আনামব্রা গুবার: এএ প্রার্থী ভোট কেনার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন

আনামব্রা রাজ্যে ওজো জেফ এনওয়েকে 8 ই নভেম্বর, 2025 গভর্নরশিপ নির্বাচনের জন্য অ্যাকশন অ্যালায়েন্স (এএ) প্রার্থী নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলাকালীন ভোট কেনার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন, এটিকে নাইজেরিয়ার সুস্বাস্থ্যের অন্যতম বৃহত্তম বাধা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ভোটারদের অর্থের জন্য তাদের ভোট বিনিময় করার গুরুতর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।
এনওয়েক জোর দিয়েছিলেন যে ভোট কেনার জন্য ব্যয় করা যে কোনও অর্থ অবশেষে জনগণের জন্য মৌলিক অবকাঠামো সরবরাহের ব্যয়ে উদ্ধার করা হবে, যোগ করে যোগ করেছেন যে এই জাতীয় ভোটাররা দুর্বল প্রশাসনের জন্য নেতাদের দায়বদ্ধ রাখার নৈতিক অধিকার হারাতে পারেন।
রবিবার ফায়ার মন্ত্রণালয়ের দ্বারা God শ্বরের বাক্য শুনুন একটি থ্যাঙ্কসগিভিং সার্ভিসে বক্তব্য রাখেন, এএ প্রার্থী উল্লেখ করেছেন যে রাজনীতি ও প্রশাসনকে মানবতার সেবা করার জন্য বোঝানো হয়েছে, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে ৮ ই নভেম্বর গৌরবজনিত নির্বাচনের যে কোনও ভুল পছন্দ রাষ্ট্রকে ফিরিয়ে দেবে।
“আমরা এখানে থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের জন্য রয়েছি, তবে আমি আপনাকে অবশ্যই বলতে পারি যে এই নির্বাচনের সময়কালে, রাজনীতিবিদরা প্রচারণায় ঘুরে বেড়াবেন, আপনি যখন ভোটাররা প্রত্যেককে 1 মিলিয়ন ডলার পাবেন এবং বাড়িতে খুশি হতে পারেন। আমি আপনাকে অবশ্যই বলতে পারি যে এটি ক্ষণিকের এবং স্থায়ী হয় না,” এনওয়েক বলেছিলেন।
“আপনি আজ যে অর্থ সংগ্রহ করেন তার অর্থ আপনি আগাম মৌলিক অবকাঠামো এবং সামাজিক সুরক্ষার অংশটি গ্রহণ করেছেন। তারপরে আপনি ভাল রাস্তা, চিকিত্সা পরিষেবা বা মানসম্পন্ন শিক্ষা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য সেই রাজনীতিবিদকে চ্যালেঞ্জ করার নৈতিক ন্যায়সঙ্গততা হারাবেন।”
তিনি ভোটারদেরকে ভাল নেতা এবং ভোটার উভয়ের জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন যারা অর্থ রাজনীতি ডি-জোর দেবেন এবং জীবন উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রার্থীদের ভোট দেবেন।
“আপনি রাজনীতিবিদদের উপস্থিতি এবং শোনার সময়, দয়া করে আপনি আপনার ভোটারদের কার্ডটি নিবন্ধভুক্ত করেছেন এবং পেয়েছেন যাতে আপনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী নাগরিক হিসাবে আপনার নাগরিক দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারেন। আপনি এখনও কাউকে সমর্থন করার দাবি করতে পারবেন না। এর অর্থ আপনি যারা আনামব্রা রাজ্যে জনগণের সরকারকে দখল করতে পারবেন তাদের মধ্যে আপনি থাকবেন না,” তিনি বলেছিলেন। “
