আদালত নতুন উন্নয়নের মাঝে আইবম এয়ার যাত্রীকে মুক্তি দেয়
আইকেজা ম্যাজিস্ট্রেটসের একটি আদালত মিস কমফোর্ট ইম্যানসনকে পুলিশ কর্তৃক তার বিরুদ্ধে নিয়ে আসা নিরপেক্ষ আচরণ এবং হামলার অভিযোগের বিরুদ্ধে ছাড় দিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট ওলান্রুজু সালামি, ১১ ই আগস্ট, ইউওয়াইও থেকে লাগোসে আইবোম এয়ার ফ্লাইটে ফ্লাইট ক্রুকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে একটি সংশোধন কেন্দ্রে ইম্যানসনকে রিমান্ডে পাঠিয়েছেন।

বুধবার পুনঃসূচনা শুনানিতে, পুলিশ তার বিরুদ্ধে আনা পাঁচ কাউন্ট অভিযোগ প্রত্যাহারের পরে এমমাসসনকে ছাড়িয়ে যায়।

প্রসিকিউটর, ইন্সপেক্টর ওলুওয়াবুনমি অ্যাডিটান আদালতকে নতুন উন্নয়নকে কেস প্রত্যাহারের নিশ্চয়তা দেওয়ার বিষয়ে অবহিত করেছিলেন এবং একটি আবেদন জমা দিয়েছেন, যা আদালত মেনে নিয়েছিল।

পরে বিশদ…

