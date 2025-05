আনামব্রা গভর্নরশিপ প্রার্থী পদক্ষেপ নিচ্ছেন

টিhe Governorship Candidate of the African Democratic Congress (ADC) in Anambra, Mr Patrick Obianyo, has stepped down, ahead of the election slated for November 8.

রাজ্যের নাইজেরিয়া শ্রম কংগ্রেসের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ওবিয়ানিয়ো শুক্রবার এডাব্লিউকেএতে অনুষ্ঠিত এডিসি গভর্নরশিপ প্রতিস্থাপন প্রাথমিক নির্বাচনে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন।

নান জানিয়েছে যে আইএনইসি কর্মকর্তারা পর্যবেক্ষণ করা এই মহড়াটি মিঃ জন নওসু দলের নতুন গভর্নরশিপ প্রার্থী হিসাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবির্ভূত হয়েছেন।

ওবিয়ানো তার পদত্যাগের কারণ হিসাবে “আকাঙ্ক্ষার বোঝা” উদ্ধৃত করেছিলেন।

বিজ্ঞাপন



তিনি বলেছিলেন যে তাঁর রক্তচাপ “অবস্থানের দ্বারা উপলক্ষে চাপের কারণে” ছড়িয়ে পড়েছিল।

তিনি বলেছিলেন যে গভর্নরশিপ দৌড়ে আমাদের আমাদের বিজয়ের দিকে পরিচালিত করার জন্য “নওসুর কাছে লাঠিপেটা হস্তান্তর করতে পেরে তিনি আনন্দিত।

বিজ্ঞাপন



তিনি নওসুকে আরও সক্ষম হাত হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

ওবিয়ানো বলেছিলেন: “দয়া করে আমাকে ‘মহামহিম’ বলা বন্ধ করুন। এই আপিলটি আজ বন্ধ হয়ে গেছে।

বিজ্ঞাপন



“আমি আফসোস করছি না, বরং আমি খুশি যে আমি আরও সক্ষম হাতে ব্যাটনটি হস্তান্তর করছি।”

লেবার পার্টির প্ল্যাটফর্মের প্রাক্তন গভর্নরশিপ উচ্চাকাঙ্ক্ষী নওসু একটি ভয়েস ভোটের মাধ্যমে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তাকে এডিসির উপ -জাতীয় চেয়ারম্যান চিফ আনায়ো আরিনজে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এক ভাষণে অ্যারিনজে বলেছিলেন যে এই মহড়াটি দলের গঠনতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নির্বাচনী নির্দেশিকা অনুসারে ছিল।

একটি গ্রহণযোগ্যতার বক্তৃতায় নওসু আনামব্রাকে উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে এই অনুষ্ঠানটি “আনামব্রাকে উদ্ধারের প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপূর্ণ জংশন ছিল”।

তিনি দলে যোগদানের সিদ্ধান্তকে “একটি স্বাগত পরিবর্তন” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁর রাজনৈতিক কাঠামো, “মিশন এবং দৃষ্টি” নামে পরিচিত, তিনি ধারাবাহিক রয়েছেন।

“আমি বৃহত্তর এডিসি পরিবারের অংশ হতে পেরে আনন্দিত, অনেক কাজ করা বাকি রয়েছে।

“আসুন আমরা গিয়ে কাজটি শেষ করি।

“আমরা এডিসি, তার জোট এবং জোটের অংশীদারদের সাথে অংশীদার হব একটি শক্তিশালী বিরোধিতা গঠনের জন্য যা আগত প্রশাসনকে অপসারণ করবে,” নওসু বলেছেন।

একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তাঁর প্রচারের পরিচালক মিঃ বেন-চুকস নওসু বলেছিলেন যে তাঁর অধ্যক্ষ ছিলেন একজন আইসিটি গুরু, “যার কাছে নির্বাচন কার্যকর করা এবং আনামব্রাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কৌশল এবং উপায় রয়েছে”।