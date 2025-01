আদালত জেনারেল হাইড্রোকার্বন এবং এনডুকা ওবাইগবেনার সাথে যুক্ত $225 মিলিয়ন সম্পদ জব্দ করেছে

একটি ফেডারেল হাইকোর্ট জেনারেল হাইড্রোকার্বন লিমিটেড, এর সহযোগী সংস্থা এবং মিডিয়া মোগল এনডুকা ওবাইগবেনা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সংযুক্ত সম্পদ এবং অ্যাকাউন্টগুলিকে জব্দ করার জন্য মারেভা নিষেধাজ্ঞা সহ একাধিক আদেশ জারি করেছে৷

মোট অনাদায়ী ঋণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের এই সিদ্ধান্ত $225.8 মিলিয়ন, একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণী।

এটি একটি আদালতের নথিতে রয়েছে যা নাইরামেট্রিক্স দ্বারা বাদীদের প্রার্থনার বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে, First Bank of Nigeria Ltd এবং FBNQuest Trustees Ltd, FBN Holdings Plc-এর উভয় সহযোগী, নাইজেরিয়ার একটি সর্বজনীনভাবে তালিকাভুক্ত আর্থিক পরিষেবা সংস্থা৷

জেনারেল হাইড্রোকার্বন, একটি তেল এবং গ্যাস কোম্পানি, এনডুকা ওবাইগবেনার মালিকানাধীন, দিসডে নিউজপেপারস এবং আরাইজ টিভির প্রকাশক এবং প্রতিষ্ঠাতা৷

কোম্পানিটিকে OML 120-এর অপারেটর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, নাইজেরিয়ার তেল উৎপাদনকারী ব্লক।

বিবাদীদের, জেনারেল হাইড্রোকার্বনস লিমিটেড এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সত্ত্বাকে সম্পদ হস্তান্তর বা অপব্যবহার করা থেকে বিরত রাখার জন্য নিষেধাজ্ঞাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল যখন অবৈতনিক ঋণ সুবিধা নিয়ে আইনি বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।

বাদীদের দ্বারা জারি করা ঋণের পরিমাণ $225,802,379.69 30 সেপ্টেম্বর, 2024 অনুযায়ী।

নিষেধাজ্ঞাটি গ্যারান্টি ট্রাস্ট ব্যাংক, অ্যাক্সেস ব্যাংক, জেনিথ ব্যাংক, নাইজেরিয়ার ফার্স্ট ব্যাংক এবং ফ্লুটারওয়েভ, পেস্ট্যাক এবং পিগিভেস্টের মতো উদীয়মান ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি সহ নাইজেরিয়ার সমস্ত বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তহবিল প্রকাশ করা বা আসামীদের সাথে সম্পর্কিত যে কোনও অ্যাকাউন্টের সাথে লেনদেন থেকে বিরত রাখে।

আদালতের নথিতে যা জানা যায়

ফেডারেল হাইকোর্ট জেনারেল হাইড্রোকার্বন লিমিটেড, এর পরিচালক এবং এনডুকা ওবাইগবেনা সহ অনুমোদিত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে মারেভা নিষেধাজ্ঞা নামে পরিচিত একাধিক ফ্রিজিং আদেশ জারি করেছে। $225.8 মিলিয়ন.

আদালত নাইজেরিয়ার সমস্ত বড় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিবাদীদের অ্যাকাউন্টগুলি ব্লক করার এবং দাবির পরিমাণ পর্যন্ত তহবিল বা সম্পদের অ্যাক্সেস সীমিত করার নির্দেশ দিয়েছে, পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া মুলতুবি।

নিষেধাজ্ঞাগুলি GTBank, Access Bank, Zenith Bank, First Bank, এবং Flutterwave, Paystack এবং Piggyvest এর মত ব্যাঙ্কগুলিকে তহবিল প্রকাশ বা বিবাদীদের সাথে সম্পর্কিত সম্পদ পরিচালনা করা থেকে বিরত রাখে৷

এতে Efe Damilola Obaigbena এবং Olabisi Eka Obaigbena-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টগুলি, সেইসাথে GHL 121 Ltd, CESL Oyo Production, এবং তেল ব্লক অপারেশনের সাথে যুক্ত অন্যান্য কোম্পানিগুলির মতো কর্পোরেট সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে৷

“Garanty Trust Bank Limited, Access Bank Plc, Citibank Nigeria Limited, Carbon Bank, Ecobank Nigeria Plc, Fidelity Bank Plc, First Bank of Nigeria Limited, First City Monument Bank Plc সহ নাইজেরিয়ার সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে মারেভা নিষেধাজ্ঞার আদেশ৷ Flutterwave, Globus Bank, Heritage Bank Limited, Jaiz ব্যাংক, কীস্টোন ব্যাংক লিমিটেড, ওপে ডিজিটাল সার্ভিস লিমিটেড, পামপে লিমিটেড, পেস্ট্যাক পেমেন্টস লিমিটেড, পিগিভেস্ট, মোমো পেমেন্ট সার্ভিস ব্যাংক লিমিটেড, পোলারিস ব্যাংক লিমিটেড, প্রোভিডাস ব্যাংক, স্ট্যানবিক আইবিটিসি ব্যাংক নাইজেরিয়া লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, স্টার্লিং ব্যাংক পিএলসি, সানট্রাস্ট লিমিটেড , Union Bank of Nigeria Plc, United Bank for Africa Plc, Unity Bank Plc, Wema Bank Plc, Zenith Bank Plc, এবং নাইজেরিয়ায় কর্মরত অন্যান্য সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, GHL-এর কারণে যে কোনও তহবিল বা সম্পদ প্রকাশ করা থেকে শুরু করে $225,802,379.69,30 সেপ্টেম্বর 2024 পর্যন্ত ফার্স্টব্যাঙ্কের সাথে GHL-এর অ্যাকাউন্টে অসামান্য ঋন থাকার কারণে ফার্স্টব্যাঙ্ক দ্বারা GHL-কে দেওয়া ঋণ সুবিধার ক্ষেত্রে ইন্টারলোকিউটরি ইঞ্জাকশনের জন্য নোটিশের প্রস্তাবের শুনানি ও সিদ্ধান্ত মুলতুবি ছিল,” আদালতের আদেশ আংশিকভাবে পড়ে।

আদালত ব্যাঙ্কগুলিকে এই অ্যাকাউন্টগুলিতে সঠিক ব্যালেন্স প্রকাশ করতে এবং সাত দিনের মধ্যে অ্যাকাউন্টের প্রত্যয়িত বিবৃতি প্রদান করতে বাধ্য করেছে।

তদ্ব্যতীত, এটি তেল ব্লক OML 120 এর সাথে জড়িত কোম্পানিগুলিকে নির্দেশ দেয় যে অপারেশন শুরু হওয়ার পর থেকে উৎপাদন এবং রাজস্বের রেকর্ড জমা দিতে, বাদীর অ্যাকাউন্টে নির্দেশিত অর্থ সহ।

তহবিল জমা করার পাশাপাশি, আদালত বিবাদীদের অপরিশোধিত তেলের স্টক, বীমা পলিসি, শেয়ার এবং অন্যান্য প্রাপ্য সম্পদ হস্তান্তর বা অপসারণ থেকে বিরত রাখার অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

এটি নিশ্চিত করে যে আসামীরা বকেয়া ঋণ নিষ্পত্তি করতে ব্যবহার করা হতে পারে এমন সংস্থানগুলি হ্রাস করতে পারে না।

জেনারেল হাইড্রোকার্বনের ডিরেক্টরদেরও বিশেষভাবে তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ, স্থাবর বা অস্থাবর, নাইজেরিয়ার মধ্যে নিষ্পত্তি করা থেকে নিষেধ করা হয়েছিল।

মারেভা হুকুম কেন

নাইরামেট্রিক্সের ফলাফল অনুসারে, বাদীর ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রথম বিবাদী জেনারেল হাইড্রোকার্বনকে কথিত ঋণ দেওয়া থেকে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বাদীর মতে, 30 সেপ্টেম্বর, 2024 পর্যন্ত ঋণগুলি অপরিশোধিত রয়ে গেছে।

অপরিশোধিত তেলের স্টক, বীমা পলিসি এবং প্রাপ্য সহ বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহার করে ঋণটি সুরক্ষিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এই তহবিলগুলি, যা প্রাথমিকভাবে তেল ব্লক অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ছিল, ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য অপব্যবহার করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে, আসামীরা বিলাসবহুল সম্পত্তি এবং প্রাইভেট জেট অপারেশনে অর্থায়নের জন্য তহবিল সরিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।

সঙ্গে বকেয়া অঙ্ক এখন ছাড়িয়ে গেছে $225 মিলিয়ন, মামলার নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য বাদীরা আদালতের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

পরবর্তী কি?

নাইরামেট্রিক্সের কাছে সূত্রগুলি প্রকাশ করেছে যে মামলাটি চলমান রয়েছে, এবং পরবর্তী শুনানি এমন একটি মামলার ফলাফল নির্ধারণ করবে যা নাইজেরিয়ার আর্থিক পরিষেবা খাতের মাধ্যমে প্রতিধ্বনিত হতে পারে।

এই মামলার ফলাফল কর্পোরেট গভর্নেন্স এবং ক্ষতিগ্রস্ত সত্ত্বার আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে।

FBNH এর শেয়ারের দাম কমেছে 1.27% বন্ধ করতে N31.05 বৃহস্পতিবার, জানুয়ারী 2024 এ।

এটি একটি উন্নয়নশীল গল্প, এবং আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও আপডেট আশা করা হচ্ছে….