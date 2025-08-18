আদিবাসী অ্যাথলিটরা খেলাধুলা এবং চলাচলে ওষুধ খুঁজে পান

সংস্কৃতির বিনিময় হ’ল কেন মেক্সিকো সিটির জর্জি হার্নান্দেজ, যিনি আদিবাসী নন, তিনি সেই দেশের বাকী ক্রীড়াবিদ, কোচ এবং প্রশিক্ষকদের সাথে অটোয়ায় এসেছিলেন। হার্নান্দেজ জুয়েগো ডি পেলোটা (অনুবাদ: বলগেম), সহস্রাব্দ-পুরাতন মায়ান এবং অ্যাজটেক গেমের একটি বিক্ষোভ দিয়েছেন, যেখানে খেলোয়াড়রা একটি ভারী রাবারের বল বাউন্স করে, প্রায় একটি ফুটবল বলের মতো বড়, তাদের পা, পা এবং উল্লেখযোগ্যভাবে, পোঁদ রয়েছে। গেমটি গত কয়েক দশক ধরে মেক্সিকোতে একটি পুনর্জাগরণ উপভোগ করছে এবং এটি হার্নান্দেজ এবং অন্যদের আশা যে এটিও মেক্সিকোয়ের বাইরের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং মাস্টার্স গেমসের মূল ভিত্তিতে পরিণত হতে পারে।