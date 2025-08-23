You are Here
আদিম যুদ্ধ হ’ল সর্বকালের সেরা অ-জুরাসিক পার্ক ডাইনোসর মুভি
News

আদিম যুদ্ধ হ’ল সর্বকালের সেরা অ-জুরাসিক পার্ক ডাইনোসর মুভি






আদিম যুদ্ধে শিখার সামনে দাঁড়িয়ে র‌্যাপ্টররা
স্পার্ক ফিল্ম

ডাইনোসর সিনেমার রাজ্যে, যদি এমন কিছু থাকে তবে স্টিভেন স্পিলবার্গের “জুরাসিক পার্ক” নিঃসন্দেহে রাজা। স্পিলবার্গের “জাওস” কীভাবে সমস্ত শার্ক চলচ্চিত্রের নিঃসন্দেহে রাজা। অন্য সব কিছুই কেবল দ্বিতীয় স্থানের জন্য বন্দুক করছে। ডাইনোসর মোশন পিকচার্সের ক্ষেত্রে, যদিও এটি মূলত একটি দূরবর্তী দ্বিতীয় ছিল এবং বেশিরভাগ লোকেরা সম্ভবত তাদের দ্বিতীয়-প্রিয় “জুরাসিক” চলচ্চিত্রটি সেই দ্বিতীয় স্থানে রাখতেন। তবে শেষ পর্যন্ত, তবে একটি অ-“জুরাসিক” প্রতিযোগী অঙ্গনে প্রবেশ করেছেন। সেই প্রতিযোগী হ’ল “আদিম যুদ্ধ”।

পরিচালক লূক স্পার্কের কাছ থেকে এবং একই নামের লেখক ইথান পেটাসের উপন্যাস সিরিজের উপর ভিত্তি করে আমরা প্রথম 2022 সালে “আদিম যুদ্ধ” চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে শিখেছি। এটি সম্পূর্ণ আলাদা কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে: একটি ডাইনোসর চলচ্চিত্র এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের সিনেমার মধ্যে একটি ক্রস। এখানে আমরা ২০২৫ সালে রয়েছি, এবং স্পার্ক এখন ডাইনোসর সিনেমা ক্যাননে তাঁর প্রবেশ প্রদান করেছেন, যা বর্তমানে ফ্যাথম ইভেন্টগুলির মাধ্যমে সীমিত ব্যস্ততার অংশ হিসাবে প্রেক্ষাগৃহে খেলছে। আমি এখানে এখানে বলতে চাই যে এটি সম্ভবত সম্ভবত “জুরাসিক পার্ক” বা “জুরাসিক ওয়ার্ল্ড” ছাড়াই তৈরি সর্বকালের সেরা ডাইনোসর মুভি।

মুভিটি ১৯৮৮ সালের ভিয়েতনাম সার্কায় অনুষ্ঠিত হয় There সেখানে, শকুন স্কোয়াড নামে পরিচিত একটি রিকন ইউনিট একটি বিচ্ছিন্ন সবুজ বেরেট প্লাটুনের ভাগ্য উন্মোচন করতে একটি বিচ্ছিন্ন জঙ্গল উপত্যকায় প্রেরণ করা হয়। তারা দ্রুত আবিষ্কার করে যে তারা একা নয়, এবং অবশ্যই পৃথিবীতে চলার জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণীর মুখোমুখি হতে হবে। এটা ঠিক, ভিয়েতনামের ডাইনোসর, বাবু! ওহ, এছাড়াও, দুষ্ট রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা আছেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ।

মনে মনে, আমি এগুলির কোনওটি হালকাভাবে বলি না। আমি একজন “জুরাসিক” সুপার ফ্যান। আসল “জুরাসিক পার্ক” আমার সর্বকালের প্রিয় চলচ্চিত্র এবং আমি প্রথম “জুরাসিক ওয়ার্ল্ড” পছন্দ করি। এবং যেমন আমি বহুবার বলেছি, “জুরাসিক পার্ক তৃতীয়” সবচেয়ে খারাপ সিনেমা যা আমি সবচেয়ে বেশি সময় দেখেছি। তবে আমি দীর্ঘকাল ধরে ভাবছিলাম যে কেন হলিউড বড় ডাইনোসর ছবিতে বেশি ছুরিকাঘাত করেনি।

আদিম যুদ্ধ অবশেষে একটি বিকল্প ডাইনোসর ব্লকবাস্টার অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে


আদিম যুদ্ধে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে টি-রেক্স স্টম্প্পিং
স্পার্ক ফিল্ম

আমি অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি সামান্য সাফল্যের সাথে এই বিশেষ চুলকানি স্ক্র্যাচ করার জন্য উচ্চ এবং নিম্ন অনুসন্ধান করেছি। আমি অ্যাডাম ড্রাইভারের “65” বেশ খানিকটা উপভোগ করি। এটি একটি শক্ত সিনেমা। তবে আমি কেবল বিরল, বিগ ডাইনোসর মুভিটি দেখিনি যা বড় স্টুডিওগুলি প্রায়শই প্রায়শই অফার করে। অবশ্যই, আমি পিটার জ্যাকসনের “কিং কং” পছন্দ করি তবে এটি একটি দৈত্য সিনেমা যা এতে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী রয়েছে। আমি 2021 এর “নখর” এর মতো কম বাজেটের ট্র্যাশ দেখেছি। আমি “র‌্যাপ্টর দ্বীপ” এর মতো ডিটিভি স্টাফ দ্বারা প্রদত্ত নীচের বি-মুভি থ্রিলগুলি উপভোগ করার চেষ্টা করেছি।

এই সমস্ত কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না, আমি “আদিম যুদ্ধ” এর প্রশংসা গাইছি না এমন একজন হিসাবে যিনি কেবল কয়েকটি ডাইনোসর সিনেমা দেখেছেন। স্পার্ক এবং স্পার্ক ফিল্মসের লোকেরা যা করেছে তা অবশেষে বল-টু-দ্য ওয়াল, গঞ্জো এবং সম্ভবত এমন কিছু মানদণ্ডের দ্বারা প্রস্তাবিত ডাইনো-কেন্দ্রিক ব্লকবাস্টার যা হলিউড সম্ভবত আপাতদৃষ্টিতে অস্বীকার করেছে। এটি বাদুড় *** বন্যও।

আমি এটিকে একটি ভাল অভিনয় করা সিনেমা বলে অভিযোগ করতে পারি না। কাস্ট, যার মধ্যে রায়ান কাওয়ানটেন (“ট্রু ব্লাড”), ট্রিসিয়া হেলফার (“ব্যাটলস্টার গ্যালাকটিকা”), এবং নিক ওয়েচসলার (“প্রতিশোধ”) এর পছন্দ রয়েছে, এটি হ্যামস আপ করেছে। এটি একটি চিটচিটে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সিনেমা, প্রায় ফিল্মের মতো তারা “ট্রপিক থান্ডার” আসলে ঘটতে চেষ্টা করেছিল, তবে তারপরে পুরো ডাইনোসরগুলির পুরো গোছা ছবিতে প্রবেশ করে। এবং যখন আমি পুরো গোছা বলি, আমি এটি বোঝাতে চাইছি।

নিম্ন-বাজেটের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, কোনওভাবে, স্পার্ক এই প্রকল্পে আরও প্রাগৈতিহাসিক জন্তুকে ইনজেকশন করতে সক্ষম হয়েছিল তার চেয়ে সম্ভবত যে কেউ সম্ভবত পূর্বাভাস দিতে পারে তার চেয়ে বেশি প্রাগৈতিহাসিক জন্তু ইনজেকশন করতে সক্ষম হয়েছিল। এটি সত্যই হাস্যকর। যদি কেউ সংযমের অনুশীলনের আশা করে তবে অন্য কোথাও দেখুন। যদি “জুরাসিক পার্ক” “চোয়াল” হয় তবে “আদিম যুদ্ধ” হ’ল “ডিপ ব্লু সি” হ’ল তার নিজ ধারার দ্বিতীয় সেরা প্রবেশের সমতুল্য।

আদিম যুদ্ধ হ’ল জুরাসিক ওয়ার্ল্ড হতে পারে না


আদিম যুদ্ধে মাঠে সলিডারদের আক্রমণকারী টেরোড্যাকটাইলগুলি
স্পার্ক ফিল্ম

এটি এমন একটি চলচ্চিত্র যা প্রাচীরের দিকে সমস্ত কিছু ছুঁড়ে দেয় এবং তারপরে এটি আরও বেশি ছুড়ে দেয়। মনে হচ্ছে এটি ক্রেডিট সহ 90 মিনিট হওয়া উচিত, তবে এটি আসলে পুরোপুরি দুই ঘন্টা 15 মিনিট। সর্বশেষ “জুরাসিক ওয়ার্ল্ড” চলচ্চিত্রের 200 মিলিয়ন ডলার বাজেট না থাকা সত্ত্বেও এটি স্কেল এপিক। তবে সম্ভবত সবচেয়ে চিত্তাকর্ষকটি হ’ল সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, এর অনেকগুলি ভিজ্যুয়াল এফেক্টগুলি চিত্তাকর্ষক। দর্শকদের বাজেটের সীমাবদ্ধতার সাথে নিজেকে উদ্বেগ করা উচিত নয় তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্পার্ক প্রতিটি ডলার প্রসারিত করে এবং এটি যেখানে গণনা করা হয় সেখানে রাখে: ডাইনোসরগুলিতে।

যারা “জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ডোমিনিয়ন” এর পছন্দ নিয়ে হতাশ হয়েছেন তাদের পক্ষে এটি এই জাতীয় বিষয়গুলির প্রতিষেধক। আমার কার্ডগুলি টেবিলে রাখার জন্য, আমি “জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ” ঠিক ঠিক পছন্দ করেছি, তবে এটি নিরাপদ অনুভূত হয়েছিল, যেমন এর ক্রিয়েটিভরা জল চালাচ্ছিল। অন্যদিকে স্পার্ক এবং তার সহযোগীদের সংরক্ষিত হওয়ার কোনও আগ্রহ ছিল না। এটি বড়, বিদেশী, অতিরিক্ত ডাইনোসর মুভি ইউনিভার্সাল ছবিগুলি তৈরি করতে পারে না। এটি সেরা “ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস” চলচ্চিত্রগুলি যেভাবে অনিয়ন্ত্রিত এবং শীর্ষে রয়েছে, তবে তাদের প্রধান সংস্থান ছাড়াই।

স্পার্ক এখানে যা বিতরণ করেছে তা হ’ল সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে দায়িত্বহীন ব্যয়বহুল সাইফাই অরিজিনাল মুভিটি কখনও তৈরি নয়। এটি এত চিটচিটে, ডাইনোসের সাথে উপচে পড়া এবং দু’ঘন্টারও বেশি সময় ধরে। এটি সর্বোচ্চ ক্রমের খাঁটি পপকর্ন বিনোদন। অস্কার-স্তরের অভিনয়ের প্রত্যাশায় যাবেন না, তবে সঠিক প্রত্যাশা নিয়ে একটি বিস্ফোরণ ঘটতে হবে। আপনি যদি সেই লোকদের মধ্যে একজন যদি বলেছিলেন, “কেবল ইতিমধ্যে ‘জুরাসিক’ চলচ্চিত্রের বন্দুকগুলিতে ডাইনোসরগুলি দিন,” তবে এটি আপনার জন্য।

“আদিম যুদ্ধ” এখন প্রেক্ষাগৃহে খেলছে।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।