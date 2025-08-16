আদালত এক্স এর বিরুদ্ধে মিডিয়া ম্যাটার্সের অভিযোগযুক্ত স্কিম সম্পর্কে এফটিসি তদন্তকে অবরুদ্ধ করেছে

আদালত আছে অবরুদ্ধ মিডিয়া ম্যাটারগুলিতে ফেডারেল ট্রেড কমিশনের তদন্ত, মিডিয়া অলাভজনক যা এর আগে প্রকাশিত গবেষণাটি দেখায় যে বিজ্ঞাপনগুলি নিও-নাজি এবং অন্যান্য বিরোধী বিষয়বস্তুর পাশাপাশি এক্সে উপস্থিত হয়েছিল। 2023 সালে, এলন মাস্কের এক্স একটি বিজ্ঞাপনদাতা যাত্রা অনুসরণ করে মিডিয়া ওয়াচডগের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন। এটি “জেনেশুনে এবং দূষিতভাবে উত্পাদন (আইএনজি) এর পাশাপাশি পাশাপাশি চিত্রের চিত্রগুলি চিত্রিত করে যেগুলি নব্য-নাজি এবং সাদা জাতীয় ফ্রঞ্জের সামগ্রীর পাশে এক্স কর্পোরেশনের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিজ্ঞাপনদাতাদের পোস্ট চিত্রিত করে।” এই মে মাসে, এফটিসি অলাভজনকরা এক্স বর্জন করতে বিজ্ঞাপন এবং অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলির সাথে একত্রিত হয়ে অবিশ্বাস আইন লঙ্ঘন করেছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে।
জুনে, মিডিয়া ম্যাটার্স এফটিসির বিরুদ্ধে মামলা করেছে, এটি এক্স এর অতীতের সমালোচনার জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই গোষ্ঠীটিকে অন্যায়ভাবে লক্ষ্যবস্তু করার অভিযোগ করেছে। এখন, বিচারক স্পার্কল এল। সুকানানান অলাভজনকদের পক্ষে প্রাথমিক আদেশ নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করেছেন।
সুকানানান এই গোষ্ঠীর সাথে একমত হয়েছেন যে এফটিসির তদন্ত “একটি প্রতিশোধমূলক আইন” এবং উল্লেখ করেছে যে এটি “তার প্রথম সংশোধনী প্রতিশোধের দাবিতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।” তিনি তার সিদ্ধান্তে লিখেছিলেন যে এই জাতীয় তদন্তগুলি অন্যান্য সাংবাদিকদের আবার কথা বলতে বাধা দেবে। “প্রকৃতপক্ষে, এফটিসি’র (তদন্ত) এর উদ্দেশ্যমূলক প্রভাব ফেলেছে।” স্পষ্টতই, তদন্তের কারণে, মিডিয়া ম্যাটার্স “এফটিসি, চেয়ারম্যান ফার্গুসন এবং মিঃ মাস্ক সম্পর্কে কিছু গল্প অনুসরণ করার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।”
“আদালতের রায় ভাঁজ নিয়ে লড়াইয়ের গুরুত্ব প্রদর্শন করে, যা ট্রাম্প প্রশাসনের কাছ থেকে ভয় দেখানোর মুখোমুখি হওয়ার সময় অনেক বেশি কাজ করছে,” মিডিয়া ম্যাটারসের সভাপতি অ্যাঞ্জেলো কারুসোন বলেছেন, নিউ ইয়র্ক টাইমস। “আমরা প্রত্যেক আমেরিকানকে রক্ষা করে এমন প্রথম সংশোধনী অধিকারের জন্য দাঁড়াতে এবং লড়াই চালিয়ে যাব।” প্রকাশনার নোট হিসাবে, আদালতগুলি টেক্সাস এবং মিসৌরির অ্যাটর্নি জেনারেল কর্তৃক গ্রুপে তদন্তও অবরুদ্ধ করেছিল। অলাভজনকদের বিরুদ্ধে কস্তুরের মামলাগুলি অবশ্য এখনও চলছে।