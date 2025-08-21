You are Here
আদিবাসী ডিরেক্টরি থেকে “ভেস্টেনটিয়ানস” মুছে ফেলার বিষয়ে সরকার কাজ করছে

“ভেনটেনডিয়ানস” নিয়ে উদ্বেগগুলির মধ্যে একটি ফেডারেল এজেন্সি রয়েছে যা তাদের ফেডারেল আদিবাসী ঠিকাদার ডিরেক্টরিগুলি থেকে অপসারণের জন্য কাজ করছে।

নিবন্ধ সামগ্রী

এই সপ্তাহে রিপোর্ট হিসাবে ব্ল্যাকলকের রিপোর্টার, কানাডার আদিবাসী পরিষেবা বিভাগের ব্রিফিং নোট সরকার পরিচালিত আদিবাসী ব্যবসায়িক ডিরেক্টরি থেকে জালিয়াতি ঠিকাদারদের অপসারণের জন্য সরকারের প্রচেষ্টাকে তুলে ধরেছে।

নিবন্ধ সামগ্রী

ব্রিফিং নোটে বলা হয়েছে, “ডিরেক্টরিতে নিবন্ধন করতে একটি ব্যবসায়কে অবশ্যই একটি যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে হবে এবং এটি প্রদর্শন করতে হবে যে এটি 51 শতাংশ আদিবাসী মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত উভয়ই,” ব্রিফিং নোটে বলা হয়েছে।

“এই মূল্যায়নটি সম্পন্ন করার জন্য ডকুমেন্টেশন সরবরাহ করা আবেদনকারীর দায়িত্ব। একবার কোনও ব্যবসায় সক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত হয়ে গেলে এটি তখন যে সুযোগগুলি আলাদা করে রাখা হয়েছে সেগুলিতে বিড করার যোগ্য হয়।”

প্রায় 2,600 ঠিকাদার ডিরেক্টরিতে তালিকাভুক্ত করা হয়।

এই ব্রিফিং নোটটি মে মাসে প্রকাশিত হয়েছিল, কুইবেকের অ্যালগনকুইন আনিশিনাবেগ নেশন ট্রাইবাল কাউন্সিল বিভাগের আদিবাসী মালিকানার দুর্বল তদন্তের বিষয়ে কানাডার মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ জারি করার ঠিক কয়েকদিন পরে।

জালিয়াতি আদিবাসী মালিকানার স্কেল নির্ধারণের জন্য ২০২৪ সালে একটি নিরীক্ষা করা হয়েছিল, তবে এই ফলাফলগুলি প্রকাশ্যে করা হয়নি।

ফেডারেল বিভাগগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী মালিকানাযুক্ত সংস্থাগুলির জন্য বার্ষিক চুক্তি পুরষ্কারে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ নির্ধারণ করে।

Source link

