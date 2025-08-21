You are Here
News

আনা মুয়িজ সুরক্ষা ও নাগরিক সুরক্ষায় অগ্রগতির প্রতিবেদন করেছে

লেখা

সুরক্ষা ও নাগরিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে কর্মের অংশ হিসাবে পৌরসভা সরকার উচ্চ -প্রতিবন্ধী অপরাধে ২৮ শতাংশ হ্রাস, পাশাপাশি তার ভিডিও নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার এবং লেরমা নদীতে ডেসাজলভের পরবর্তী মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার কথা জানিয়েছে।

পৌরসভার সভাপতি আনা অরোরা মুয়িজ নেররা জোর দিয়েছিলেন যে ফলাফলগুলি সরকারের তিনটি আদেশ এবং এই অঞ্চলের কমান্ড কেন্দ্রগুলির কার্যকারিতার মধ্যে সমন্বিত কাজ থেকে প্রাপ্ত। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, রাজ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার নির্বাহী সচিবালয়ের মতে, সান মাতিও আটেনকো মেক্সিকো রাজ্যের ১৩ টি নিরাপদ পৌরসভার মধ্যে রয়েছেন।

মেয়র আন্তঃসংযোগমূলক কার্যক্রমের কার্যকারিতা তুলে ধরেছিলেন, রাজ্য পুলিশের সাথে একত্রে পরিচালিত হয়েছিল, পাশাপাশি মেটেপেকের পৌরসভায় পরিচালিত হোম ডাকাতির জন্য উত্সর্গীকৃত একটি ব্যান্ড সহ অপরাধমূলক গোষ্ঠীগুলির বিচ্ছিন্নতাও তুলে ধরেছিল।

নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতার সমাধানের জন্য নকশাকৃত মডেলটির জন্য, তিনি জানিয়েছেন যে বর্তমানে ১৫০ টি সুরক্ষা ব্যবস্থা নিবন্ধিত রয়েছে, ১২7 জন ক্ষতিগ্রস্থদের এখনই সতর্কতা রয়েছে এবং ঝুঁকি ট্র্যাফিক আলোর “লাল” স্তরে কোনও মামলা রিপোর্ট করা হয়নি।

বর্ষাকালে, মুয়িজ নেরা ২ জুন বৃষ্টিপাতের প্রভাবের পরে জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, জাতীয় গার্ড এবং জাতীয় জল কমিশনের সমর্থনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই ইভেন্টের বাইরে, তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে পৌরসভা এই মৌসুমে বড় ক্ষতি নিবন্ধন করেনি।

পৌরসভার জনসাধারণের সুরক্ষা এবং নাগরিক সুরক্ষা কাউন্সিলগুলির সাম্প্রতিক অধিবেশনগুলির সময় তাদের অগ্রাধিকার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল: আরও স্মার্ট মনিটরিং পয়েন্ট স্থাপন, পাদুকা এবং পাবলিক স্পেস ওয়ার্কশপগুলিতে ঝুঁকি প্রতিরোধের প্রশিক্ষণ, পাশাপাশি বন্যা এড়ানোর জন্য প্রোটোকলের প্রয়োগ।

শেষ অবধি, মেয়র ঘোষণা করেছিলেন যে সেপ্টেম্বরে তারা কনগুয়ার দ্বারা ৫০ মিলিয়ন পেসো বিনিয়োগের পাশাপাশি আলজেট বাঁধে এবং মেক্সিকো -টোলুকা হাইওয়ের সেতুর অধীনে পরিপূরক রচনাগুলি দিয়ে লেরমা নদীর ডেসাজলভের কাজ শুরু করবে। তিনি জনগণকে আনুষ্ঠানিকভাবে অপরাধকে নিন্দা করতে এবং প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কৌশলতে যোগদানের জন্য তলব করেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts