের সংস্থানগুলি আইএসএসটিই শক্তিশালী করতে ব্যবহৃত হবে। এর আগে, ১ January জানুয়ারীর আগে তিনি বলেছিলেন যে এই অর্থটি বিচারিক নির্বাচনের জন্য আইএনই বাজেট সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত হবে।
- 200 কয়েক মিলিয়ন পেসো প্রকাশনা, সিডি এবং অন্যান্য প্রকল্প বিক্রয় পরিচালনার জন্য একটি তহবিলে ছিল।
- 3,594 লক্ষ লক্ষ পেসো গড় নিয়ন্ত্রণ এবং অপারেশনাল কর্মীদের পরিপূরক পেনশনগুলির জন্য ট্রাস্ট জমে।
আল আগেরিও 7 মিল 508 এমডিপি থেকে ফিন ডি ফিডিকোমিসোস
পিজেএফ সংস্কার দ্বারা আদেশিত বিলুপ্তির চ্যালেঞ্জযুক্ত আম্পারো ট্রায়ালগুলিতে ফেডারেল বিচারকদের দ্বারা প্রদত্ত স্থগিতাদেশের কারণে তার নিখোঁজ হওয়া আটক করা হয়েছিল।
পরের মঙ্গলবার মন্ত্রীর রাষ্ট্রপতির প্রতিবেদনের উপস্থাপনা, পাশাপাশি প্রথম এবং আদালতের দ্বিতীয় আদালতের রাষ্ট্রপতিদের প্রতিবেদন যথাক্রমে লরেট্টা অর্টিজ এবং জাভিয়ের লেইনেজকে এমন এক দিনে যথাক্রমে আদালতের কার্যক্রম বন্ধ করে দেবে এমন এক দিনে।
সুপ্রিম কোর্ট অফ জাস্টিস অফ নেশন (এসসিজেএন) এর সভাপতি নর্মা লুসিয়া পাইয়া হার্নান্দেজ বলেছেন যে তাঁর প্রায় তিন বছরের ব্যবস্থাপনায় তিনি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম জটিল প্রেক্ষাপটের মুখোমুখি হয়েছিল, ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছে, দুর্দান্ত খসড়ার বিচারিক সংস্কারের আগে।
“আমার পরিচালনার প্রায় তিন বছরের সময়কালে, দেশের সর্বোচ্চ আদালত তার সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম জটিল প্রসঙ্গের মুখোমুখি হয়েছিল। স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা, কার্যকারিতা এবং দক্ষতার সাথে ন্যায়বিচারের দৈনিক দায়িত্বের জন্য, ফেডারেশনের বিচারিক শক্তিকে গভীরভাবে রূপান্তরিত করে এমন দুর্দান্ত খসড়ার সংস্কারের চ্যালেঞ্জ,” বলেছেন পিয়ানা হার্নান্দেজকে।
নথিতে জোর দেওয়া হয়েছিল যে এটি এমন একটি সময় ছিল যা অপ্রকাশিত চ্যালেঞ্জ এবং সিদ্ধান্তগুলি দ্বারা চিহ্নিত যা বিচারিক স্বাধীনতার পরীক্ষা করেছে, ন্যায়বিচারের অ্যাক্সেস এবং মৌলিক অধিকারের সুরক্ষার গ্যারান্টি দিতে চেয়েছিল এমনকি এমনকি রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চাপের মধ্যেও।
