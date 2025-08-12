আদালত রাশিয়ায় ব্র্যান্ডের নিবন্ধনে স্টকহোম সালিশি প্রত্যাখ্যান করেছে

স্টকহোম চেম্বার অফ কমার্স, এসসিসি) রাশিয়ান ফেডারেশনে সালিশ কেন্দ্রের নাম সহ একটি ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বৌদ্ধিক অধিকার সম্পর্কিত আদালত রোস্পেটেন্টের এসসিসি আরবিট্রেশন ইনস্টিটিউট নিবন্ধন করতে অস্বীকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, এতে স্বতন্ত্রতা না দেখে। রাশিয়ায়, এই প্রতিষ্ঠানটি স্টকহোম আরবিট্রেশন হিসাবে পরিচিত, যা গাজপ্রম সহ রাশিয়ান ব্যবসা প্রায়শই বিদেশী অংশগুলির সাথে বিরোধগুলি পর্যালোচনা করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে বেছে নেয়। আইনজীবীদের মতে, সুইডিশ চেম্বারকে একশো পোলের মাধ্যমে সাইনটির স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে বা মৌখিক উপাধিতে একটি গ্রাফিক উপাদান যুক্ত করতে হবে এবং এটি ছাড়া এর সাফল্যের সম্ভাবনা ন্যূনতম।
বৌদ্ধিক অধিকার আদালত (এসআইপি) স্টকহোম চেম্বার অফ কমার্স এবং রোস্পেটেন্টের মধ্যে বিরোধের বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছে। সুইডিশ সংগঠনটি আগে এসসিসি সালিসিটির মৌখিক ট্রেডমার্কে এসসিসি আরবিট্রোলেশনের সাথে রাশিয়ার আইনী সুরক্ষার বিধানের জন্য রাশিয়ান পেটেন্ট অফিসে আবেদন করেছিল – এটি হাউসের অধীনে পরিচালিত সালিশ কেন্দ্রের নাম।
১৯ 1970০ এর দশক থেকে, স্টকহোম আরবিট্রেশন একটি নাগরিক আইন চরিত্রের আন্তর্জাতিক বিরোধগুলি বিবেচনা করে আসছে এবং এখনও রাশিয়ান ব্যবসায়ের একটি চাহিদাযুক্ত সাইট। এসসিসির মতে, ২০২৪ সালে, ৪০ টি এখতিয়ারের মধ্যে থাকা লোকেরা এই সাইটের কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিল এবং সমস্ত বিদেশী দেশ থেকে রাশিয়া বিরোধের সংখ্যায় প্রথম স্থান অর্জন করেছিল (১ এ এপ্রিল কমমারসেন্ট দেখুন)। স্টকহোম আরবিট্রেশন দ্বারা পরীক্ষিত সর্বাধিক বিখ্যাত মামলার মধ্যে গাজপ্রম ফিনিশ গ্যাসাম, পোলিশ ইউরোপল গাজ, জার্মান ইউনিপার, ইউক্রেনীয় নাফটোগাজ, ব্রিটিশ বিপির সাথে রোসনেফ্ট বিরোধের পাশাপাশি রাশিয়ার বিরুদ্ধে সুইস কোম্পানির নোগার দাবী রফতানি করে।
2024 সালের এপ্রিলে, রোস্পেটেন্ট শিল্পের অনুচ্ছেদ 1 এর উল্লেখ করে স্বতঃস্ফূর্ততার প্রতিরক্ষায় সুইডিশ চেম্বারকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। রাশিয়ান ফেডারেশনের সিভিল কোডের 1483। পেটেন্ট পরিষেবাটি বিবেচনা করেছিল যে এসসিসি উপাদানটির “একটি স্বতন্ত্র ক্ষমতা নেই”, কারণ এটি সাধারণ ব্যঞ্জনবর্ণ অক্ষর যা মৌখিক প্রকৃতি এবং একটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত গ্রাফিক পারফরম্যান্স নেই। “আরবিট্রেশন ইনস্টিটিউট” শব্দটি, যার অর্থ ইংরেজি “সালিশ ইনস্টিটিউট; ইনস্টিটিউট অফ আরবিট্রেশন” থেকে অনুবাদ করা, কেবল আবেদনকারীর ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রকে নির্দেশ করে, রোস্পেটেন্ট বলেছিলেন। এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জমা দেওয়ার বিষয়টিও ব্যর্থ হয়েছিল – ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে পেটেন্ট অফিস নিবন্ধন প্রত্যাখ্যানকে নিশ্চিত করেছে।
মোটামুটি সমস্ত উপাধি “একটি স্বতন্ত্র দক্ষতার সাথে সংমিশ্রণ তৈরি করে” জোর দিয়ে, 2025 সালের মার্চ মাসে স্টকহোম চেম্বার অফ কমার্স এসআইপি -তে পরিণত হয়, দাবি করে যে রোস্পেটেন্ট ব্র্যান্ডটি নিবন্ধন করে। বাদী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে “এসসিসি সালিশ” উপাধি বিশ্ব বুদ্ধিজীবী সম্পত্তি সংস্থায় মৌখিক ট্রেডমার্ক হিসাবে আন্তর্জাতিক নিবন্ধন রয়েছে september সেপ্টেম্বর, ২০২২ এর অগ্রাধিকার সহ। সাইনটি আইনী পরিষেবা, সালিশ এবং মধ্যস্থতা পরিষেবা, বিকল্প বিরোধ সমাধানের পাশাপাশি সফ্টওয়্যার, ব্যবসায়িক বিশ্লেষণ এবং সালিসি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে পরামর্শ সহ আইনী সুরক্ষা পেয়েছে।
আদালতে রোস্পেন্টেন্ট তার সিদ্ধান্তের বৈধতার উপর জোর দিয়েছিলেন। আদালত উল্লেখ করেছে যে এই বিরোধটি সমাধান করার জন্য “উপাধি অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলির সুরক্ষা” এবং “যেমন সংমিশ্রণের উপস্থিতি” প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ঘোষিত উপাধি এসসিসি এবং আরবিট্রেশন ইনস্টিটিউটের একটি সাধারণ সংমিশ্রণ, যা একই লাইনে অবস্থিত নয়, যা উপাদানগুলির অধিকারী নয়, কালো রঙের ল্যাটিন বর্ণমালার পুঁজি বর্ণগুলির সাথে স্ট্যান্ডার্ড ফন্টে তৈরি করা হয়েছে, আদালতের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে। যেহেতু সুইডিশ চেম্বারটি “একীভূত রচনা পরিকল্পনার উপস্থিতি প্রমাণ করে নি যা রাশিয়ান গ্রাহকদের দ্বারা পদবি সম্পর্কে গুণগতভাবে নতুন স্তরের উপলব্ধি নির্ধারণ করে” এবং এর স্বতন্ত্রতা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারেনি, আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে রাশিয়ান ফেডারেশনে এই জাতীয় চিহ্নটি নিবন্ধিত হতে পারে না। ফলস্বরূপ, rospatent এর সিদ্ধান্ত আইনী হিসাবে স্বীকৃত।
স্বীকৃতি এবং স্বতন্ত্রতা
অন্যান্য এখতিয়ারে ট্রেডমার্কের নিবন্ধনের প্রাপ্যতা রাশিয়ায় এর নিবন্ধনের সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে না, বলেছেন এলিনা পপোভা বুদ্ধিজীবী সম্পত্তি অনুশীলন আইনজীবী কে ও পি। গ্রুপ। আসল বিষয়টি হ’ল প্রতিটি দেশের পদবিগুলির জন্য নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যা ট্রেডমার্ক হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে, ভার্বা আইনী “বৌদ্ধিক সম্পত্তি” এর সিনিয়র আইনজীবী মারিয়া ময়েশ বলেছেন। ম্যাক্সিম আলির বৌদ্ধিক সম্পত্তি অনুশীলন অংশীদার ইঙ্গিত দেয় যে নীতিগতভাবে রোস্পেটেন্টে সংক্ষিপ্তসার নিবন্ধকরণ একটি বরং কঠিন কাজ, এমনকি যদি আমরা সংমিশ্রণের সংকীর্ণ চেনাশোনাগুলিতে পরিচিত কথা বলছি। “” এসসিসি “এবং বর্ণনামূলক উপাদানগুলির ধরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যেমন” সালিশ ইনস্টিটিউট “, রোস্পেটেন্টকে মান্যভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বীকৃতি দেয়,” মিসেস মোশ বলেছেন।
বিচার বিভাগীয় আইনটি সুইডিশ চেম্বার কর্তৃক অনুসরণ করা লক্ষ্যগুলি ব্যাখ্যা করে না, পদবিটির আইনী সুরক্ষার দাবি করে। রাশিয়ায় একটি সাইন রেজিস্ট্রেশন এমন সংস্থাগুলির মুখোমুখি হবে যা স্টকহোম চেম্বার অফ কমার্সের খ্যাতি অযৌক্তিকভাবে ব্যবহার করতে পারে, মিসেস পপোভা যুক্তি দেখিয়েছেন। আইনী সত্তার উপদেষ্টার মতে, কেবল দিমিত্রি সেরেগিন, রাশিয়ায় তাঁর সালিশ কেন্দ্রের নাম নিবন্ধনের জন্য এসসিসির আবেদন আমাদের দেশে আগ্রহের ইঙ্গিত দেয় এবং ক্লায়েন্টেলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হারাতে ভয় পায়। বুদ্ধিজীবী সম্পত্তি অনুশীলনের প্রধান “বৌদ্ধিক রাজধানী” ভ্যাসিলি জুয়েভ স্বীকার করেছেন যে এসসিসির একটি নির্দিষ্ট সংস্থাগুলির একটি নির্দিষ্ট পুলের জন্য লাইসেন্স সরবরাহ করার এবং রয়্যালটিগুলি বৈধ করার জন্য এবং ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণের জন্য সাইনটির নিবন্ধকরণ প্রয়োজন হতে পারে।
রাশিয়ান ফেডারেশনে এই জাতীয় পদবি নিবন্ধন করার জন্য পেটেন্টাস বিরোধ নিষ্পত্তির আইনজীবী ডেনিস কুদ্রিভতসেভের মতে, এটি প্রমাণ করা দরকার যে গ্রাহকরা তাঁর দ্বারা উপলব্ধ একটি নির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে বা এটি খুব বিখ্যাত এবং একটি ডিকোডিং রয়েছে। তবে, রোস্পেটেন্ট এবং আদালতের ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে সুইডিশ চেম্বার এ জাতীয় যুক্তি উদ্ধৃত করেনি। আবেদনকারী জোর দিয়েছিলেন যে পদবিটি অযৌক্তিক শব্দের একটি মূল সংমিশ্রণ, তবে বাস্তবে, এই জাতীয় যুক্তি স্ট্যান্ডার্ড ফন্টের দ্বারা তৈরি একচেটিয়াভাবে মৌখিক উপাধিগুলির পক্ষে খারাপ নয়, মারিয়া মোশ ব্যাখ্যা করেছেন।
একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন পরিচালনা করে আদালতের অবস্থান কাটিয়ে উঠতে পারে, যা নিশ্চিত করবে যে রাশিয়ান নাগরিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের জন্য, পদবি কেবল লাতিন চিঠি এবং বিদেশী শব্দের একটি সেট নয়, এটি একটি স্বীকৃত মূল উপাধি, যা একটি নির্দিষ্ট সংস্থার সাথে সম্পর্কিত, দিমিত্রি সেরেগিন বিশ্বাস করেন। এটি আইনজীবীদের মধ্যে উপাধি নির্বাচনের স্বতন্ত্র ক্ষমতা প্রমাণ করতেও সহায়তা করতে পারে, রাশিয়ার আইনজীবীদের সাইটে উল্লেখ করে, রাশিয়ায় এসসিসি ইভেন্ট পরিচালনা করে, মিঃ আলী যোগ করেছেন।
বর্তমান যুক্তি দিয়ে উচ্চ আদালতের প্রত্যাখ্যানকে চ্যালেঞ্জ জানানো অত্যন্ত কঠিন হবে, ভ্যাসিলি জুয়েভ বিশ্বাস করেন, উল্লেখ করে যে সুইডিশ চেম্বার পদবিটির স্বতন্ত্র দক্ষতার অধিগ্রহণ প্রমাণ করার চেষ্টা করেনি, তবে কেবল তার স্বতন্ত্রতা। এলিনা পপোভা অনুসারে, অনন্য গ্রাফিক উপাদানগুলি উপাধিতে যুক্ত হলে এসসিসির একটি চিহ্ন নিবন্ধনের সম্ভাবনা বাড়বে।