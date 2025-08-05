আদালত ওয়ায় 13 ডিজেল বিপণনকারীদের উপর এন 200,000 জরিমানা স্ল্যাম করে

ওওও রাজ্য পরিবেশগত মোবাইল কোর্ট এবং ট্রাইব্যুনাল ১৩ জনকে রাজ্যের রাজধানী ইবাদানের টোল গেট এলাকার আশেপাশে অবৈধ ডিজেল বিক্রয় জড়িত করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে।
সোমবার বিচারক অ্যাডিয়ো জুব্রিল দোষী সাব্যস্ত কালো বিপণনকারীদের প্রত্যেককে এন ২০০০,০০০ জরিমানা বা ডিফল্টরূপে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ছাড়াই অপারেশন এবং রাজ্যের পরিবেশ সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনের জন্য পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের সাজা প্রদান করেছেন।
ইবাদানের ওয়ো স্টেট রোড ট্র্যাফিক ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (ওর্টমা) এর প্রাঙ্গনে এই বসাটি হয়েছিল।
জুব্রিলের মতে, আসামিরা অপরাধবোধ স্বীকার করে লেন্সের জন্য আবেদন করেছিল, কিন্তু আদালত বজায় রেখেছিল যে আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা অবৈধতাকে ক্ষমা করে না।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ডিজেল এবং পেট্রোলিয়াম পণ্যগুলির অননুমোদিত বিক্রয় মারাত্মক পরিবেশগত এবং জননিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে আসে।
“এই অপরাধের জন্য স্ট্যান্ডার্ড জরিমানা হ’ল এন 5 মি বা পাঁচ বছরের কারাদণ্ড,” বিচারক বলেছেন।
“তবে, তারা প্রথমবারের অপরাধী এবং সাধারণ ব্যবসায়ী হিসাবে উপস্থিত বলে বিবেচনা করে আদালত জরিমানা হ্রাস করার ক্ষেত্রে প্রত্যেককে N200,000 এ উন্নীত করার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা ব্যবহার করেছে,” বিচারক যোগ করেছেন।
জুব্রিল হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে আসামীদের দ্বারা পুনরাবৃত্তি উপস্থিতি বিনা ব্যতীত আইনের পুরো ওজনকে আকর্ষণ করবে।
“এই রায়টি একটি প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করার জন্য। আইনটি অবশ্যই মেনে চলতে হবে, এবং এই আদালত পরিবেশ রক্ষার জন্য এবং জনসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সম্মতি প্রয়োগ করতে থাকবে,” তিনি বলেছিলেন।
দোষীদের সমর্থন করার জন্য, সম্প্রদায়ের নেতারা ওলালির হাসান এবং সাহিদ ফোলারিন স্বেচ্ছাসেবীর কাজ হিসাবে দাঁড়াতে স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করেছিলেন।
হাসান তার রৌপ্য 2006 এর টয়োটা আরএভি 4 (রেজিস্ট্রেশন নম্বর এলএলডি 587 জিকিউ) এর যানবাহনের নথিগুলি পরিবেশ মন্ত্রকের কাছে সমস্ত জরিমানা প্রদান না করা পর্যন্ত জামানত হিসাবে জমা করেছিলেন।
বিচারক হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে জরিমানাগুলি বিনা বেতনে থাকলে জামিনতকে দায়বদ্ধ করা হবে।
“এই ট্রাইব্যুনাল এর আগে অপরাধীদের উপর এন 1 এম পর্যন্ত জরিমানা জারি করেছে। আমরা এখানে আইনটি সমর্থন করার জন্য এখানে নেই তবে আজকের রায় দয়ালু, তবে আগামীকাল এতটা ক্ষমা নাও হতে পারে,” জুব্রিল বলেছিলেন।