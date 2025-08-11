You are Here
আদালত নাইজেরিয়ান ডাক্তারের বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইম মামলা বরখাস্ত করেছেন যিনি যুক্তরাজ্য ভিত্তিক প্রাক্তন প্রেমিককে আর@পি# এর বিরুদ্ধে অভিযুক্ত করেছিলেন
আবুজার একটি ফেডারেল হাইকোর্ট সাইবার ক্রাইম এবং সাইবার বুলিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত একজন চিকিত্সক চিকিত্সক বোলানলে আসিয়ানের বিরুদ্ধে একটি মামলা বরখাস্ত করেছেন।

পুলিশ ইন্সপেক্টর-জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) অফিসে এক্স-এর @অরফোনলাইনডোক নামে পরিচিত যুক্তরাজ্যের ভিত্তিক মেডিকেল ডাক্তার ওলুফুনমিলায়ো ওগুনসানিয়াকে হয়রানি ও ভয় দেখানোর অভিযোগে আসিয়ানের বিরুদ্ধে একটি চার গণনা অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

২০২০ সালের জুনে, আসায়ান টুইটের এক ঝাঁকুনিতে ওগুনসানিয়াকে তাদের এক বছরের সম্পর্কের সময়কালে যৌন ও আবেগগতভাবে নির্যাতন করার অভিযোগ করেছিলেন।

ওগুনসানিয়া অবশ্য তার দাবিগুলি খারিজ করে দিয়েছিলেন, ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তারা যখন সহবাসের সময় অ্যালকোহলের প্রভাবে কেবল এস__ এক্স ছিল।

তিনি অসায়ানের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়ারও হুমকি দিয়েছিলেন এবং তার অভিযোগের যে ক্ষয়ক্ষতি তাকে যে ক্ষতির কারণ করেছিল তার জন্য তিনি 10,000 ডলার (প্রায় N4.8 মিলিয়ন) দাবি করেছিলেন।

নাইজেরিয়ায় দায়ের করা একটি অভিযোগে পুলিশ আসিয়ানের সাইবার বুলিং প্রতিরোধ ও নিষেধাজ্ঞার আইনের বিধানগুলির বিপরীতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার প্রাক্তন প্রেমিকের খ্যাতির ক্ষতি করার জন্য অভিযুক্ত করেছে।

বিচার চলাকালীন পুলিশ তিনজন সাক্ষীকে ডেকেছিল, এবং মহিলা ডাক্তার দু’জন সাক্ষীকে ডেকেছিলেন।

তবে শুক্রবার বিতরণ করা এক রায়তে, পিটার লিফু, প্রিজাইডিং জজ, বলেছেন যে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের উপাদানগুলি আইন অনুসারে পুলিশ কর্তৃক সরবরাহ করা হয়নি।

বিচারক বলেছিলেন যে হুমকি ও ভয় দেখানোর প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি, তিনি আরও যোগ করেছেন যে বিভাজন ও শত্রুতার আগে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কের প্রমাণ রয়েছে।

আদালত আরও উল্লেখ করেছে যে উভয় পক্ষই তাদের ব্রেকআপের পরে পারস্পরিক সামাজিক মিডিয়া পোস্ট করেছে।

বিচারক আরও বলেছিলেন যে প্রসিকিউশন আসামীদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল সহ মূল প্রমাণের দরপত্র দিতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং আইন অনুসারে হুমকি বা ভয় দেখানো প্রমাণ করে নি। ফলস্বরূপ, অসায়ানের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগই বরখাস্ত করা হয়েছিল।

বিচারক আদেশ দিয়েছিলেন যে আসামীদের আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট সহ জব্দকৃত সম্পত্তিগুলি রায় দিয়ে দেওয়া হওয়ার পরে পুলিশ তাকে তাত্ক্ষণিকভাবে তার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।

