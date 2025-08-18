আধুনিক থিয়েটার কীভাবে জুলিয়া সিজারের প্রেমে পড়েছিল – কমারসেন্ট

অবশ্যই, জুলিয়াস সিজার হ্যান্ডেলের সমস্ত কাজের অন্যতম উচ্চতা, তবে অন্যান্য অনেক ইতালিয়ান অপেরার মতো তিনিও সুরকারের জীবনের সময় দীর্ঘ সময়ের জন্য মঞ্চ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। মাত্র দুই শতাব্দী পরে এটি আবার প্রথমবারের মতো করা হয়েছিল: শিল্প সমালোচক এবং জেন্ডেল উত্সাহী অস্কার হাগেনের প্রচেষ্টায় ১৯২২ সালে ওয়েমার জার্মানিতে এটি ঘটেছিল। XVIII শতাব্দীর মতো, আর্কাইভগুলি থেকে প্রাপ্ত সিজারের নতুন প্রিমিয়ারটি 1920 এর দশকে প্যান-ইউরোপীয় গ্লোরি-অলরেডির পরে, অপেরা বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দৃশ্যে উপস্থিত হয়েছিল, যাতে জেন্ডলেভ মিউজিকাল থিয়েটারের নবজাগরণ সত্যই এটি দিয়ে শুরু হয়েছিল।
সত্য, জুলিয়া সিজারের সমস্ত কিছুর জন্য, হ্যান্ডেল কয়েক দশক ধরে সম্পাদিত হয়নি যেমন সুরকার নিজেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। স্কোরগুলি দৃ strongly ়ভাবে হ্রাস পেয়েছিল, জেন্ডেলিভের অর্কেস্টেশনটি নির্বিচারে পরিবর্তন করা হয়েছিল (আসলে স্ট্রিং, গোবোই, বাসস্টোস এবং বাসো কন্টিনো-এর সমৃদ্ধ-ইন সংযোজন, বাঁশি এবং ভ্যাল্টারের জন্য দর্শনীয় দল রয়েছে), পুরুষ আল্টাস এবং সোপ্রানোর জন্য লিখিত ভোকাল সংগীতটি অষ্টভরে এবং ব্যারিট এবং ব্যারিটস এবং ব্যারোনসকে গাইতে পারে এবং ব্যারিটস এবং ব্যারিটগুলি গাইতে পারে। টেনোরা সুতরাং জুলিয়া সিজার পরিবেশিত হয়েছিল, উদাহরণস্বরূপ, বলশোই থিয়েটারে, যেখানে প্রথম এবং এখনও অবধি অপেরাটির একমাত্র প্রযোজনা 1979 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। একই চেতনায়, তাঁর চেম্বার মিউজিকাল থিয়েটারে (2002) বরিস পোকারভস্কির প্রযোজনা ছিল বরিসের প্রযোজনা। রাশিয়ার আর কোথাও কোথাও সবচেয়ে বিখ্যাত জেন্ডেলেভ অপেরা নয়।
এর খাঁটি আকারে, হ্যান্ডেলের স্কোরটি কেবল ১৯ 1970০ এর দশকের শেষদিকে, “histor তিহাসিকভাবে অবহিত” পারফরম্যান্সের ব্যাপক সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্যে ফিরে এসেছিল। একই সময়ে, অপেরার পরিচালকদের সাম্প্রতিক দশকগুলিতে সাধারণত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সভ্যতার সংঘাত বা colon পনিবেশিক অনৈতিকতার নাটক হিসাবে প্লটটির প্রেমের রেখা বা বহিরাগত স্থানীয়করণ এত বেশি আগ্রহী নয়। জেন্ডেলিভ প্লটের প্রকৃত “আপডেট” এর সর্বাধিক বিখ্যাত উদাহরণ হ’ল পিটার সেলারদের সংবেদনশীল প্রযোজনা (১৯৯০; ছবিতে), যেখানে সিজারের স্পষ্টতই মধ্য প্রাচ্যের একনায়ক টলেমির আমেরিকান রাজনৈতিক নেতা (তাঁর মাথায় আরাফাতকা সহ) বিরোধিতা করেছিলেন। ডেভিড মাকভিকার (২০০৫) এর বিলাসবহুল ও দর্শনীয় পারফরম্যান্সে, এই পদক্ষেপটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের colon পনিবেশিক ইতিহাসে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তবে এটি ইচ্ছাকৃতভাবে কৌতুকপূর্ণভাবে ছিল। জুলিয়া সিজারের কাছে সালজবার্গ ফেস্টিভালের আগের আবেদন – মোশে লেজার এবং প্যাট্রিসা ক্যারিয়ার (২০১২) পারফরম্যান্স – এটিও রসিকতা করছিল এবং মূলত আধুনিক আন্তর্জাতিক আমলাতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তবে সামরিক ওভারটোনগুলি সেখানে ছিল – সালজবার্গের মঞ্চে অপেরার ফাইনালে “মোজার্টের বাড়ি” এর পরে একটি প্রাকৃতিকবাদী ট্যাঙ্ক ছেড়ে যায়।