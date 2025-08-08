আনামব্রা এলজি বস প্ল্যানটেন প্লাম সহ 500 জন বাসিন্দাকে ক্ষমতা দেয়

আইডেমিলি দক্ষিণ স্থানীয় সরকার অঞ্চলের মেয়র আমাকা ওবি, কাউন্সিলের টেকসই কৃষিকাজ উদ্যোগ কর্মসূচির আওতায় কমপক্ষে ৫০০ বাসিন্দা এবং কাউন্সিল কর্মীদের প্লান্টেন প্লাম বিতরণ করেছেন।
স্থানীয় সরকারের চেয়ারপারসন আনামব্রা রাজ্যে মেয়র হিসাবে পরিচিত।
“কৃষকদের ক্ষমতায়ন করা, জীবিকা বাড়ানো” ক্ষমতায়নের উদ্যোগটি খাদ্য সুরক্ষার উন্নতি, পরিবারের আয় বাড়ানো এবং অঞ্চল জুড়ে কৃষি-শিল্প উন্নয়নের ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে।
বিতরণ অনুশীলনের সময় বক্তব্য রেখে ওবিআই বাসিন্দাদের এই উদ্যোগটি গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিল, যা স্থানীয় সরকারের সাতটি সম্প্রদায়কে কভার করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে প্রকল্পটি দীর্ঘমেয়াদী পুষ্টি ও অর্থনৈতিক সুবিধার প্রচারের জন্য হাইব্রিড প্ল্যানটেন সুকারদের ব্যবহার করে টেকসই কৃষির মাধ্যমে পরিবারগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।
“এই উদ্যোগটি স্থানীয় কৃষক এবং বাসিন্দাদের হাইব্রিড প্ল্যানটেন প্লামস সহ ক্ষমতায়নের জন্য তৈরি করা হয়েছে, আইডেমিলি দক্ষিণে খাদ্য সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে তোলে,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি সুবিধাভোগীদের তাদের জীবিকা ও পুষ্টি উন্নত করার সুযোগটি ভাল ব্যবহার করতে উত্সাহিত করেছিলেন।
কৃষি বিভাগের প্রধান আমাকা একওয়েলুকওয়া জানিয়েছেন যে বিতরণকৃত প্ল্যানটেন সুকাররা হাইব্রিড জাতগুলি উচ্চতর আউটপুট উত্পাদন করতে এবং খাদ্য স্থিতিস্থাপকতা প্রচার করতে সক্ষম।
তিনি খাদ্য ব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্যকে শক্তিশালী করার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে এমন একটি জন-কেন্দ্রিক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মেয়র ওবিআইয়ের প্রশংসা করেছিলেন।
এই ইভেন্টে উপস্থিত ছিলেন এলজিএর উল্লেখযোগ্য স্টেকহোল্ডার, নলজের ইনোসেন্ট এডোজিউনো, প্রিন্স ডোজি, আইডেমিলি দক্ষিণে এপিজিএর জন্য পরিচিতি ও সংহতি চেয়ারম্যান এবং স্বাস্থ্যের জন্য সুপারভাইজার ইফানিয়াই এরিউবু।
তারা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং গ্রামীণ দারিদ্র্যের জন্য সময়োপযোগী এবং ব্যবহারিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে মেয়রের হস্তক্ষেপের প্রশংসা করেছে, এটিকে প্রশংসনীয় তৃণমূল কৌশল হিসাবে বর্ণনা করে।
তারা ক্ষমতায়নকে চিন্তাশীল এবং প্রভাবশালী হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যোগ করেছেন যে এটি নির্ভরতা হ্রাস করতে এবং পরিবারের পর্যায়ে খাদ্য প্রাপ্যতা উন্নত করতে সহায়তা করবে।
আইডেমিলি দক্ষিণ জুড়ে কৃষি উন্নয়ন ও টেকসই জীবিকা নির্বাহের জন্য ওবিআইয়ের বিস্তৃত এজেন্ডার অংশ হিসাবে কাউন্সিলের অঞ্চলের সাতটি সম্প্রদায়ের উপকারের জন্য সরকারের মতে এই কর্মসূচিটি কমিয়ে দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে।