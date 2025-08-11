আনামব্রা হত্যার ঘটনা হ্রাস পাচ্ছে তবে সহিংসতার ভয় গুবারের আগে অব্যাহত রয়েছে

সাম্প্রতিক এক যুব উদ্যোক্তা ইফেসিনাচি ওনিকিরের হত্যার ফলে ২ 27 শে জুলাই অপহরণ করা হয়েছিল এবং মুক্তিপণ সত্ত্বেও হত্যা করা হয়েছে, তিনি আনামব্রা রাজ্যে নিরাপত্তাহীনতার বিষয়ে বিতর্ককে পুনরায় রাজত্ব করেছেন। অনেকিরের মামলা অনেকের মধ্যে একটি, এবং রাজ্যটির সুরক্ষা সংকট সমাধানের জন্য গভর্নর চুকওয়ুমা সলুডোর ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।
অনেকিরের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন সুরক্ষা ডেটা হ্রাসজনিত প্রাণঘাতী কিন্তু অবিরাম হুমকির মিশ্র চিত্র এঁকে দেয়। এর মধ্যে হিংস্র বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিচ্ছুরণের সাথে মুক্তিপণ অপহরণ, সংস্কৃতি সংঘর্ষ, সশস্ত্র ডাকাতি এবং কিছু traditional তিহ্যবাহী নেতাদের মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।
অপহরণ, বিশেষত, ২০২৪ সালের শেষদিকে বেড়েছে এবং ২০২৫ সালের গোড়ার দিকে ছড়িয়ে পড়ে, প্রায়শই মুক্তিপণ প্রদানের পরেও হত্যাকাণ্ডে শেষ হয়। একজন মহিলা ব্যাংকার এবং একজন রাষ্ট্রীয় আইন প্রণেতা যারা এটিকে কখনও জীবিত করেননি তাদের মধ্যে।
ছয় মাসের মধ্যে প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস পায়
এসবিএম গোয়েন্দা তথ্য থেকে দেখা যায় যে আনামব্রায় হত্যাকাণ্ড ২০২৫ সালে ত্রৈমাসিকের মধ্যে হ্রাস পাচ্ছে।
৩০ জুলাই, গবেষণা ও ঝুঁকি পরামর্শ সংস্থা নাইজেরিয়ার ২০২৫ দ্বিতীয় কোয়ার্টারের (কিউ 2) মিডিয়া-রিপোর্টিত হত্যার জন্য তার ত্রৈমাসিক চার্ট আপডেট করেছে।
হুইলারের তথ্যগুলির বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে আনামব্রা Q2 2025 এর তুলনায় Q2 2025 -এ মৃত্যুর হ্রাস রেকর্ড করেছে।
সর্বশেষ ত্রৈমাসিক আপডেটে, এসবিএম ২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে 39 টি হত্যার রিপোর্ট করেছে, যা প্রথম কোয়ার্টারে 63৩ থেকে ৩৮.০৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। কিউ 1 2024 সালের জানুয়ারী থেকে 2025 সালের মধ্যে রাজ্যের সবচেয়ে মারাত্মক কোয়ার্টারে Q4 2024 -এ রেকর্ড করা 95 টি মৃত্যুর চেয়ে 33.68 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।
দ্য হুইসলারের সাথে কথা বলতে গিয়ে এসবিএম গোয়েন্দা সংস্থা ডেভিড নওয়াইগওয়ে, আনামব্রা রাজ্য হোমল্যান্ড আইন ২০২৫ -কে স্থানীয়ভাবে আগুনেচেম্বা নামে পরিচিত কিছু অগ্রগতি দায়ী করেছেন। আইনটি রাজ্য জুড়ে অপারেশন সমন্বয় করার কর্তৃত্ব সহ পুলিশ এবং ভিজিল্যান্ট গ্রুপগুলির পাশাপাশি কাজ করার জন্য একটি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সুরক্ষা পোশাক তৈরি করেছে।
“অপারেশন চালু হওয়ার পরপরই আমরা যা দেখেছি তা ছিল নিরাপত্তাহীনতার একটি সাধারণ হ্রাস, কারণ একবার আপনি দক্ষিণ -পূর্বের বিষয়ে কথা বললে প্রধান সুরক্ষা হুমকি হ’ল বিচ্ছিন্নতাবাদী সহিংসতা,” নওয়াইগওয়ে বলেছেন।
তবে গভর্নরশিপ নির্বাচনের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে নওয়াইগওয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে আনামব্রা গত নির্বাচনের বছরগুলিতে যেমন দেখা গেছে, রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত সহিংসতায় পুনরায় সংক্রমণ দেখতে পাবে। আবুজার পিডিপির গভর্নরশিপ প্রার্থী জুড এজেনওয়াফোরের সাম্প্রতিক অভিযোগের চেষ্টা করা হয়েছে, তিনি বলেছিলেন, “রাজ্যের রাজনৈতিক দৃশ্যটি কতটা উত্তপ্ত হয়ে উঠছে” এবং এটি আরও খারাপের লক্ষণ হতে পারে।
তাঁর মতে, প্রথম মাসের সাথে তুলনা করলে আগুনেচেম্বার প্রাথমিক গতি ম্লান হয়ে যাচ্ছে। মন্দা, তিনি বলেছিলেন, ঝুঁকিগুলি অপরাধমূলক দলগুলিকে উত্সাহিত করে।
“এটি প্রদর্শিত হয় যে এই দলটিকে রাজ্যের বিপদ দূর করার জন্য কঠোর পদক্ষেপের চেয়ে এই দলটিকে অপরাধমূলক কার্যক্রম থেকে বাধা দেওয়ার জন্য এই পোশাকটি আরও বেশি প্রচারণা ছিল।
“এটিও প্রদর্শিত হয় যে অপরাধীরা তাদের পরিচালনার মানকে মানিয়ে নিতে শুরু করেছে।
“সুতরাং, রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত আক্রমণ বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে তবে এর স্কেল এখনও অজানা এবং এটি মূলত নির্ভর করে যে আগুনেচেম্বা কীভাবে এই হুমকির প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে,” সতর্ক করে বলেছিলেন।
From তিহাসিক প্রবণতাগুলি নির্বাচনী সুরক্ষা চ্যালেঞ্জগুলি প্রাক এবং পরবর্তী পোস্ট সম্পর্কে সুরক্ষা বিশ্লেষকের উদ্বেগকে সমর্থন করে। ২০২১ সালে, গত নির্বাচনের বছরে, গভর্নর উইলি ওবিয়ানো এর অধীনে কিউ 1 এবং কিউ 2 এর মধ্যে হত্যাকাণ্ড 46.93 শতাংশ লাফিয়েছিল, কিউ 3 এ নেমে এসেছিল, তারপরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে Q4 এ 63.63 শতাংশ বেড়েছে, হুইস্লারের এসবিএম গোয়েন্দা তথ্য অনুসারে।
যদিও ২০২৫ সালের Q1 এবং Q2 102 টি হত্যার রিপোর্ট করেছে (2021 এর একই সময়ের মধ্যে 121 এর তুলনায় 15.70 শতাংশ কম), নির্বাচনের চারপাশে সহিংসতার অন্তর্নিহিত প্যাটার্নটি রয়ে গেছে।
হুমকি আনামব্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দক্ষিণ -পূর্ব জুড়ে, প্রাণহত্যার ওঠানামা হয়েছে। আইএমও রাজ্যে, হত্যাকাণ্ড 2025 -এ 253 এ বেড়েছে 53, যা এই অঞ্চলে সর্বোচ্চ।
এনুগু এবং আবিয়া আরও ছোট পরিবর্তন দেখেছিল, তবে সুরক্ষা বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে ছিদ্রযুক্ত সীমানা অপরাধীদের একটি রাজ্যে ধর্মঘট করতে এবং অন্যটিতে পিছু হটতে দেয়।
এনওয়াইগওয়ে উল্লেখ করেছেন যে আগুনেচেম্বার প্রবর্তনের পরে, কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী হামলা আন্তঃসীমান্ত অপারেশনগুলিতে পরিণত হয়েছিল, আক্রমণকারীরা আইএমও থেকে আনামব্রায় প্রবেশ করে, আক্রমণ চালিয়েছিল এবং পিছনে দৌড়াদৌড়ি করেছিল।
এসবিএম থেকে আঞ্চলিক তথ্য দেখানো হয়েছে দক্ষিণ -পূর্বে Q1 থেকে Q2 2025 (185 থেকে 156 মৃত্যুর) মধ্যে হত্যার ক্ষেত্রে 15.67 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে তবে সংখ্যাগুলি উদ্বেগজনক রয়ে গেছে।
“সামগ্রিকভাবে বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে এই অঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতার একটি সাধারণ পতন ঘটেছিল,” নওয়াইগওয়ে উল্লেখ করেছিলেন।
“আইএমও এবং আনামব্রা রাজ্যে পুলিশের মধ্যে আরও ভাল সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। এইভাবে তারা রাজ্যগুলিকে রক্ষা করার জন্য আরও ভাল কাজ করবে।”
তিনি বলেছিলেন যে ওনিকিরের মামলা এবং আরও অনেকের কেন রাষ্ট্রীয় পুলিশিং নিয়ে জাতীয় বিতর্ক বিলম্বিত হতে পারে না। তিনি আরও যোগ করেছেন যে টেকসই, কার্যকর সুরক্ষা স্থাপত্য ছাড়াই আগুনেচেম্বার মতো উদ্যোগগুলি বাসিন্দাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করবে।