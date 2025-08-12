এমন এক যুগে যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দ্রুত ব্যবসায়ের আড়াআড়ি রূপান্তর করছে, ফিনান্স এবং অ্যাকাউন্টিং নেতারা আর পাশে বসে থাকতে পারে না। আপনাকে কৌশলগত পূর্বাভাস, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বা মাস-শেষের প্রতিবেদনের দায়িত্ব দেওয়া হোক না কেন, এআইয়ের সংহতকরণ কেবল অনিবার্য নয়-এটি প্রয়োজনীয়। তবে উন্নত সরঞ্জাম এবং অটোমেশন সিস্টেমে ডুব দেওয়ার আগে নেতাদের মৌলিক বিষয়গুলির দৃ firm ় উপলব্ধি প্রয়োজন।
এই আসন্ন ওয়েবিনারটি ঠিক এটিই সরবরাহ করে। আমাদের জন্য যোগদান আধুনিক ফিনান্স এবং অ্যাকাউন্টিং নেতাদের জন্য এআই প্রয়োজনীয়তা: একটি ফাউন্ডেশনাল গাইড, উপস্থাপিত ওরাকল নেটসুইট এবং উদ্যোক্তা।
টম কেলিওরাকল নেটসুইট গ্লোবাল বিজনেস ইউনিটের সিনিয়র ডিরেক্টর প্রোডাক্ট মার্কেটিং/ম্যানেজমেন্ট এবং আর্থিক নেতাদের সর্বদা পরিবর্তিত ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপ নেভিগেট করতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, মডারেটর দ্বারা যোগদান করবেন ডাঃ জিল শিফেলবেইনএই সময়োপযোগী কথোপকথনে একটি এআই কৌশলবিদ এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ। একসাথে, তারা সিএফও এবং নেতাদের এআই এবং আর্থিক ভূমিকার জন্য এর সম্ভাবনাগুলি বোঝার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপগুলি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করার জন্য একটি ফাউন্ডেশনাল গাইড সরবরাহ করবে।
আধুনিক ফিনান্স এবং অ্যাকাউন্টিং নেতাদের জন্য এআই প্রয়োজনীয় আর্থিক পেশাদারদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বেসিকগুলি আত্মবিশ্বাসের সাথে নেভিগেট করতে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা একটি ব্যবহারিক, জারগন-মুক্ত অধিবেশন হবে। এটি আপনাকে কোনও ডেটা বিজ্ঞানী হিসাবে পরিণত করার বিষয়ে নয়। এটি আপনাকে সঠিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, সঠিক সুযোগগুলি চিহ্নিত করতে এবং একটি আই-বর্ধিত বিশ্বে স্পষ্টতার সাথে আপনার দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আপনাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দেওয়ার বিষয়ে।
মেশিন লার্নিংয়ের নীতিগুলি থেকে শুরু করে আর্থিক কর্মপ্রবাহে অটোমেশনের ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে, আপনি একটি শক্ত ভিত্তি-এবং একটি সামনের দিকে নজরদারি মানসিকতা নিয়ে চলে যাবেন।
এই ওয়েবিনারে, আমরা কীভাবে করব তা নিয়ে আলোচনা করব:
- মূল ধারণাগুলি এবং ফিনান্স পেশাদারদের জন্য উপযুক্ত সংজ্ঞা সহ এআইকে ডেমিস্টাইফাই করুন
- পূর্বাভাস, প্রতিবেদন এবং ঝুঁকি প্রশমন হিসাবে মূল ক্ষেত্রগুলিতে এআই মৌলিক বিষয়গুলি প্রয়োগ করুন
- প্রাথমিক জয়গুলি সনাক্ত করুন যেখানে অটোমেশন দক্ষতা চালাতে পারে
- একটি পর্যায়ক্রমে, চিন্তাশীল এআই গ্রহণ পরিকল্পনা কৌশল যা আপনার সংস্থার লক্ষ্যগুলির সাথে একত্রিত হয়
আপনি কেবল এআই অন্বেষণ করতে শুরু করছেন বা আপনার দলকে আত্মবিশ্বাসের সাথে গাইড করার সন্ধান করছেন, এই ফাউন্ডেশনাল গাইড আপনাকে বুদ্ধিমান অটোমেশনের যুগে প্রতিযোগিতামূলক – এবং প্রভাবের সাথে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলগত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সজ্জিত করবে।
দ্য আধুনিক ফিনান্স এবং অ্যাকাউন্টিং নেতাদের জন্য এআই প্রয়োজনীয় ওয়েবিনার 23 অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিকাল 3 টায় অনুষ্ঠিত হবে 12 পিএম পিটি।
