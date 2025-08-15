আনুষ্ঠানিক; জিওভান্নি লিওন লিভারপুল + ছবিতে যোগদান করেছেন

۲۰: ۵۷ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব; সাজজাদ হেডায়াতপুর -পারমার 6 বছর বয়সী ইতালীয় ডিফেন্ডার জিওভান্নি লিওন গ্রীষ্ম পর্যন্ত পাঁচ বছরের চুক্তির সাথে লিভারপুলে যোগ দিয়েছিলেন।
সেরি এ -তে পারমাতে তাঁর একমাত্র মরসুমে, লিওনি ইয়ং লিওন দ্বিতীয় মরসুমে একটি উজ্জ্বল সময় কাটিয়েছিলেন এবং দুটি গেম খেলে এবং একটি গোল করে একটি দুর্দান্ত সময় ব্যয় করেছিলেন।
তার প্রথম অফিসিয়াল সাক্ষাত্কারে তিনি লিভারপুলফসি ডটকমকে বলেছেন: “আমি এখানে এসে খুব খুশি। এটি সত্যিই একটি দুর্দান্ত অনুভূতি এবং আমি এখানে থাকার জন্য গর্বিত।
“লিভারপুলে যোগদানের জন্য আমি খুব গর্বিত।” লিভারপুলের অফারটি দেখে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম, বাহ, এটি পাগল। আমি খুব খুশি।
লিওনি আরও যোগ করেছেন: “আমি আমার নতুন সতীর্থদের প্রশিক্ষণে এবং তারপরে পিচে, প্রিমিয়ার লিগ এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রচুর অগ্রগতি করতে চাই। আমি আজ রাতে স্টেডিয়ামে খেলাটি (অ্যানফিল্ডে বোর্নেমাউথের বিপক্ষে) খেলাটি দেখব, খেলাটি দেখুন এবং গেমের পরে আমার নতুন ভ্রমণ হবে।
লিওন 5 মার্চ অ্যাডাল্ট পাডোভা দলের হয়ে খেলেছিলেন এবং এই টার্নিং পয়েন্টটি তার 5 তম জন্মদিনের মাত্র তিন মাস পরে ছিল।
তিনি সেরি বিতে সাম্পডোরিয়ায় loan ণে ২/৫ মরসুমের দ্বিতীয়ার্ধে কাটিয়েছিলেন তিনি বারোটি গেমস করেছিলেন এবং গত গ্রীষ্মের আগে পারমার আগে একটি গোল করেছিলেন তার চুক্তিটি স্থায়ীভাবে তৈরি করতে।
রোমে জন্মগ্রহণকারী, এই 5 সেমি মিডফিল্ডার তার আন্ডার -5 দলের হয়ে সাতটি গেম খেলেছেন।
তিনি লিভারপুলের দ্বিতীয় নম্বর শার্ট পরবেন।