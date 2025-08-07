আদালত বারের শুটিংয়ে নিহত ব্যক্তির জন্য ব্যথার প্রসার শুনে

নিবন্ধ সামগ্রী
ক্রেগ ম্যাকডোনাল্ড ছিলেন একজন প্রেমময় পুত্র, বাবা এবং দাদা; একটি দয়ালু এবং উদার আত্মা যিনি তাঁর মেয়েদের সাথে নাচতে, তাঁর ছেলের সাথে মাছ ধরা এবং সর্বদা তাঁর প্রিয় ম্যাপেল পাতাগুলি দেখতে পছন্দ করেন।
তিনি যখন মারা গিয়েছিলেন তখন তিনি তার হকি সোয়েটার পরেছিলেন এবং বিশ্রামের সময় অন্য একজন পরতেন।
বুধবার ডাউনটাউন কোর্টরুমে, সুপিরিয়র কোর্টের বিচারপতি মাইকেল ব্রাউনকে একটি বিস্ময়কর 35 জন ভুক্তভোগী প্রভাবের বিবৃতি জমা দেওয়া হয়েছিল, এটি আবিলাজিজ মোহাম্মদের হাতে ম্যাকডোনাল্ডের বোকামি হত্যার কারণে অনেকে যে প্রচুর ক্ষতির শিকার হয়েছেন তার বিবরণী ব্যথা এবং বেদনা ছড়িয়ে দেওয়া।
মূলত দ্বিতীয়-ডিগ্রি হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত, মোহাম্মদ (৩৫) এই বছরের শুরুর দিকে ২০২১ সালের অক্টোবরে ম্যাকডোনাল্ডের শ্যুটিংয়ে এই বছরের শুরুর দিকে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, ৪৩, দ্য, দ্য প্রভিডেন্স হেলথ এ সুরক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণের পরিচালক। উভয় পুরুষই স্কার্বোরোর একটি বোস্টন পিজ্জাতে ছিলেন যখন মোহাম্মদ তার .32-ক্যালিব্রে আধা-স্বয়ংক্রিয় হ্যান্ডগান দিয়ে ম্যাকডোনাল্ডে দু’বার গুলি চালানোর সাথে একটি বারের লড়াই শেষ হয়েছিল।
মোহাম্মদ, যিনি স্বাভাবিকভাবেই অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার অধীনে ছিলেন, তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে গ্রেপ্তারের আগে কানাডার সর্বাধিক ওয়ান্টেড তালিকার শীর্ষে ছিলেন। দ্বিতীয়-ডিগ্রি হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত, মুকুট শেষে বিচারকরা যখন বিচারের শেষে তাকে হত্যা করেছিলেন, তখন বিচারকরা যে সন্দেহজনকভাবে বলেছিলেন যে তিনি সন্দেহজনকভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি সন্দেহজনকভাবে প্রমাণিত হননি।
আদালত শুনল যে ভুক্তভোগী, যিনি সেদিন রাতে সাত থেকে নয়টি বিয়ার গ্রাস করেছিলেন, এক মাস আগে মোহাম্মদকে অন্য বারে একটি বিক্ষোভ থেকে চিনতে পেরেছিলেন, তাকে পিছন থেকে ধরে তাকে ঘুষি মারতে শুরু করে এবং গুলি করার সময় 10 মিনিট পরে পার্কিংয়ে তাকে ছুটে যায়।
ড্রেমা ম্যাকডোনাল্ড সেই মর্মান্তিক রাত থেকেই তিনি যে 1,392 দিনের পরম নরকের জীবনযাপন করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং শোক করেছিলেন যে বিচারক-একা বিচারের সময় তার ভাইকে মাতাল লোক হিসাবে ফেলে দেওয়া হয়েছিল যিনি “ইতিহাসের সবচেয়ে কম, ল্যামেস্ট বারের লড়াই” শুরু করেছিলেন। তবে এটি ক্রেগ সবাই জানত না, তিনি বলেছিলেন। তিনি সেই নায়ক ছিলেন যিনি ছুরি দিয়ে হুমকি দেওয়া বন্ধুকে সাহায্য করতে এসেছিলেন, “জীবনের চেয়ে বড়” লোকটি সর্বদা সেখানে এক মুহুর্তের দ্বিধা ছাড়াই সহায়তা করার জন্য এবং প্রোভিডেন্সে পরিচিত 25 বছরের কর্মচারীকে “সদয়তার রাষ্ট্রদূত” হিসাবে পরিচিত।
সর্বোপরি, ম্যাকডোনাল্ড পাঁচজনের একজন নিবেদিত পিতা ছিলেন, যখন তার বাবা মারা গিয়েছিলেন তখন তার কনিষ্ঠতম আট বছর বয়সী।
ম্যাকডোনাল্ডের বোন বলেছেন, “আমার ভাগ্নির ক্রেগের স্মৃতি মুছে ফেলা হচ্ছে এবং এটি আমার হৃদয়কে ভেঙে দেয়।” “কয়েক মাস আগে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি যখন তার বাবার কথা ভাবেন, তখন তিনি তাঁর মৃত্যুর চিত্র দেখতে পারেন – একটি কফিনে ক্রেগ মাটিতে নামানো হয়। আমরা তাঁর সাথে গল্পের পরে গল্প ভাগ করি, তবে যা মনে আছে তা হ’ল সহিংসতা।”
অ্যাম্বার ম্যাকডোনাল্ড জানতে পেরেছিলেন যে তার বাবা হত্যার তিন দিন আগে তিনি গর্ভবতী ছিলেন। “আমরা প্রতিশোধ চাই না, আমরা ন্যায়বিচার চাই,” তিনি বিচারককে বলেছিলেন। “ন্যায়বিচার তাকে ফিরিয়ে আনবে না তবে এটি তিনি যে জীবনযাপন করেছিলেন এবং তিনি যে ভালবাসা দিয়েছিলেন তা সম্মান করতে পারে।”
তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী, ট্রেসি ম্যাকডোনাল্ড আবিলাজিজকে সরাসরি সম্বোধন করেছিলেন যে কীভাবে তার বাচ্চারা সর্বদা তারা যে সমস্ত মাইলফলক মিস করবে তা শোক করবে। “ক্রেগের জীবন আপনি আমার কাছ থেকে যা নিয়েছিলেন তা সবই ছিল না, আপনি আমার বাচ্চাদের অংশও নিয়েছিলেন, কারণ আমি একজন পিতামাতাকে যে কথা বলতে হবে তার সবচেয়ে খারাপ কথা বলেছিলাম: ‘আপনার বাবা গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।”
তাদের ছেলে কলিন (24) তার বাবার ঘাতকের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য দয়ালু এবং সুস্পষ্ট বার্তা পরিচালনা করেছিলেন যা তার বাবা দ্বারা তিনি কতটা উত্থাপিত হয়েছিল তার এক ঝলক দেখিয়েছিলেন।
“আমি আপনাকে এটি লিখছি না যে আপনি খারাপ লোক বা ভাল লোক, কখনও কখনও ভাল লোকেরাও খারাপ সিদ্ধান্ত নেয়,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি তাকে বলেছিলেন যে তিনি ভাবেন না যে তিনি তাকে কখনও ক্ষমা করবেন – তবে তিনি ন্যায়বিচার ব্যবস্থায় বিশ্বাস করতে চান না এবং তাই তিনি অনুগ্রহ চেয়েছিলেন।
“আমি তোমার কাছে যে অনুগ্রহ করছি, আবিলাজিজ, দয়া করে আমার পিতার জীবনকে অর্থহীন করে তুলবেন না। অতীতে যা ঘটেছিল তা বিবেচনা না করেই, প্রতিদিনই আপনি যে ব্যক্তি ছিলেন তা হলেন এমন এক নতুন সুযোগ।
“আপনার চারপাশের দেয়ালগুলি কংক্রিট দিয়ে তৈরি হতে পারে, তবে বৃদ্ধি মন এবং হৃদয়ে শুরু হয় এবং কোনও কারাগার এটিকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না। পরিবর্তন সম্ভব।”
বৃহস্পতিবার তার সাজা শুনানি অব্যাহত থাকলে এই কংক্রিটের দেয়ালের পিছনে কতক্ষণ তার উচিত তর্ক করা হবে।
