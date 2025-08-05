আদালত ব্যবসায়ীকে প্রাক্তন স্ত্রীকে তার জিনিসপত্র সরিয়ে দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দেয়

সোমবার কাদুনা রাজ্যের মাগাজিন গ্যারিতে বসে শরীয়া আদালত এক ব্যবসায়ী, বাবলে ইব্রাহিমকে তার প্রাক্তন স্ত্রী হাওওয়াউউকে তার জিনিসপত্রগুলি তার বাড়ি থেকে সরিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
বিচারক, কবির মুহাম্মদ, মিঃ ইব্রাহিম এবং মিসেস হাউয়া’উর মধ্যে এক বছরের বিবাহকে খোল’আই (মুক্তির) মাধ্যমে দ্রবীভূত করার পরে এই আদেশটি করেছিলেন।
এর অর্থ হ’ল বিয়ের আগে বিবাহের আগে মিঃ ইব্রাহিমের দ্বারা প্রদত্ত কনের মূল্য ফেরত দিতে হবে স্ত্রীকে অবশ্যই বিবাহ থেকে মুক্তি দিতে হবে।
বিচারক মিসেস হাউওয়া’উকে মিঃ ইব্রাহিম এবং আরও একটি এন -২০,০০০ কে “কুডিন গাইসুয়া” (পরিচিতির সময় তার বাবা -মাকে দেওয়া অর্থ) হিসাবে এন 100,000 কনের দাম ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
মিঃ ইব্রাহিম এমএস হাওওয়াকে বিবাহবিচ্ছেদ দিতে অস্বীকার করেছিলেন।
তিনি তাকে লক করে রেখেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে তিনি যখন তাকে আদালতে এবং এক বছরের বিয়ের সময় শুরু করেছিলেন তখন তিনি তার উপর ব্যয় করা সমস্ত কিছু তাকে পরিশোধ করুন।
“আমি তার যত্ন নিয়েছি এবং আমাদের বিয়ের সময় তার প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু সরবরাহ করেছি I আমি ত্বক এবং চুলের যত্নের পণ্য, পোশাক এবং তার জন্য মেক-আপ কিনেছি,” তিনি বলেছিলেন।
