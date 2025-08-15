আনা নাভারো গ্লোরিয়া গেইনরকে ট্রাম্পের কাছ থেকে কেনেডি কেন্দ্রের সম্মান প্রত্যাখ্যান করতে বলেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
“দ্য ভিউ” সহ-হোস্ট আনা নাভারো বৃহস্পতিবার বাদ্যযন্ত্র আইকন গ্লোরিয়া গেইনরকে তার আসন্ন কেনেডি সেন্টার পুরষ্কার প্রত্যাখ্যান করার জন্য আবেদন করেছিলেন কারণ এটি রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া হবে।
একটি পোস্টে ইনস্টাগ্রামরাজনৈতিক ভাষ্যকার ভাগ করে নিয়েছিলেন যে কীভাবে তিনি একবার একটি কনসার্টে “আমি বেঁচে থাকব” গায়কের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন এবং গেইনর নাভারোকে একটি কীচেইন উপহার দিয়েছিলেন যা তার বিখ্যাত গানটি ছড়িয়ে দিয়েছিল।
ট্রাম্পবিরোধী ভাষ্যকার লিখেছেন, “আসুন আমরা কেবল বলি, প্রথম ট্রাম্পের সময়কালে, আমি এটি ব্যাটারি থেকে শেষ পর্যন্ত চাপ দিয়েছিলাম।” তারপরে তিনি তার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতির আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে গেইনরকে সম্মানিত করা হবে।
“গতকাল, ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তাকে কেনেডি কেন্দ্রের সম্মান পাওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন, যা তিনি হোস্ট করার পরিকল্পনা করছেন। দেখুন, মহিলাটি একজন দেবী এবং তার পথে আসা সমস্ত ফুলের দাবিদার। তবে আমি আশা করি তিনি এমন এক পুরুষের হাত থেকে কোনও পুরষ্কার গ্রহণ করবেন না, যিনি রঙিন এবং এলজিবিটিকিউর লোকদের উপর আক্রমণ করেছেন,” তিনি লিখেছেন।
“বিশেষত সমকামী সম্প্রদায় তার স্বাক্ষরের গানটিকে একটি সংগীত হিসাবে রূপান্তর করতে সহায়তা করেছিল। ট্রাম্প কেচের প্রতিপত্তি এবং তাত্পর্য সম্পর্কে একটি দাগ। এটি করবেন না, গ্লোরিয়া!” নাভারো মিনতি করলেন।
বুধবার, বোর্ডের নতুন কেনেডি সেন্টারের চেয়ারম্যান ট্রাম্প ডিসেম্বর মাসে 48 তম বার্ষিক কেনেডি সেন্টার অনার্সে পুরষ্কার প্রাপ্ত বিনোদনকারীদের তালিকা ঘোষণা করেছিলেন।
গেইনর দেশের কিংবদন্তি জর্জ স্ট্রেইট, রক ব্যান্ড কিস, হলিউড তারকা সিলভেস্টার স্ট্যালোন এবং ইংলিশ অভিনেতা মাইকেল ক্রফোর্ডকে এই বছর সম্মানিত হিসাবে যোগদান করেছেন।
গাইনোরের একজন প্রতিনিধি বুধবার ঘোষণার পরে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে তিনি “এই পুরষ্কার প্রাপ্তির জন্য” ধন্য ও সম্মানিত ছিলেন। “
“আমার আশা এই যে এই সম্মানটি গ্রহণ করার সময়, আমি ‘আমি বেঁচে থাকব’ দিয়ে শুরু হওয়া অনুপ্রেরণামূলক ঘটনাটি চালিয়ে যেতে পারি। ট্রাম্পের ঘোষণার পরে ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে ভাগ করে নেওয়া গেইনরের একটি প্রতিনিধি “উত্সাহ, আশা, ক্ষমতায়ন, অনুপ্রেরণা, বোঝাপড়া এবং unity ক্য সরবরাহের জন্য আমার সংগীত এবং শিল্পকে বিশ্বব্যাপী ভাগ করে নেওয়া আমার উদ্দেশ্যটির মূল বিষয়।
“আমি সর্বদা এমন একটি সৃজনশীল পথে মনোনিবেশ করেছি যা অন্যকে সহায়তা করবে এবং আমি আশা করি যে কেনেডি সেন্টারের সম্মান প্রদান করা আমাকে এই উত্তরাধিকার অব্যাহত রাখতে সহায়তা করবে।”
গেইনরের দল নাভারোর মন্তব্যগুলিকে প্রকাশ্যে সম্বোধন করেনি এবং বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজ ডিজিটালের অনুরোধটি ফেরত দেয়নি।
ট্রাম্প ফেব্রুয়ারিতে ওয়াশিংটন ডিসি, পারফর্মিং আর্টস সেন্টারের ওভারহোলের পরে বার্ষিক পুরষ্কার অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।
তার দ্বিতীয় মেয়াদে খুব শীঘ্রই, ট্রাম্প বোর্ডের রাষ্ট্রপতি এবং চেয়ারম্যান সহ বেশ কয়েকটি কেনেডি সেন্টার বোর্ডের সদস্যকে বরখাস্ত করেছিলেন এবং তাদের প্রতিস্থাপন করেছিলেন ট্রাম্পপন্থী ব্যক্তিত্বের সাথে, যারা তারপরে রাষ্ট্রপতিকে চেয়ার হিসাবে নামকরণ করেছিলেন।
সত্যের সামাজিক সম্পর্কিত ফেব্রুয়ারির একটি পোস্টে ট্রাম্প পারফর্মিং আর্টস সেন্টারটিকে “গ্রেট অ্যাগেইন” করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বোর্ডের সদস্যদের অপসারণ করে যারা তাঁর প্রশাসনের “কলা ও সংস্কৃতিতে স্বর্ণযুগের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি” ভাগ করেননি। ট্রাম্প বলেছিলেন যে ড্র্যাগ দেখায় যে “টার্গেটিং” শিশুদের কেনেডি সেন্টারে প্রোগ্রামিংয়ের একটি উদাহরণ ছিল যা তার নেতৃত্বে শেষ হবে।
তাঁর ক্রিয়াগুলি থিয়েটার এবং ফিল্ম ওয়ার্ল্ডে ব্যাকল্যাশকে আলোড়িত করেছিল, শোরনার শোন্ডা রাইমস, গায়ক রেনি ফ্লেমিং এবং অভিনেত্রী ইসা রায় সহ একাধিক বিনোদনকারী, কেনেডি সেন্টারে তাদের ভূমিকা থেকে পদত্যাগ করেছেন বা প্রতিবাদে ভেন্যুতে আগত পারফরম্যান্স বাতিল করেছেন।
