আনসার আল -হুসেসিনের (আ।) হাইকিং কাফেলা; ভালবাসা এবং নিষ্ঠার পথের একটি পদক্ষেপ

তরুণ সাংবাদিক ক্লাব -“আনসার আল -হুসেসিন (আ।)” কাফেলাটির আচার অনুষ্ঠানটি মানুষ এবং কর্মকর্তাদের আবেগী উপস্থিতি সহ একটি আধ্যাত্মিক এবং পূর্ণ -এলোমেলো পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানে হুসেনের প্রেমের অনুসারীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দুর্দান্ত এবং আধ্যাত্মিক আচারে শুরু হয়েছিল। ইরাকের পবিত্র মন্দিরগুলির তীর্থযাত্রায় থাকা কনভয়টি হোজজাত আল -ইস্লাম এবং মুসলিম ইব্রাহিম তাহমসেবীর সাথে সালহাবাদের সম্মানিত ইমাম এবং ইসলামিক সিটি কাউন্সিলের প্রধান জনাব জালাল বেহজাদ মোগদাদামের সাথে একটি উত্সাহী চ্যাম্পিয়নশিপ দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং জনাব এবং অন্তরঙ্গ উপস্থিতির উপস্থিতি। এই পদক্ষেপের রুটটি শহীদদের গোলজার দিয়ে শুরু হয়েছিল; যেখানে শাহাদাতের সুগন্ধি হৃদয়গ্রাহী তীর্থযাত্রার সাথে মিশ্রিত হয়েছিল এবং নগরীর স্থানকে আলোক এবং জ্ঞানে পূর্ণ করে তুলেছে। হুসেন পিলগ্রিমস, যখন শোকের পতাকা এবং আহল আল -বাইট (আ।) এর প্রতি ভালবাসা ধরে রেখেছিলেন, শহরের শহীদ বুলেভার্ডের অতুলনীয় জনপ্রিয়তার কারণে কাঁপানো হয়েছিল। প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল আনুগত্য, প্রতিটি ফিসফিস, নস্টালজিয়ার কণ্ঠস্বর এবং প্রতিটি চেহারা, বন্ধুর বন্ধুর জন্য আশায় পূর্ণ। এই অনুষ্ঠানটি কেবল একটি কাফেলা ছিল না, বরং সালেহাবাদ মানুষের গভীর বন্ধনের প্রতীক ছিল হুসেনের মহান আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টি, যা অবর্ণনীয়তা এবং বিশুদ্ধতার পরিবারের জমির অনুকরণীয় প্রকাশের উদাহরণ দিয়েছিল। এই আধ্যাত্মিক আন্দোলন ইসলামিক ও আশুরার মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও প্রচারে হামেদান সালহাবাদ জনগণের সংহতি, দৃ faith ় বিশ্বাস এবং সম্মিলিত ইচ্ছা প্রতিফলিত করে।
সূত্র: হাসান মিরজাই – হামেদান
