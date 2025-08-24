আন্ডারটেকার যিনি শোকের পরিবারের সামনে ‘ক্রাইপি’ মার্চ দিয়ে ‘সমস্ত কিছু সম্পর্কে’ একটি জানাজা তৈরির জন্য বিস্ফোরিত হয়েছিলেন

- আপনার কি গল্প আছে? ইমেল: রবার্ট.ফোলকার@mailonline.co.uk
হিয়ার্সের সামনে ‘ক্রাইপি’ মার্চ দিয়ে ‘সমস্ত কিছু সম্পর্কে’ একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তৈরির জন্য একজন আন্ডারটেকারকে বিস্ফোরিত করা হয়েছে।
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালক সংস্থা টিকটোককে পোস্ট করেছেন একজন আন্ডারটেকারকে দেখিয়ে তারা ‘শতাব্দী প্রাচীন tradition তিহ্য’ বলে ডাকে হিয়ার্সকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
ম্যাথিউ উডেন-ফিউনারাল ডিরেক্টর দ্বারা পোস্ট করা ভিডিওটি ক্যাপশন দেওয়া হয়েছিল যে tradition তিহ্যটি ‘শ্রদ্ধার সাথে পূর্ণ, এবং এটি দেখায় যে প্রতিটি বিদায় প্রেম, গাইডেন্স এবং যত্নের সাথে রয়েছে’।
আন্ডারটেকার মিঃ উডেন বলেছিলেন যে tradition তিহ্যটি মূলত ‘মানুষকে একটি উত্তীর্ণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্ক করা যাতে তারা বিরতি দিতে পারে এবং তাদের শ্রদ্ধা জানাতে পারে’।
তবে কেউ কেউ বিশ্বাস করেছিলেন যে আন্ডারটেকার পরিবর্তে ‘নিজের সম্পর্কে’ জানাজা তৈরি করছেন।
একজন টিকটোক ব্যবহারকারী লিখেছেন: ‘আপনাকে এই পেশায় সোশ্যাল মিডিয়ায় চেষ্টা করে বিজ্ঞাপনটি দেখে খুব খারাপ লাগছে।’
‘এটি আপনার সম্পর্কে নয়,’ অন্য একজন লিখেছেন।
তৃতীয়টি যোগ করেছে: ‘দুঃখিত, এটি কেবল আমি, খুব সুন্দর চেহারা পেশাদার মানুষ, তবে এটি আমাকে ক্রিপস দেয়, আমি যখন আমার ক্লোগগুলি পপ করি তখন এর কোনওটিই চাই না।
‘আমার জন্য সরাসরি শ্মশান অন্য কিছু হ’ল অর্থের অপচয়’ ‘
অন্য কেউ বলেছিলেন: ‘মনে হচ্ছে তিনি নিজের সম্পর্কে তৈরি করছেন। দুঃখিত। ‘
অন্যরা দ্বিমত পোষণ করে বলেছিলেন যে এটি অনুষ্ঠানের একটি traditional তিহ্যবাহী অংশ ছিল।
একজন ব্যক্তি বলেছিলেন: ‘এখন এটি পেশাদারিত্ব এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা।’
আরেকটি যোগ করেছে: ‘এটি শেষকৃত্যের অংশ। তারা রাস্তার শেষ প্রান্তে চলে যাবে। ‘
তৃতীয় একজন লিখেছেন: ‘উপলক্ষ তৈরি করতে তিনি আপনার পৃথিবীতে তাদের শেষ যাত্রায় শব্দের বাইরে আপনি যে কাউকে পছন্দ করেছেন তাদের অনুসরণ করার জন্য তিনি এটি গ্র্যান্ডিয়ারের সাথে করেন … এটি বিশেষ হতে দিন।’
তবে প্রধান-আন্ডারটেকার ম্যাথিউ উডেন ডেইলি মেইলে tradition তিহ্যকে রক্ষা করেছেন।
তিনি বলেছিলেন: ‘একজন কন্ডাক্টর হেরেসের সামনে হাঁটতে এবং একটি বেতের সাহায্যে মাটি আঘাত করা কোনও অভিনয় নয়।
‘এটি একটি শতাব্দী প্রাচীন tradition তিহ্য, মূলত লোকদের একটি উত্তীর্ণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য যাতে তারা বিরতি দিতে পারে এবং তাদের শ্রদ্ধা জানাতে পারে।
টিকটোকের সাথে ভাগ করা হলে অনুশীলনটি মিশ্র পর্যালোচনা পেয়েছিল
‘আজ, আমরা এটিকে মর্যাদার চিহ্ন হিসাবে চালিয়ে যাচ্ছি এবং যে ব্যক্তি পাস করেছেন তার জীবনকে সম্মান জানাতে।
‘এটি কখনও কন্ডাক্টর সম্পর্কে নয়, তবে মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা এবং পিছনে থাকা পরিবারের প্রতি সান্ত্বনা দেখানোর বিষয়ে।
‘আমরা একটি পরিবারের অনুমতি সহ সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ভিডিওগুলি ভাগ করি এবং বেশিরভাগ মন্তব্য সদয় এবং সহায়ক।
‘যখন নেতিবাচক মন্তব্যগুলি উপস্থিত হয়, তখন আমি লোকদের মনে রাখতে বলি যে প্রতিটি কফিনের ভিতরে এমন একজন ব্যক্তি যিনি একটি জীবনযাপন করেছেন এবং একটি শোকের পরিবার যার জন্য এই মুহুর্তটি গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।’