আদালত অনিচ্ছাকৃত আচরণের ক্ষেত্রে আইবম এয়ার যাত্রী স্রাব করে

বুধবার লেগোস স্টেটের ওগবা শহরে বসে একটি আইকেজা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ইবোম এয়ার ফ্লাইটে নেমে অনিয়মিত আচরণ ও হামলার অভিযোগে অভিযুক্ত যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ইম্যানসনকে ছাড়িয়ে দেন।
নাইজা নিউজ প্রিজাইডিং ম্যাজিস্ট্রেট ওলান্রুজু সালামি পুলিশ কর্তৃক তার বিরুদ্ধে দায়ের করা পাঁচটি গণনা চার্জ প্রত্যাহারের পরে মামলাটি চালিয়েছিল বলে জানিয়েছে।
বিমান চালনা ও মহাকাশ উন্নয়ন মন্ত্রীর পূর্বের ঘোষণার সিদ্ধান্তে এই সিদ্ধান্তটি এসেছে, ফেস্টাস কিমো (সান), যিনি প্রকাশ করেছেন যে বিমান খাতের স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শের পরে মামলাটি বন্ধ করা হবে।
কীমোর মতে, “ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করার পরে, সার্থক ব্যক্তিদের কাছ থেকে আপিল বিবেচনা করে এবং জড়িতদের দ্বারা দেখানো অনুশোচনাগুলি লক্ষ্য করার পরে এই প্রস্তাবটি পৌঁছেছিল।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে ইবম এয়ার 10 আগস্ট এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকা এম্যানসনের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ প্রত্যাহার করতে সম্মত হয়েছিল।
এম্যানসনকে সোমবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং দুটি জামিনে যেমন পরিমাণের মতো পরিমাণের সাথে ₦ 500,000 এর যোগফলে জামিন দেওয়া হয়েছিল। তবে তিনি তার জামিনের শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে কিরিকিরি সংশোধন কেন্দ্রে রিমান্ডে ছিলেন।
পুনঃসূচনা শুনানিতে প্রসিকিউশন কাউন্সেল, ওলুওয়াবুনমি অ্যাডিটান আদালতকে “নতুন উন্নয়ন” সম্পর্কে এই মামলা প্রত্যাহারের প্রয়োজনের বিষয়ে অবহিত করেছিলেন। তিনি বিচ্ছিন্নতার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক আবেদনের দরপত্র দিয়েছিলেন, যা আদালত মেনে নিয়েছিল।
© 2025 নাইজা নিউজ, পোল্যান্স মিডিয়া ইনক এর একটি বিভাগ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন [email protected]