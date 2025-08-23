You are Here
আনা এভলিন ওসাগিকে শোক করে

অ্যাসোসিয়েশন অফ নাইজেরিয়ান লেখক (এএনএ) এভলিন ওসাগির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন, তাকে “একজন প্রতিভাবান সাংবাদিক, কবি এবং অ্যাডভোকেট হিসাবে বর্ণনা করেছেন যার কাজটি নাইজেরিয়ার সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।

তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওসাগি ছিলেন সিনিয়র সংবাদদাতা জাতি সংবাদপত্র, যেখানে তিনি শিল্প ও সংস্কৃতি বিট সম্পর্কে দেশের অন্যতম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কণ্ঠ হিসাবে নিজেকে আলাদা করেছিলেন।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এএনএর সাধারণ সম্পাদক ড। ডেম জোয়ান ওজি বলেছেন: “তার অন্তর্নিহিত প্রতিবেদন এবং সৃজনশীল গল্প বলার মাধ্যমে তিনি লেখক, শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক উকিলদের কণ্ঠকে আরও প্রশস্ত করেছিলেন, পাশাপাশি মহিলাদের এবং শিশুদের অধিকার থেকে শুরু করে নাগরিক স্বাধীনতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সমালোচনামূলক সামাজিক সমস্যাগুলির বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন।

“তার সাংবাদিকতা ছাড়িয়ে যাওয়া রিপোর্টেজ – এটি ছিল অ্যাডভোকেসি, সামাজিক পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সেতু। গল্প বলার আবেগের সাথে তিনি শব্দ এবং চিত্রগুলি একত্রিত করেছিলেন যে তিনি যে বিষয়গুলি আচ্ছাদিত করেছিলেন তাতে জরুরীতা, মর্যাদা এবং মানবতা আনার জন্য।

“নিউজরুমের বাইরে এভলিন নিরলসভাবে কবিতা, ফটোগ্রাফি এবং সৃজনশীল লেখার প্রতি তাঁর আজীবন ভালবাসা প্রদর্শন করেছিলেন।

“তিনি কবিতা পারফরম্যান্স এবং ফটোগ্রাফিক গল্প বলার সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন, ক্রমাগত চারুকলার মাধ্যমে মানুষের অভিজ্ঞতা প্রকাশ এবং উন্নত করার জন্য নতুন উপায় চাইছিলেন।”

আনার পক্ষে বক্তব্য রেখে সমিতির জাতীয় রাষ্ট্রপতি ড। উসমান ওলাদিপো আকানবি এভলিনকে “এমন একটি সাংস্কৃতিক কণ্ঠ হিসাবে বর্ণনা করেছেন যার আবেগ এবং উকিল নাইজেরিয়ার সাহিত্য ও শৈল্পিক সম্প্রদায়কে সমৃদ্ধ করেছিলেন”।

তাঁর মতে, তার পাসিং একটি গভীর ক্ষতি, তবে তার উত্তরাধিকারটি তিনি যে অসংখ্য গল্প বলেছিলেন এবং তিনি যে অনেক জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাতে সহ্য হবে। “

আনা তার পরিবার, সহকর্মী এবং বিস্তৃত সৃজনশীল সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর সমবেদনা বাড়িয়ে বলেছিল, “এভলিন ওসাগি কেবল সাংবাদিকতা এবং চারুকলার প্রতি তাঁর উত্সর্গের জন্যই নয়, তাঁর সাহস, করুণা এবং মানবতার প্রতি অটল প্রতিশ্রুতির জন্যও স্মরণীয় হবে।”

