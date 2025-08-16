আনসোর বিশ্ববিদ্যালয় জাপানে চালু করা হয়েছিল, কাজের সুযোগগুলি উদ্বোধন করে

রেপুব্লিয়া। আনসর বিশ্ববিদ্যালয়, জাপানে, বৃহস্পতিবার (8/14/2025)। এই উদ্যোগের লক্ষ্য মানব সম্পদকে ক্ষমতায়ন করা, কর্মসংস্থানের সুযোগগুলি প্রসারিত করা এবং বিদেশে আনসর প্রবাসীদের অবদানকে আরও শক্তিশালী করা।
বুমা আনসর এবং আনসর বিশ্ববিদ্যালয় জাপানের ক্যাডার এবং ইন্দোনেশিয়ান লোকদের উপর সত্যিকারের প্রভাব ফেলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্রদত্ত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জাপানি ভাষা শিক্ষা এবং এএনএসওআর ক্যাডারদের প্রত্যয়িত শিক্ষণ কর্মীদের সাথে প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগের প্রস্তুতি, কৃষি, নির্মাণ, নার্স (কাইগো) থেকে শুরু করে খাদ্য, রেস্তোঁরা ও হোটেল পরিচালন পর্যন্ত।
শুধু তাই নয়, এই প্রোগ্রামটি ডায়াস্পোরা নেটওয়ার্ক এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ান পণ্যগুলির রফতানির অ্যাক্সেসও উন্মুক্ত করবে।
অ্যাডিনের মতে, দুটি প্রোগ্রাম বিদেশী জমিতে ধর্মীয় মূল্যবোধ, কাজের নৈতিকতা এবং জাতির পরিচয় জোরদার করার পাশাপাশি গ্লোবাল অঙ্গনে সংস্থার প্রতিনিধিত্বের জন্য ভ্যানগার্ড হিসাবে একটি ভ্যানগার্ড হিসাবে একটি নেটওয়ার্ক তৈরির দিকেও মনোনিবেশ করে।
এই ক্রিয়াকলাপটি জাপানি এএনএসওআর জিপি শাখা ব্যবস্থাপক 2025-2027 এর উদ্বোধনের সাথে মিলে যা স্থানীয় এএনএসওআর ক্যাডার, অভিবাসী শ্রমিকদের সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এবং কেএসপি পাওয়ার অফ দ্য নেশন ইন্সপেশনেশন (ডিএএ) দ্বারা সহায়তা করেছিলেন, যার সাথে ইন্দোনেশিয়ান অভিবাসীদের সহকারী কর্মীরা।
জাপান সফরকালে অ্যাডিন জাওহারুদিন অভিবাসী শ্রমিকদের চ্যালেঞ্জের মাঝে উত্সাহ, পেশাদারিত্ব এবং সংহতি বজায় রাখতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।
অ্যাডিন বলেছিলেন যে তাঁর দল জাপানে উপস্থিত ছিল কেবল কর্মসংস্থানের সুযোগগুলি প্রসারিত করার জন্য নয়, বরং ইন্দোনেশিয়ান নাগরিকরা এখনও নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং দৃ strong ় মানসিক দিকনির্দেশনা গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করার জন্যও।
“নেতিবাচক বিষয়গুলি unity ক্যকে ভেঙে দেবেন না। সম্পূর্ণ উত্সর্গের সাথে কাজ চালিয়ে যান, কারণ আপনি বিশ্বের চোখে জাতির রাষ্ট্রদূত,” তিনি শুক্রবার (৮/১৫/২০২৫) তাঁর লিখিত বিবৃতিতে বলেছিলেন।
এই দুটি কর্মসূচির প্রবর্তন মানব সম্পদ, অর্থনৈতিক কূটনীতি এবং জাতীয় মূল্যবোধকে শক্তিশালী করার জন্য জিপি আনসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যাতে বিদেশে ইন্দোনেশিয়ান শ্রমিকরা বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা করতে পারে এবং পাশাপাশি সততা এবং পেশাদারিত্বের উদাহরণও করতে পারে।