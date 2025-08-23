আদালত পরীক্ষার অপব্যবহারের তদন্তের মাধ্যমে ইউএনএন আইন শিক্ষার্থীর মামলা বরখাস্ত করেছে

এনুগু হাইকোর্ট 300 স্তরের আইন শিক্ষার্থীর দ্বারা দায়ের করা একটি মৌলিক অধিকার প্রয়োগকারী মামলা খারিজ করেছে নাইজেরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়এনগু ক্যাম্পাস (ইউএনইসি), আইন পরীক্ষা অনুষদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের অপব্যবহার কমিটির বিরুদ্ধে।
২১ শে আগস্ট, ২০২৫ বৃহস্পতিবার এনগুতে রায় প্রদান করে বিচারপতি কেনেথ ইকেকুকু ওক্পে বলেছিলেন যে শিক্ষার্থী চিদি কিংসলে আকাবোগু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই পদক্ষেপের যোগ্যতা নেই এবং অকাল ছিল, যোগ করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিধিবিধানের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের তদন্ত ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত আইনী কর্তৃপক্ষ রয়েছে।
আকাবোগু পরীক্ষার অপব্যবহার কমিটির চেয়ারম্যান, ডাঃ ক্লারা ওবি-ওপিয়াবুটর এবং আইন অনুষদের ডিনকে টেনে নিয়েছিলেন, অধ্যাপক ফেস্টাস ও উকউইজে আদালতে অভিযোগ করেছিলেন যে ১৯৯৯ সালের সংবিধানের ৩ 36 অনুচ্ছেদের অধীনে তাঁর ন্যায্য শুনানির অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছিল।
তিনি দাবি করেছিলেন যে তাকে ২৯ জুলাই, ২০২৫ সালের জন্য নির্ধারিত প্যানেলটি সঠিকভাবে অবহিত করা হয়নি এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে প্রচারিত স্বাক্ষরবিহীন আমন্ত্রণ বিজ্ঞপ্তিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে তার স্নাতক হওয়ার সম্ভাবনা ইতিমধ্যে ঝুঁকিতে রয়েছে।
তার আইনজীবী, চিদিবের লাকি ওবোডো, এসকিউ।
শিক্ষার্থী তার মামলা শুনে সমস্ত কমিটির সদস্যদের অযোগ্য ঘোষণা করার আদেশের জন্যও প্রার্থনা করেছিল; একটি আদেশ নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিয়ে বসে থাকা থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি একটি ঘোষণা যে তাকে সুষ্ঠু শুনানির সাংবিধানিক অধিকার অস্বীকার করা হয়েছিল।
দা অ্যানেক, এসকিউ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা উত্তরদাতারা মামলাটির বিরোধিতা করেছিলেন এবং প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিষয়টি অযোগ্য ছিল, ভুলভাবে নোটিশের একটি প্রস্তাব দ্বারা শুরু হয়েছিল এবং ফেডারেল হাইকোর্টে দায়ের করা উচিত ছিল যেহেতু উত্তরদাতারা ফেডারেল সরকারের এজেন্ট।
তারা আরও শিক্ষার্থীর মামলাটিকে অনুমানমূলক এবং অকাল হিসাবে বর্ণনা করেছে যেহেতু এখনও কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধ শুনানি করা হয়নি।
তার রায় প্রদান, বিচারপতি ওকপে প্রাথমিক আপত্তিগুলি খারিজ করে দিয়েছেন, এই বলে যে রাজ্য হাইকোর্ট এবং ফেডারেল হাইকোর্ট উভয়েরই মৌলিক অধিকার প্রয়োগকারী আবেদনগুলির এখতিয়ার রয়েছে।
তিনি এই যুক্তিটিও ত্রুটিযুক্ত করেছিলেন যে নোটিশের একটি প্রস্তাব এ জাতীয় মামলা শুরু করতে পারে না, জোর দিয়ে যে আদালত অবশ্যই এমন ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারে যা নাগরিকরা তাদের গ্যারান্টিযুক্ত অধিকার উপভোগ করে তা নিশ্চিত করে।
তবে, মূল বিষয়টিতে আদালত কোনও প্রমাণ খুঁজে পাননি যে অনুষদের কমিটি শিক্ষার্থী আকাবোগু, সুষ্ঠু শুনানি অস্বীকার করেছে।
বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আবেদনকারীর উপর নির্ভরশীল স্বাক্ষরবিহীন হোয়াটসঅ্যাপ-সংক্রামিত নোটিশ প্রদর্শনী এ তাকে ব্যক্তিগতভাবে সম্বোধন করা হয়নি তবে কমিটির সামনে আমন্ত্রিত ১১ জন শিক্ষার্থী তালিকাভুক্ত একটি সাধারণ নোটিশ ছিল।
বিচারপতি ওক্পে রায় দিয়েছিলেন যে আকাবোগুর পক্ষপাতিত্বের দাবিটি অনুমানমূলক ছিল, কারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রক্রিয়া এমনকি শুরু হয়নি।
তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ন্যায্য শুনানির সাংবিধানিক সুরক্ষাকে সম্মান করে শিক্ষার্থীদের ভুল শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ ধরে রাখে।
গারবা বনাম মাইদুগুরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এসিয়াগা বনাম কালাবার বিশ্ববিদ্যালয় সহ নজির উদ্ধৃত করে বিচারক জোর দিয়েছিলেন যে যদিও পরীক্ষার অপব্যবহারের অভিযোগগুলিও ফৌজদারি মাত্রা জড়িত থাকতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের ক্যাম্পাসের মধ্যে তদন্ত ও মঞ্জুর করার অধিকার রয়েছে।
আদালত অনুষদ ডিনকে “দু: খজনক” এবং “কমান্ডের পূর্ণ” হিসাবে স্পষ্টতা চেয়ে শিক্ষার্থীর 23 জুলাই চিঠির বর্ণনা দিয়েছিল, যোগ করে আবেদনকারী নিজেকে তার অধীনে না গিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রক্রিয়া হতাশ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন।
“এই মামলাটি অকাল। যদি আবেদনকারীর উদ্দেশ্য তার কথিত লঙ্ঘনের তদন্তকে হতাশ করা হয়, তবে এই আদালত তার মামলাটিতে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পেতে অক্ষম হওয়ায় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।
বিচারক ঘোষণা করেছিলেন, “তদনুসারে, এই আবেদনের ত্রাণগুলি এখানে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং মামলাটি উত্তরদাতাদের পক্ষে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ₦ 300,000 ব্যয় করে বরখাস্ত করা হয়েছে,” বিচারক ঘোষণা করেছিলেন।