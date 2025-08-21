আদালত $ 500 মিলিয়ন জালিয়াতির জরিমানা ছুড়ে দেওয়ার সাথে সাথে ট্রাম্প বড় জয় অর্জন করেছেন

ডোনাল্ড ট্রাম্পের আর 464 মিলিয়ন ডলার জালিয়াতির জরিমানা প্রদানের প্রয়োজন হবে না তাকে গত বছর তাকে কয়েক বিলিয়ন ডলার দ্বারা সম্পদ স্ফীত করার জন্য দায়বদ্ধ বলে প্রমাণিত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।
নিউইয়র্কের একটি আপিল আদালত বৃহস্পতিবার বলেছে যে শত শত মিলিয়ন ট্রাম্পকে অর্থ প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল একটি ‘অতিরিক্ত’ জরিমানা এবং এটি নিভে যাওয়া উচিত।
পাঁচ বিচারকের প্যানেল বলেছিলেন যে ট্রাম্প, তার ছেলেরা এবং ব্যবসায়িক সহযোগীরা আরও ভাল ব্যবসায়িক চুক্তি সুরক্ষিত করার জন্য তাদের সম্পদের মূল্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে আইনটি ভেঙে দিয়েছিল তার দেড় বছর ধরে ভূমিকম্পের আর্থিক বিজয়টি দেড় বছর ধরে আসে।
ট্রাম্প এবং তার সহযোগীরা আইনটি ভেঙে দিয়েছেন যে এই রায়টি এখনও দাঁড়িয়ে আছে।
সত্য সামাজিক বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি এই মামলাটিকে রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হিসাবে চিত্রিত করেছিলেন তাঁর ২০২৪ সালের প্রার্থিতা ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য।
‘এটি তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, আমার উপর বিডেন/হ্যারিস প্রশাসনের আক্রমণ ছিল। ট্রাম্প লিখেছেন, এটি আমার সাথে যে ভয়াবহ কাজ করা হয়েছিল তা সত্ত্বেও এটিকে সহ্য করা, সমৃদ্ধ করা এবং এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হওয়া এমন সম্মানের বিষয়।
বৃহস্পতিবার এই রায় তার মামলা রাষ্ট্রপতির আইনী অধিকার লঙ্ঘন করেছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্নগুলির মধ্যে নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ট্রাম্পের শত্রু লেটিয়া জেমসের উপর নতুন চাপ চাপিয়ে দিয়েছে।
এই মাসের শুরুর দিকে, বিচার বিভাগ নিউইয়র্কের আলবানিতে একটি গ্র্যান্ড জুরি ডেকেছিল এবং ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তার মামলা মোকদ্দমার একটি ফেডারেল তদন্তের বিষয়ে জেমস অফিসে সাবপোনাস পাঠিয়েছিল।
গত ফেব্রুয়ারিতে, ম্যানহাটনের বিচারক আর্থার এঞ্জোরন রায় দিয়েছিলেন যে ট্রাম্প আরও কয়েক দশক ধরে অবৈধভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন যে ভাল loan ণের শর্তাদি সুরক্ষিত করার অভিপ্রায় এবং নিজেকে সমৃদ্ধ করার অভিপ্রায় নিয়ে আর্থিক নথিতে তার সম্পদের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।
ট্রাম্পকে জালিয়াতি, বীমা জালিয়াতি, জালিয়াতির ষড়যন্ত্র, ব্যবসায়িক রেকর্ড মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা আর্থিক বিবৃতি জারি করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, যার সবকটিই তাকে একটি বিশাল আর্থিক জরিমানা হিসাবে অবতরণ করেছিল।
তিনি সিদ্ধান্তের আবেদন করেছিলেন।
যদিও নতুন রায়টি বজায় রেখেছে যে ট্রাম্প, তাঁর ছেলেরা এবং তাঁর সংস্থা আইনটি ভেঙে দিয়েছে, তত্ক্ষণাত্ এটি রাষ্ট্রপতির অন্যতম বৃহত্তম অসামান্য আর্থিক দায় পরিষ্কার করে দেয় কারণ তাঁর বেশিরভাগ আইনী দুর্দশা তার পুনর্নির্বাচনের কয়েক মাস পরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।
ট্রাম্পের পুত্র এরিক এক্সের মুহুর্তে লিখেছিলেন এই ক্ষমতার খবরটি ভেঙে যাওয়ার পরে: ‘শাম এনওয়াই অ্যাটর্নি জেনারেল কেসে মোট জয় !!! 5 বছর জাহান্নামের পরে, ন্যায়বিচার বিরাজ করেছিল! ‘
বৃহস্পতিবারের সিদ্ধান্তটি পাঁচ বিচারকের প্যানেল হস্তান্তর করে, চার্জ বজায় রেখে বিশাল জরিমানা টস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।
ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলাটি ট্রাম্প সংস্থার ব্যবসায়িক অনুশীলনের বিষয়ে তিন বছরের তদন্তের পরে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে জেমস দ্বারা শুরু করা হয়েছিল।
মামলাটিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি, তার প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র এবং এরিক ট্রাম্প এবং তাদের সংস্থা অনুকূল loan ণের শর্ত এবং কর বিরতি অর্জনের জন্য সম্পদের মূল্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে।
এর একটি উদাহরণ প্রমাণিত হয়েছিল যা দেখিয়েছিল যে ট্রাম্পকে তার আর্থিক বিবৃতিতে কয়েক মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দ্বারা তার ফ্লোরিডা সম্পত্তি মার-এ-লেগো এবং ম্যানহাটান সম্পত্তি ট্রাম্প টাওয়ারের মূল্য দেওয়া হয়েছে।
জেমসের অফিস যুক্তি দিয়েছিল যে অনুশীলনগুলি বিরল ত্রুটি ছিল না, তবে ট্রাম্প এবং তার পরিবার এবং ব্যবসায় ২০১১ সালে শুরু হওয়া দ্বারা প্রতারণামূলক আচরণের এক দশক দীর্ঘ প্যাটার্নের একটি অংশ।
তবে ট্রাম্প বলেছেন যে রিয়েল এস্টেট সম্পত্তির মূল্যায়নের তার পদ্ধতিটি শিল্পের মান ছিল এবং দাবি অস্বীকারকারীরা ব্যাংকগুলিকে তাদের নিজস্ব মূল্যায়ন করার পরামর্শ দিয়েছিল।
আসলে, নিউইয়র্ক তার দাবির বিষয়ে বিতর্ক করেনি যে কোনও ব্যাংক তার loans ণে অর্থ হারিয়েছে।
বিচার বিভাগ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নাগরিক জালিয়াতির মামলা আনার জন্য এজি জেমসের তদন্ত শুরু করেছে।
২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নেতৃত্বে তিনি ট্রাম্প এবং তার ব্যবসায়িকদের বিরুদ্ধে তার অফিসকে ‘অস্ত্রশস্ত্র’ ‘অস্ত্রশস্ত্র’ বলে তদন্ত করবেন।
এটি রাষ্ট্রপতির শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেমেসিসের মধ্যে চলমান কাহিনীর সর্বশেষতম পদক্ষেপ এবং দ্বিতীয় প্রশাসনের শুরু হওয়ার পর থেকে ট্রাম্পের ডিওজে দ্বিতীয় তদন্তটি তার আচরণে শুরু করেছিল।
এনওয়াই অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস ডিওজে’র ক্রিয়াকলাপকে ‘বিচার ব্যবস্থার অস্ত্রশস্ত্র’ বলে অভিহিত করেছে এবং বলেছিল যে এটি ‘প্রতিটি আমেরিকানকে বিরক্ত করা উচিত।’