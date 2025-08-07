আন্ডারপাস সংঘর্ষ লেথব্রিজ – লেথব্রিজের মেজর আর্টারি রোড বন্ধ করে দেয়

বুধবার সকালে লেথব্রিজের হুপ-আপ ড্রাইভের আন্ডারসাইডের সাথে একটি ফ্ল্যাটবেড ট্রেলারে একটি নির্মাণ গাড়ি চালানো একটি আধা-ট্রাক, উল্লেখযোগ্য ক্ষতি এবং ট্র্যাফিক বিলম্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ট্রাকটি চার মিটার ছাড়পত্রের নিচে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করার কারণে এটি নদীর উপত্যকার বোটেরিল বটম রোডে সকাল দশটার দিকে ঘটেছিল, তবে তা তৈরি করেনি।
নির্মাণ গাড়ির ক্রু কেবিনটি ভারী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, গ্লাসটি রাস্তাটি লিটার করে, তবে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ ছিল সেতুর ক্ষতি। সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য, লেথব্রিজ শহরটি লেথব্রিজের অন্যতম ট্র্যাভারড রাস্তাগুলির মধ্যে একটি সময়ের জন্য পুরোপুরি হুপ-আপ ড্রাইভ বন্ধ করে দিয়েছে।
যাইহোক, কয়েক ঘন্টার মধ্যে, লেথব্রিজ পুলিশ ঘোষণা করেছিল যে তিনটি লেন, দুটি পূর্ব দিকের পশ্চিম এবং একটি পশ্চিম দিকের, আবার খোলা হয়েছে। পুলিশও নিশ্চিত করেছে যে সংঘর্ষের ফলে কেউ আহত হয়নি।
শীর্ষ ব্যবস্থাপন সহ সিটি ক্রুরা প্রাথমিক ক্র্যাশের মুহুর্তের মধ্যে দৃশ্যে ছিল, ক্ষতির মূল্যায়ন করে এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলি চিন্তা করে।
বিকেল আড়াইটার দিকে, শহরটি একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছে যে বিষয়গুলি এখনও অনিশ্চিত।
“দ্বি-মুখী ট্র্যাফিক বর্তমানে হুপ-আপ ড্রাইভে বজায় রাখা হচ্ছে তবে আরও ট্র্যাফিক থাকার ব্যবস্থা প্রয়োজন হতে পারে।”
শহরটি একটি আপডেট দেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার বিকেলে মিডিয়ার সাথে বৈঠক করবে।
