ক্র্যাসনোদর অঞ্চলের সালিশ আদালত ভলগনফ্ট -২১২ ট্যাঙ্কারের মালিক এবং চার্টারারের বিরুদ্ধে রোসপ্রিরোডনাদজর পরিচালনার মামলা পুরোপুরি সন্তুষ্ট করেছিল, যা ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে কের্চ স্ট্রিটে বিধ্বস্ত হয়েছিল। এটি ইন্টারফ্যাক্স দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল।
কমট্রান্সয়িল এলএলসি (ট্যাঙ্কারের মালিক) এবং কামা শিপিং এলএলসি (চার্টার) অবশ্যই 49.46 বিলিয়ন রুবেল দিতে হবে।
এছাড়াও, রোসপোট্রেবনাডজর ভলগনফ্ট -239 ট্যাঙ্কারের মালিক ভলগোট্রান্সনেফ্ট সিজেএসসিকে 35 বিলিয়ন রুবেলের একটি মামলা দায়ের করেছিলেন, এটি কের্চ স্ট্রিটে বিধ্বস্ত হয়েছিল। এই মামলাতে সিদ্ধান্তের খবর পাওয়া যায়নি।
2024 সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে, তেল পণ্য-ভলগনফ্ট -212 এবং ভলগোনফ্ট -239 সহ দুটি রাশিয়ান ট্যাঙ্কার কের্চ স্ট্রেইটে বিধ্বস্ত হয়েছিল। জরুরী পরিষেবা অনুসারে, মোট ট্যাঙ্কারগুলি প্রায় 9.2 হাজার টন জ্বালানী তেল পরিবহন করেছে। জানুয়ারীর প্রথম দিকে, উদ্ধার পরিষেবা দাবি করেছে যে ২.৪ হাজার টন পেট্রোলিয়াম পণ্য সমুদ্রের মধ্যে পড়েছিল। ক্র্যাসনোদর ভূখণ্ডে জ্বালানী তেল দূষিত কয়েক কিলোমিটার উপকূল।
প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রকের প্রধান আলেকজান্ডার কোজলভ বলেছিলেন যে মাজুত স্পিলের পরে আনপা সৈকত পুনরুদ্ধার কেবল ২০২৫ সালের শেষের দিকে শুরু হবে। এর আগে, সৈকতের ইতিমধ্যে পরিষ্কার অঞ্চলগুলি দেওয়া, এই অঞ্চলটির ২৮০ হেক্টর পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন হবে।