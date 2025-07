আধুনিক সিএসএসের স্পা মারার সময় এসেছে

নেটিভ সিএসএস ট্রানজিশনগুলি চুপচাপ ক্লায়েন্ট-সাইড রাউটিংয়ের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তিটিকে হত্যা করেছে। তবুও লোকেরা পারফরম্যান্ট ওয়েবসাইটগুলির পরিবর্তে ভয়াবহ অ্যাপ্লিকেশনগুলি তৈরি করে।

অ্যাপের মতো ভ্রান্তি

“এটি একটি অ্যাপের মতো অনুভব করুন। “

স্কোপিং প্রক্রিয়া চলাকালীন এক পর্যায়ে কেউ শব্দটি বলে। একটি সিএমও। একটি ডিজিটাল সীসা। একটি ব্র্যান্ড ম্যানেজার। এবং সেই একক বাক্যাংশের সাথে, আর্কিটেকচারটি লক করা আছে: এটি একটি স্পা হবে। সম্ভবত প্রতিক্রিয়া। সম্ভবত ভ্যু। প্রায় অবশ্যই ভার্সেল বা নেটলিফায় মোতায়েন করা হয়েছে, ভাল পরিমাপের জন্য একটি হেডলেস সিএমএস এবং একটি গ্রাফকিউএল এপিআই দিয়ে বান্ডিল করা হয়েছে।

তবে সিদ্ধান্তটি আর্কিটেকচার সম্পর্কে আসলে ছিল না। এটি এমনকি পারফরম্যান্স, স্কেলাবিলিটি বা সামগ্রী পরিচালনার বিষয়েও ছিল না। এটা প্রায় ছিল মিথস্ক্রিয়া। আপনি যখন ক্লিক করেন তখন সাইটটি কেমন অনুভব করবে সে সম্পর্কে।

অনুমানটি সহজ ছিল: বিরামবিহীন নেভিগেশনের জন্য আমাদের একটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা প্রয়োজন।

এই অনুমানটি এখন অপ্রচলিত।

স্পা এর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি

স্পা ডিফল্ট হওয়ার কারণটি কারণ তারা ছিল ভাল। এটি কারণ ছিল, কিছুক্ষণের জন্য, তারা এমন কিছু সরবরাহ করার একমাত্র উপায় যা তরল অনুভূত হয়েছিল – এমন কিছু যা পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে সাদা ফ্ল্যাশ করেনি বা স্ক্রোলের অবস্থানের জ্যাঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

তবে এখানে অস্বস্তিকর সত্য: বেশিরভাগ স্পা আসলে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় না।

আপনি সাধারণত যা পান তা হ’ল:

একটি পৃষ্ঠা রূপান্তর যে চেহারা মসৃণ, যতক্ষণ না আপনি বুঝতে পারবেন এটি কেবল দুটি লোডিং রাজ্যের মধ্যে ম্লান হয়ে যাচ্ছে

ভাঙা স্ক্রোল পুনরুদ্ধার

বেমানান ফোকাস আচরণ

স্ক্রিপ্টগুলি রিহাইড্রেট উপাদানগুলির সময় বিলম্বিত নেভিগেশন

লেআউট শিফট, সামগ্রী পপিং, বা পূর্ণ পৃষ্ঠার কঙ্কাল

একটি পারফরম্যান্স হিট যা প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয়

এটি তাত্ত্বিক নয়। Next.js, gatsby বা nuxt দিয়ে নির্মিত বেশিরভাগ সাইটগুলি দেখুন। তারা শিপিং কিলোবাইট (প্রায়শই মেগাবাইটস) জাভাস্ক্রিপ্টের কেবল জাল নেটিভ নেভিগেশন রাউটিং লজিক, হাইড্রেশন কোড, লোডিং স্পিনারস – সমস্ত কিছু একসাথে সেলাই করার জন্য যা ব্রাউজারগুলি ইতিমধ্যে কীভাবে স্থানীয়ভাবে করতে হয় তা জানত।

মসৃণতার পরিবর্তে, আপনি সিমুলেশন পাবেন। এবং একটি দ্রুত, স্থিতিশীল, এসইও-বান্ধব অভিজ্ঞতার পরিবর্তে, আপনি একটি ভারী জাভাস্ক্রিপ্ট মেশিন পাবেন যা আমরা ফেলে দিয়েছি দেশীয় আচরণটি পুনরায় তৈরি করার চেষ্টা করছেন।

আমরা সবকিছু ধীর করে দেওয়ার সময় দ্রুত “অনুভব” করতে জেএসের পর্বতগুলি যুক্ত করছি।

একপাশে-আমি জাভাস্ক্রিপ্টে এটি আরও গভীরভাবে গিয়েছিলাম ওয়েবটি ভেঙে ফেলেছে, যেখানে আমি উল্লেখ করেছি যে কীভাবে জেএস-প্রথম বিকাশের সাথে আমাদের আবেশটি সক্রিয়ভাবে ওয়েবের ভিত্তিগুলি ক্ষয় করছে।

ওয়েব বড় হয়েছে

আমরা যখন জাভাস্ক্রিপ্টে নেভিগেশন পুনর্নবীকরণে ব্যস্ত ছিলাম, প্ল্যাটফর্মটি নিঃশব্দে সমস্যার সমাধান করেছে।

আধুনিক ব্রাউজারগুলি-বিশেষত ক্রোমিয়াম-ভিত্তিক ক্রোম এবং এজ-এখন নেটিভ, ঘোষণামূলক পৃষ্ঠা ট্রানজিশনে সমর্থন করে। সঙ্গে ট্রানজিশন এপিআই দেখুনআপনি জাভাস্ক্রিপ্টের একক লাইনের প্রয়োজন ছাড়াই – পুরো পৃষ্ঠা নেভিগেশন সহ দুটি নথির মধ্যে অ্যানিমেট করতে পারেন।

হ্যাঁ, সত্যিই।

আমরা এখানে যেটি “আধুনিক সিএসএস” বলছি তা হ’ল শর্টহ্যান্ড রূপান্তর দেখুন, জল্পনা বিধিএবং নেটিভ ব্রাউজার বৈশিষ্ট্যগুলিতে ফিরে আসা যা সর্বদা নেভিগেশন, মিথস্ক্রিয়া এবং বিন্যাস পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হত। এই ক্ষমতাগুলি আমাদের জাভাস্ক্রিপ্টে ব্রাউজারটি পুনরায় লেখা ছাড়াই সমৃদ্ধ, বিরামবিহীন অভিজ্ঞতা তৈরি করতে দেয়।

একপাশে – সিএসএস হ’ল ঘোষিত, স্থিতিস্থাপক, অভিব্যক্তিপূর্ণ, স্কেলযোগ্য এবং ক্রমবর্ধমান স্বজ্ঞাত। এটি যে কেউ সরল এইচটিএমএল লিখতে পারে তার কাছে এটি অ্যাক্সেসযোগ্য। এবং সেই কাঠামোগত স্বচ্ছতা আমি কেন অর্থাত্মক এইচটিএমএল এখনও গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে আমি যুক্তিযুক্ত সমস্ত কিছুকে শক্তিশালী করে – যে পরিষ্কার, অর্থবহ মার্কআপ হ’ল পারফরম্যান্স, রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা এবং মেশিন পঠনযোগ্যতার বেডরক।

তার মানে আপনি পারেন:

পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে বিবর্ণ

ভাগ করা উপাদানগুলি অ্যানিমেট করুন (যেমন থাম্বনেইলস → পণ্য বিশদ)

শিরোনাম বা নাভবারের মতো অবিরাম উপাদানগুলি বজায় রাখুন

বাস্তব ইউআরএল, আসল পৃষ্ঠা লোড এবং কোনও জেএস রাউটিং হ্যাক দিয়ে এগুলি করুন

আসুন এই কংক্রিট করা যাক।

🔄 বেসিক ক্রস-পৃষ্ঠা ফেইড ট্রানজিশন

সিএসএসের মাত্র কয়েকটি লাইন সহ, আপনি পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে মসৃণ ভিজ্যুয়াল ট্রানজিশনগুলি ট্রিগার করতে পারেন।

বর্তমান এবং গন্তব্য উভয় পৃষ্ঠায় যোগ করুন:

@view-transition { navigation: auto; } ::view-transition-old(root), ::view-transition-new(root) { animation: fade 0.3s ease both; } @keyframes fade { from { opacity: 0; } to { opacity: 1; } }

এটাই। ব্রাউজারটি ট্রানজিশনটি পরিচালনা করে-কোনও ক্লায়েন্ট-সাইড রাউটিং, কোনও হাইড্রেশন, কোনও লোডিং স্পিনার নেই।

🔁 ভাগ করা উপাদান রূপান্তর

পরের পৃষ্ঠায় তার পূর্ণ আকারের পণ্য অংশে একটি থাম্বনেইল চিত্রটি অ্যানিমেট করতে চান?

কোনও জাভাস্ক্রিপ্টের দরকার নেই – কেবল একই বরাদ্দ করুন view-transition-name উভয় পৃষ্ঠায় উপাদানটিতে:

পণ্য তালিকা পৃষ্ঠায়:

<a href=" <img src="/images/red-shoes-thumb.jpg" style="view-transition-name: product-image;" /> </a>

পণ্য বিশদ পৃষ্ঠায়:

<img src=" style="view-transition-name: product-image;" />

ব্রাউজারটি নেভিগেশনের মধ্যে উপাদানগুলিকে মেলে এবং অ্যানিমেট করে। আপনি সিএসএস সহ অবস্থান, স্কেল, অস্বচ্ছতা, লেআউট – সমস্ত অ্যানিমেট করতে পারেন।

🤖 তবে আমার যদি জেএস-চালিত ট্রানজিশনগুলির প্রয়োজন হয়?

আপনি কোনও পৃষ্ঠার অভ্যন্তরে ম্যানুয়ালি ট্রানজিশনের ট্রানজির ট্রিগার করতে পারেন:

document.startViewTransition(() => { document.body.classList.toggle('dark-mode'); });

ট্যাব টগলস বা থিম স্যুইচগুলির মতো জিনিসগুলির জন্য উপযুক্ত – কোনও ফ্রেমওয়ার্ক বা হাইড্রেশন স্তরের প্রয়োজন ছাড়াই।

🔮 জল্পনা বিধি: জেএস ছাড়াই তাত্ক্ষণিক নেভিগেশন

রূপান্তরগুলি জিনিসগুলি মসৃণ করে তোলে। তবে কি সম্পর্কে দ্রুত?

এটাই জল্পনা বিধি আসুন This

<script type="speculationrules"> { "prerender": ( { "where": { "selector_matches": "a" } } ) } </script>

ফলাফল? নেভিগেশন যে তাত্ক্ষণিক। অপেক্ষা নেই। কোন লোড হচ্ছে না। কোন স্পিনার নেই।

⚠ সতর্কতার একটি নোট

অনুমানের নিয়মগুলি একটি পারফরম্যান্স গুণক। একটি পাতলা সাইটে, তারা জিনিসগুলি তাত্ক্ষণিক বোধ করে। তবে যদি আপনার পৃষ্ঠাগুলি ধীর, ফুলে যাওয়া বা জেএস-ভারী হয় তবে অনুমান কেবল এই ব্যয়গুলি সামনের দিকে লোড করে।

যদি আপনার সাইটটি ফুলে যায় তবে অনুমানটি এখনও অনুমান করবে – এবং ব্যবহারকারী মূল্য প্রদান করে।

এর অর্থ হ’ল সিপিইউ, নেটওয়ার্ক ব্যান্ডউইথ এবং মোবাইল ব্যাটারি – প্রায়শই পৃষ্ঠাগুলির জন্য ব্যবহারকারী এমনকি কখনও যান না।

তাদের সাবধানে ব্যবহার করুন। একটি দ্রুত সাইটে, তারা যাদু। ধীর গতিতে, তারা একটি ফাঁদ।

ব্রাউজারগুলি সহায়তা করতে চায় – যদি আমরা তাদের ছেড়ে দিই

আধুনিক ব্রাউজারগুলি আগের চেয়ে স্মার্ট। তারা ক্রমাগত গতি, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং দক্ষতা উন্নত করার উপায়গুলি সন্ধান করে – তবে কেবলমাত্র যদি আমরা তাদের ছেড়ে দিই।

স্পষ্ট উদাহরণগুলির মধ্যে একটি হ’ল পিছনে/ফরোয়ার্ড ক্যাশে (বিএফসিএচি)যা ব্যবহারকারীরা যখন পিছনে বা সামনে নেভিগেট করে তখন পুরো পৃষ্ঠাগুলি স্ন্যাপশট্টেড এবং তাত্ক্ষণিকভাবে পুনরুদ্ধার করতে দেয়।

এটি কার্যকরভাবে নিখরচায় পারফরম্যান্স – তবে কেবল পৃষ্ঠাগুলির জন্য যা আচরণ করে। এর অর্থ কোনও দুর্বৃত্ত জাভাস্ক্রিপ্ট, কোনও বাধা নেভিগেশন, কোনও জীবনচক্র বিশৃঙ্খলা নেই। শুধু পরিষ্কার, ঘোষণামূলক আর্কিটেকচার। শুধু এইচটিএমএল এবং সিএসএস।

আশ্চর্যজনকভাবে, এটি একটি সু-কাঠামোগত, মাল্টি-পৃষ্ঠার সাইটের সাথে সুন্দরভাবে খেলে। তবে বেশিরভাগ স্পাগুলির জন্য এটি একটি অ-স্টার্টার। খুব নকশার ধরণগুলি যা তাদের সংজ্ঞায়িত করে-হাইজ্যাকড রাউটিং, ক্লায়েন্ট-সাইড রেন্ডারিং, জটিল রাষ্ট্রীয় পরিচালনা-বিএফসিএচে নির্ভর করে এমন অনুমানগুলি ভেঙে দেয়।

এটি অনেক বড় থিমের একটি মাইক্রোকোজম: ব্রাউজারগুলি সরলতা এবং স্থিতিস্থাপকতা পুরষ্কারের জন্য বিকশিত হচ্ছে। তারা যে ধরণের ওয়েবের জন্য আমাদের তৈরি করা উচিত ছিল তার জন্য তারা তৈরি করছে। এবং স্পা ক্রমবর্ধমান বিজোড়গুলি বেরিয়ে আসছে।

📊 স্পা বনাম এমপিএ: একটি পারফরম্যান্স রিয়েলিটি চেক

গড় পরবর্তী J জেএস বিপণন সাইট জেএস বান্ডেল: 1 – 3 এমবি

টিটিআই: ~ 3.5 – 5 এস (হাইড্রেশন কৌশলের উপর নির্ভর করে)

রুট ট্রানজিশন: সিমুলেটেড

এসইও: জটিল, ভঙ্গুর

স্ক্রোল/অ্যাঙ্কর আচরণ: অবিশ্বাস্য

আধুনিক এমপিএ + দেখুন ট্রানজিশন + অনুমানের নিয়ম জেএস বান্ডেল: 0 কেবি (কেবল al চ্ছিক বর্ধন)

টিটিআই: ~ 1 এস

রুট ট্রানজিশন: রিয়েল, নেটিভ

এসইও: তুচ্ছ

স্ক্রোল/ফোকাস/ইতিহাস: ব্রাউজার-ডিফল্ট এবং নিখুঁত

আধুনিক সিএসএস কেবল স্পা আচরণকে প্রতিস্থাপন করে না – এটি আউটপারফর্মস এটা।

এটি কোনও অ্যাপের মতো কোনও ওয়েবসাইট তৈরি করবেন না

বেশিরভাগ ওয়েবসাইট অ্যাপ্লিকেশন নয়।

তাদের ভাগ করা রাষ্ট্রের দরকার নেই। তাদের ক্লায়েন্ট-সাইড রাউটিংয়ের দরকার নেই। তাদের প্রতিটি স্ক্রিনে ইন্টারেক্টিভ উপাদানগুলির প্রয়োজন নেই। তবে কোথাও কোথাও, আমরা পার্থক্য তৈরি করা বন্ধ করে দিয়েছি।

এখন আমরা রিয়েল-টাইম সহযোগী ইউআইএসের জন্য ডিজাইন করা স্ট্যাকগুলি ব্যবহার করে ইকমার্স স্টোর, ডকুমেন্টেশন পোর্টাল, বিপণন সাইট এবং ব্লগ তৈরি করছি। এটা উন্মাদনা।

ছয়টি কন্টেন্ট ব্লক এবং একটি যোগাযোগের ফর্ম সহ একটি হোমপেজের জন্য হাইড্রেশন, সাসপেন্স সীমানা এবং একটি রেন্ডারিং কৌশল প্রয়োজন হয় না।

এটির জন্য দ্রুত মার্কআপ, পরিষ্কার ইউআরএল এবং সম্ভবত – সম্ভবত – শীর্ষে কিছুটা ইন্টারেক্টিভিটি স্তরযুক্ত প্রয়োজন।

এবং এখনও, প্রতিটি প্রকল্পে:

একজন স্টেকহোল্ডার বলেছেন, “এটিকে একটি অ্যাপের মতো মনে করুন।” একটি দেব দল নেক্সট.জেএস বা নুস্টের জন্য পৌঁছেছে। রাউটিং ক্লায়েন্ট-সাইডে যায়। পারফরম্যান্স একটি ক্লিফ থেকে পড়ে। এখন আপনার এজ ফাংশন, স্ট্রিমিং, আইএসআর, লোডিং কৌশল এবং একটি ডিবাগিং পরিকল্পনা দরকার। এবং একরকম… এটা তবুও নিয়মিত লিঙ্ক ক্লিক এবং একটি সিএসএস অ্যানিমেশনের চেয়ে ধীর বোধ করে।

এটি অ্যান্টি-ফ্রেম ওয়ার্ক হওয়ার বিষয়ে নয়। এটি ইচ্ছাকৃত হওয়ার কথা।

আপনি চাইলে প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করুন। টেলওয়াইন্ড, ভাইট, যাই হোক না কেন ব্যবহার করুন। আপনি যদি না হয় তবে কেবল এটি ব্রাউজারে প্রেরণ করবেন না প্রয়োজন থেকে।

সাইটের মতো একটি সাইট তৈরি করুন। এইচটিএমএল ব্যবহার করুন। নেভিগেশন ব্যবহার করুন। প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুন।

এটি দ্রুত, সহজ এবং সবার জন্য আরও ভাল।

আমাদের কাছে থাকা ওয়েবের জন্য তৈরি করুন

স্পা ছিল অস্থায়ী সীমাবদ্ধতার একটি চতুর সমাধান। তবে সেই সীমাবদ্ধতা আর বিদ্যমান নেই।

আমাদের এখন আছে:

স্থানীয়, প্রকৃত পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে ঘোষণামূলক রূপান্তর

অনুমানের নিয়মের মাধ্যমে তাত্ক্ষণিক প্রেরেন্ডারড নেভিগেশন

করুণ অবক্ষয়

পরিষ্কার মার্কআপ, দ্রুত বোঝা এবং আসল urls

একটি প্ল্যাটফর্ম যে চায় সাহায্য করার জন্য – যদি আমরা এটি ছেড়ে দিই

আপনি যদি এখনও “মসৃণতা” এর জন্য আপনার সাইটটিকে স্পা হিসাবে তৈরি করছেন তবে আপনি ব্রাউজারটি ইতিমধ্যে স্থির একটি সমস্যা সমাধান করছেন – এবং আপনি জটিলতা, কর্মক্ষমতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এটির জন্য অর্থ প্রদান করছেন।

আধুনিক সার্ভার রেন্ডারিং ব্যবহার করুন। প্রকৃত পৃষ্ঠাগুলি ব্যবহার করুন। সিএসএস সহ অ্যানিমেট। অভিপ্রায় সহ প্রিলোড। কম জাভাস্ক্রিপ্ট জাহাজ।

এটি 2025 এর মতো তৈরি করুন – আপনি গ্যাটসবির 2018 ডেমোতে আটকা পড়েছেন এমন নয়।

আপনি দ্রুত সাইট, সুখী ব্যবহারকারী এবং কম অনুশোচনা দিয়ে শেষ করবেন।