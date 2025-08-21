আদালত চুক্তির বিরোধের কারণে নেডু ওয়াজোবিয়াকে গ্রেপ্তার করা থেকে পুলিশকে নিষেধ করে

লাগোসের ফেডারেল হাইকোর্টকে বাধা দিয়েছে পুলিশ পরিদর্শক এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা জনপ্রিয় অন-এয়ার ব্যক্তিত্ব এবং কৌতুক অভিনেতা, চিনেদু আনি, একটি চুক্তিভিত্তিক বিরোধের সাথে সম্পর্কিত নেডু ওয়াজোবিয়া নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত, তাকে গ্রেপ্তার বা আটক করা থেকে শুরু করে।
বিচারক দেইন্ডে ডিপোলু মঙ্গলবার নেডু এবং আরও পাঁচজনের দ্বারা দায়ের করা প্রাক্তন পার্ট আবেদন বিবেচনা করার পরে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ মঞ্জুর করেছিলেন, যারা তাদের ব্যবসায়িক অংশীদারদের নির্দেশে পুলিশ কর্তৃক হয়রানির অভিযোগে অভিযোগ করেছিলেন।
বুধবার প্রাপ্ত আদেশের একটি সার্টিফাইড ট্রু কপি (সিটিসি) অনুসারে, পুলিশ ইন্সপেক্টর-জেনারেল, আলাগবনে পুলিশ সহকারী মহাপরিদর্শক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের মেট্রোপলিটন স্কুল অফ বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের সাথে বিরোধের কারণে আবেদনকারীদের তলব করা বা জিজ্ঞাসাবাদ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, ভিক্টর আরিয়েবি-ওকে, এবং টলুলোপি অ্যারি অ্যারি।
এছাড়াও মামলাটিতে যোগদান করেছেন পুলিশ অফিসার এনগোজি ব্রাইড, স্টিফেন ওনিহানে এবং ইচেং জুলিয়াস।
অন্যান্য আবেদনকারীরা হলেন সারা উইলিয়ামস-কোনহা, আভালন ওক্পে, অ্যাডা ওক্পে, বারবারা ওকওয়ারানোবি এবং ট্যুইকিন্ড্রুমজ পিকচারস এবং মিডিয়া নাইজেরিয়া লিমিটেড।
রায়
মিঃ ডিপোলু পুলিশ এবং তাদের এজেন্টদের তাদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য নোটিশের উপর নজরে আসা মোশন শুনানির জন্য মুলতুবি থাকা আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে আরও ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করেছিলেন।
তবে, বিচারক ব্যবসায়ের লেনদেন সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে পুলিশকে “স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে” বাধ্য করার জন্য একটি অনুরোধ মঞ্জুর করতে অস্বীকার করেছেন।
আদালত উল্লেখের জন্য ২৯ সেপ্টেম্বর অবধি বিষয়টি স্থগিত করেছে।
তার আইনজীবী জেডাব্লু ডংয়ের মাধ্যমে আবেদনকারীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে মূলত নাগরিক মতবিরোধ কী তা নিয়ে পুলিশ তাদের ভয় দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।
তারা আদালতকে বলেছিল যে বিষয়টি প্রায় নয় মাস ধরে এক্স-স্কোয়াড দ্বারা লেগোসের আলাগবনের এআইজি অফিসে ২০২৪ সালে তদন্ত করা হয়েছিল এবং এই প্রতিবেদনে তাদের অপরাধমূলক দায়বদ্ধতা থেকে পরিষ্কার করা হয়েছে।
পুলিশ আইনী বিভাগ একটি পরামর্শও জারি করেছিল যে এই বিরোধটি চুক্তিভিত্তিক ছিল এবং আদালতে তা অনুসরণ করা উচিত।
তা সত্ত্বেও, আবেদনকারীরা অভিযোগ করেছেন যে উত্তরদাতারা এমআরএস ব্রাইডের নেতৃত্বে অন্য পুলিশ ইউনিটে একটি নতুন আবেদন জমা দিয়েছেন, যা বিষয়টি পুনরায় চালু করেছিল।
তারা অফিসারদের ভয়ঙ্করতা, জুলাই মাসে বেআইনী আটক এবং তাদের আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট দখলের অভিযোগ করেছিল।
আরও পড়ুন: এন 1 মিলিয়ন ঘুষ দিতে অস্বীকারকারী লোককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া পুলিশ কর্মীরা গ্রেপ্তার
তারা আরও অভিযোগ করেছে যে উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন তাদের বর্তমান আইনজীবীকে নিযুক্ত করার আগে তাদের প্রাক্তন আইনজীবীকে লাঞ্ছিত করেছিলেন।
তারা তাদের মৌলিক অধিকারগুলি লঙ্ঘনের অভিযোগে উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে N2 বিলিয়ন ক্ষয়ক্ষতিও চেয়েছিল।
পটভূমি
শিক্ষাগত দাতব্য উদ্যোগের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য ২০২৪ সালের গোড়ার দিকে আবেদনকারী এবং উত্তরদাতাদের মধ্যে অংশীদারিত্ব থেকে এই মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।
প্রকল্পটিতে N83 মিলিয়নেরও বেশি বাজেট সহ একটি তহবিল সংগ্রহের গালা অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও ২০২৪ সালের মার্চ মাসে এই অনুষ্ঠানটি সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, উত্তরদাতারা পরে N60 মিলিয়ন ফেরতের দাবি করেছিলেন, যা নেদু এবং তার দল প্রত্যাখ্যান করেছিল।
অংশীদারিত্বের ভাঙ্গনের ফলে পুলিশ পিটিশন এবং বারবার তলব করা হয়েছিল, যা আবেদনকারীরা বলছেন যে হয়রানির পরিমাণ ছিল।
প্রিমিয়াম টাইমস জানিয়েছে যে সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাবশালী মার্টিনস ‘খুব ডার্কম্যান’ অর্টসে সম্প্রতি নেডুকে একই প্রকল্পের বিষয়ে জালিয়াতির অভিযোগে এই বিরোধটি জনসাধারণের জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে।
মিঃ নেদু অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছেন এবং মানহানির জন্য ক্ষতিপূরণ, ক্ষমা চাওয়া এবং এন 500 মিলিয়ন ক্ষতিপূরণ দাবিতে একটি যুদ্ধবিরতি নোটিশ জারি করেছেন।