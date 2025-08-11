জুলাইয়ের শেষের পর থেকে, মস্কোর বাসম্যানি কোর্ট রিয়েল এস্টেট এবং গাড়িগুলি দাগ দিয়েছে, পাশাপাশি মস্কো আর্ট থিয়েটারের গর্কি ডিরেক্টর এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের মিখাইলভস্কি থিয়েটারের পদে অধিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ভ্লাদিমির কেকম্যানের নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি। এটি ফন্টানকা রিপোর্ট করেছেন।
প্রকাশনা অনুসারে, তদন্তকারী কমিটি গ্রেপ্তারের সূচনাকারী ছিল। গ্রেপ্তারকৃত সম্পত্তির মোট পরিমাণ 350 মিলিয়ন রুবেল পৌঁছেছে। বিশেষত, আমরা মস্কো অঞ্চলে একটি কটেজ এবং ল্যান্ড প্লট, মস্কোর অ্যাপার্টমেন্ট, সেন্ট পিটার্সবার্গ এবং নোভোসিবিরস্কের পাশাপাশি তিনটি গাড়ি সম্পর্কে কথা বলছি। “বিভিন্ন ব্যাংকের আত্মীয়দের অ্যাকাউন্টগুলিও অবরুদ্ধ করা হয়েছে, যেমন রাশিয়ান ফেডারেশনের দুটি বৃহত্তম ব্যাংকের কেকমানের অ্যাকাউন্টগুলির মতো,” প্রকাশনাটি যোগ করে। এই তথ্যের উত্স প্রকাশ করা হয় না।
জুলাইয়ের গোড়ার দিকে, গোর্কি মস্কো আর্ট থিয়েটার এবং তাঁর পরিচালক ভ্লাদিমির কেকমানে অনুসন্ধানগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। টাসের মতে, কেকমানকে আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। তাকে তদন্ত কমিটিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিল, এবং তারপরে ছাড়ার স্বীকৃতিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। জুলাইয়ের শেষের দিকে, মিখাইলভস্কি থিয়েটারেও অনুসন্ধানগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ফন্টানকা পরে বলেছিলেন যে বিশেষত বড় আকারের ঘুষ পাওয়ার বিষয়ে নিবন্ধের আওতায় কেকমানকে আরও একটি অভিযোগের অভিযোগ আনা হয়েছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে, তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ কেকমান সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেনি।