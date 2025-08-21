আদালত শুনেছে তার স্ন্যাপচ্যাটের তারিখ হিজড়া এবং ‘লুকিয়ে রাখা’ ‘খুঁজে পাওয়ার পরে মানুষ’ অনুভব করেছিল যে তার পুরুষত্বটি কেড়ে নেওয়া হয়েছে ‘

You are Here
একজন লোক মনে করেছিলেন যে তার তারিখটি হিজড়া হওয়ার পরে তার ‘পুরুষত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল’ বলে মনে হয়েছিল, একটি আদালত শুনেছে।

২১ বছর বয়সী সিয়ারা ওয়াটকিন তার কাছ থেকে তার পুরুষ যৌনাঙ্গে লুকিয়ে থাকার অভিযোগে একজনকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত বিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছেন।

টেসাইড ক্রাউন কোর্ট শুনেছিল যে ওয়াটকিন কীভাবে স্ন্যাপচ্যাটে ফ্লার্ট বার্তাগুলি বিনিময় করার পরে উত্তর ইয়র্কশায়ারের থর্নাবিতে তার বাড়িতে এই ব্যক্তির উপর যৌন অভিনয় করেছিলেন।

আদালতে খেলা একটি পুলিশ সাক্ষাত্কারে অভিযুক্ত ভুক্তভোগী বলেছিলেন: ‘পুরো পথ ধরে তিনি পুরোপুরি একটি মেয়ে ছিলেন।’

তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘আমরা মদ্যপান করছিলাম। আমরা সেখানে কিছুক্ষণ চ্যাট করতে বসেছিলাম। আমরা শয়নকক্ষে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যা যখন সমস্ত কিছু ঘটেছিল। ‘

‘পুরো সময় জুড়ে, তিনি আমাকে বলছিলেন যে তিনি তার পিরিয়ডে ছিলেন। আমি যতটা উদ্বিগ্ন ছিলাম সে একজন মহিলা। ‘

প্রমাণ দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে ওয়াটকিন তাকে টয়লেট ব্যবহার করার সময় বাথরুমে আসতে বলেছিলেন এবং আলোটি স্যুইচ অফ করার জন্য বলেছিলেন যাতে এটি ‘পিচ ব্ল্যাক’ ছিল।

জুরি শুনেছিল যে ওয়াটককিন বিবাদীর স্তন এবং উরু থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে।

তিনি আরও বলেছিলেন: ‘এটি আমার মনে হয় যে এটি আমার পুরুষত্ব কেড়ে নিয়েছে। আমি এটিকে এমন কিছু হিসাবে দেখি যা মি

‘আমি কেবল আমার আবেগকে আড়াল করার চেষ্টা করছি। প্রথমে আমি কেবল একটি আবেগময় ভাঙ্গন করেছি। ‘

সিয়ারা ওয়াটকিন, ২১, আজ সকালে টেসাইড ক্রাউন কোর্টে চিত্রিত, যৌন নিপীড়নের দুটি গণনা এবং অনুপ্রবেশ দ্বারা যৌন নির্যাতনের একটি গণনা অস্বীকার করেছেন

স্ন্যাপচ্যাট তারিখের সাথে এক রাতের বেলা 'পুরুষ যৌনাঙ্গে' গোপন করার পরে 21 বছর বয়সী সিয়ারা ওয়াটকিনকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে

টয়লেট ব্যবহার করার সময় ওয়াটকিন তাকে বাথরুমে আসতে বলেছিলেন এবং আলোটি বন্ধ করার জন্য বলেছিলেন যাতে এটি 'পিচ ব্ল্যাক' ছিল, আদালত শুনেছে

ওয়াটককিনকে রক্ষা করে ভিক্টোরিয়া লাম্বাল বলেছেন, তিনি জেন্ডার রিসাইনমেন্ট সার্জারি করেননি এবং তাদের ব্রাটির ভিতরে পোশাক স্টাফ করেছিলেন।

আদালত শুনেছিল যে এই জুটির সাথে দেখা হওয়ার কিছুক্ষণ পরে ওয়াটকিন তাকে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার বিষয়ে ফোনে বলেছিলেন।

তার পুলিশ সাক্ষাত্কারে তিনি অফিসারদের বলেছিলেন: ‘যখন তিনি গিয়ে আমাকে বলেছিলেন যে তিনি হিজড়া ছিলেন তবে স্পষ্টতই এখনও একটি লিঙ্গ রয়েছে। আমি হতবাক হয়ে গেলাম। যদি আমি জানতাম যে তার একটি লিঙ্গ আছে আমি তার সাথে পেতাম না। ‘

তিনি অফিসারদের বলেছিলেন যে তিনি ‘সেভাবে দুলছেন না’।

মিসেস লাম্বল এই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ‘এই সময়টি কি আপনার পক্ষে কোনও মুহুর্তে এটি আপনার কাছে কখনও ঘটেনি যে সে মহিলা নাও হতে পারে?’

‘আমি ভেবেছিলাম সে একজন মহিলা,’ তিনি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

পল রিড, প্রসিকিউট করে, ১৯ আগস্ট মঙ্গলবার টেসাইড ক্রাউন কোর্টকে বলেছিলেন যে গ্রেপ্তার করা হলে ওয়াটকিন অফিসারদের বলেছিলেন: ‘আমি এবং তিনি আমাকে ছেলে বলে না বলে আমি এবং তিনি যৌনমিলন করেছি। আমি যখন তাকে জানালাম যে আমি আলাদা লিঙ্গ, তখন তিনি এটি পছন্দ করেন না। ‘

“তিনি সম্মত হন যে যৌন কার্যকলাপ হয়েছে,” মিঃ রেড প্রসিকিউশনের মামলার রূপরেখা প্রকাশ করেছেন।

ওয়াটককিন কোনও লিঙ্গ পুনর্নির্মাণ শল্য চিকিত্সা করেনি এবং তার ব্রা থেকে পোশাক স্টাফ করেছিলেন

ওয়াটককিন বেশ কয়েক বছর আগে উত্তর ইয়র্কশায়ারের থর্নাবিতে একটি বাড়িতে পৌঁছানোর পরে লোকটির উপর যৌন ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করার অভিযোগে দাঁড়িয়েছেন

প্রসিকিউশন বলেছিল ওয়াটকিন একটি পিরিয়ডে থাকার ভান করেছিলেন যাতে লোকটি আসামীদের কোমরের নীচে স্পর্শ না করে

পূর্ববর্তী শুনানিতে মিঃ রেড বলেছিলেন যে ওয়াটকিন একটি পিরিয়ডে থাকার ভান করেছিলেন যাতে লোকটি আসামীদের কোমরের নীচে স্পর্শ না করে।

প্রসিকিউটর তখন জুরিকে বলেছিলেন যে ওয়াটককিন পরে ‘একটি বিশাল রহস্য’ প্রকাশের জন্য তার তারিখের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। দুজনের মধ্যে প্রেরিত বার্তাগুলি জুরিতে পড়েছিল।

যখন অভিযুক্ত ভুক্তভোগী জিজ্ঞাসা করলেন যে গোপনটি তিনি গর্ভবতী ছিলেন কিনা, ওয়াটককিন জবাব দিয়েছিলেন: ‘আমি ট্রান্স। আমি দুঃখিত আমি আপনাকে বলিনি। ‘

লোকটি বার্তা দিয়েছে: ‘ডাব্লুটিএফ। সুতরাং আপনার কাছে বিজ্ঞাপন আছে ***? ‘ তার প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করার আগে।

ওয়াটককিন যোগ করেছেন: ‘এজন্য আমি আপনাকে ****** করি না।’

আদালত শুনেছে যে ওয়াটকিনের স্ন্যাপচ্যাট প্রোফাইল একটি মহিলা কার্টুন অবতার ব্যবহার করেছে এবং যৌনতা বা লিঙ্গ সম্পর্কে কোনও আলোচনা হয়নি।

ওয়াটকিন যৌন নির্যাতনের দুটি গণনা এবং অনুপ্রবেশ দ্বারা যৌন নির্যাতনের একটি গণনা অস্বীকার করেছেন।

বিচার চলতে থাকে।

