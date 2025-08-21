আধুনিক দিবস পিকি ব্লাইন্ডাররা মরসুম 4 পুনর্নবীকরণ পায়

এই নিবন্ধটি একটি উন্নয়নশীল গল্প কভার করে। এটি উপলব্ধ হওয়ার সাথে সাথে আমরা আরও তথ্য যুক্ত করব বলে আমাদের সাথে ফিরে যাচাই করা চালিয়ে যান।
গ্যাং অফ লন্ডনযা আধুনিক দিন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে পিকি ব্লাইন্ডার্সলন্ডন স্টুডিওর প্লেস্টেশন পোর্টেবল গেমের উপর ভিত্তি করে একটি অ্যাকশন ক্রাইম সিরিজের জন্য পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে, গল্পটি বর্তমান লন্ডনে গ্যাং এবং সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক এবং বিপজ্জনক গতিশীলতার উপর জিরোকে জিরো করেছে।
সময়সীমা স্কাই পুনর্নবীকরণ হয়েছে বলে রিপোর্ট গ্যাং অফ লন্ডন মরসুম 4 এর জন্য।
