আধুনিক ওষুধের প্রকৃতির নীল রক্তাক্ত নায়করা

কেন হর্সশো কাঁকড়ার নীল রক্ত লক্ষ লক্ষ মানবজীবন বাঁচাচ্ছে
হর্সশো কাঁকড়া সামুদ্রিক প্রাণী হ’ল জীবন্ত জীবাশ্ম হিসাবে বিবেচিত। তাদের প্রাচীন বংশ, স্বতন্ত্র চেহারা এবং উল্লেখযোগ্য স্থিতিস্থাপকতা শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীদের মুগ্ধ করেছে। তবুও তাদের সবচেয়ে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি রয়েছে – তাদের উজ্জ্বল নীল রক্ত।
কেন তাদের রক্ত নীল
হর্সশো ক্র্যাব ব্লাডের নীল রঙ একটি বিশেষ প্রোটিন থেকে আসে হিমোকায়ানিন। মানুষের মধ্যে হিমোগ্লোবিনের মতো, হিমোকায়ানিন অক্সিজেন পরিবহন করে – তবে লোহার পরিবর্তে এতে রয়েছে তামাঅক্সিজেনেটেড হলে রক্তে নীল হয়ে যায়।
মজার বিষয় হল, মানব রক্তের বিপরীতে, যা অক্সিজেন হারিয়ে গেলে দৃশ্যমানভাবে রঙ পরিবর্তন করে, হর্সশো কাঁকড়া রক্ত অক্সিজেন হ্রাসের সময় দৃশ্যত অপরিবর্তিত থাকে।
একমাত্র নীল রক্তযুক্ত প্রজাতি নয়
হর্সশো ক্র্যাবগুলি নীল রক্তের একমাত্র প্রাণী নয়। একই অক্সিজেন বহনকারী প্রোটিন, হিমোকায়ানিনও পাওয়া যায়:
- মল্লস্ক (যেমন অক্টোপাস, স্কুইডস এবং শামুক),
- আর্থ্রোপডস (বিচ্ছু, গলদা চিংড়ি এবং কিছু কাঁকড়া প্রজাতি সহ)।
রক্ত দিয়ে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করা
হর্সশো ক্র্যাব রক্তের একটি দ্বিতীয়, আরও মূল্যবান সম্পত্তি রয়েছে। এটিতে বিশেষ কোষ রয়েছে তাত্ক্ষণিকভাবে এন্ডোটক্সিনগুলিতে প্রতিক্রিয়া জানায় – নির্দিষ্ট ব্যাকটিরিয়া দ্বারা প্রকাশিত ক্ষতিকারক পদার্থ। এই টক্সিনের সংস্পর্শে থাকাকালীন, কোষগুলি দ্রুত জমাট বাঁধে, হুমকিকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটি জমাট বাঁধতে থাকে।
এই অনন্য জৈবিক প্রতিরক্ষা ওষুধের ভিত্তি লাল পরীক্ষা (লিমুলাস অ্যামেবোসাইট লাইসেট)ভ্যাকসিন এবং চিকিত্সা পণ্যগুলির বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত একটি সমালোচনামূলক পদ্ধতি। এটি ব্যাকটিরিয়া টক্সিনগুলির এমনকি মাইক্রোস্কোপিক চিহ্নগুলি সনাক্ত করতে পারে যা মানবদেহে ইনজেকশনের পরে মারাত্মক হতে পারে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, “হর্সশো ক্র্যাবের নীল রক্তের জন্য ধন্যবাদ, আমরা গণ টিকা দেওয়ার সময় অগণিত সংক্রমণ এবং সেপসিসের মামলাগুলি রোধ করতে সক্ষম হয়েছি,” বিশেষজ্ঞরা বলছেন।
কয়েক মিলিয়ন জীবন বাঁচিয়েছে
লাল পরীক্ষার ব্যবহার আধুনিক ওষুধে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ভ্যাকসিন সহ ইনজেকশনযোগ্য ওষুধের প্রতিটি ব্যাচকে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে পরীক্ষা করা হয়। এটি অনুমান করা হয় যে এই প্রাচীন সামুদ্রিক প্রজাতিগুলি বাঁচাতে সহায়তা করেছে লক্ষ লক্ষ মানবজীবন।
সিন্থেটিক বিকল্পের মাধ্যমে আশা বাড়ছে
ঘোড়ার কাঁকড়ার সীমিত জনসংখ্যা এবং তাদের রক্তের গুরুত্ব দেওয়া, গবেষকরা 1990 এর দশকে বিকল্প সন্ধান শুরু করেছিলেন। কাঁকড়ার টক্সিন-সনাক্তকরণ ফাংশনটির অনুকরণকারী একটি সিন্থেটিক অণু তখন থেকেই বিকাশিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে গৃহীত হচ্ছে।
এই অগ্রগতি হর্সশো ক্র্যাব রক্ত সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করতে সহায়তা করে এবং বিজ্ঞান এবং প্রকৃতি উভয়ের জন্য আরও টেকসই অনুশীলনগুলি নিশ্চিত করে।