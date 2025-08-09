আন্ডাররেটেড স্টিফেন কিং সাই-ফাই শো এখন টুবিতে বিনামূল্যে

মধ্যে স্টিফেন কিংএর কাজগুলিও কিছু সাই-ফাই গল্প, এবং এর মধ্যে একটি টিভি শোতে রূপান্তরিত হয়েছিল 89% রোটেন টমেটোতে যা জেনারটির ভক্তদের দেখতে হবে। স্টিফেন কিংয়ের রচনাগুলি বছরের পর বছর ধরে অনেক সিনেমা এবং টিভি শোয়ের জন্য অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে এবং তাদের বেশিরভাগই হরর গল্প, এমন আরও কিছু রয়েছে যারা অন্যান্য ঘরানার সাথে হরর মিশ্রিত করে।
যদিও সর্বাধিক পরিচিত স্টিফেন কিং অ্যাডাপ্টেশনগুলি সিনেমা, তবে তাঁর সেরা কিছু কাজ এটি টিভিতেও তৈরি করেছে। শিরোনাম মত স্ট্যান্ড, ক্যারি, এটা, জ্বলজ্বলএবং সালেমের অনেক টিভিতে বিভিন্ন স্তরের সাফল্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়েছে, তবে একটি আন্ডাররেটেড বই এবং টিভি শো ডেড জোন – ভাগ্যক্রমে, এটি এখন বিনামূল্যে স্ট্রিম করার জন্য উপলব্ধ।
সাই-ফাই ভক্তরা ডেড জোনটি মিস করতে পারে না, এবং এটি টুবিতে প্রবাহিত করা নিখরচায়
1979 সালে, স্টিফেন কিং এর সাই-ফাই থ্রিলার উপন্যাস ডেড জোন প্রকাশিত হয়েছিল, এবং এটি একটি বড় সাফল্য ছিল। ডেড জোন স্টিফেন কিংয়ের মহাবিশ্বে একটি মূল গল্প হয়ে উঠেছে কারণ এটিই প্রথমটি ছিল যা ক্যাসেল রকের এখন-কুখ্যাত কাল্পনিক শহরটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
এর জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য ডেড জোন ডেভিড ক্রোনেনবার্গ পরিচালিত এবং ক্রিস্টোফার ওয়ালকেন অভিনীত 1983 সালে এর চলচ্চিত্র অভিযোজনের দিকে পরিচালিত করেছিলেন। ডেড জোন আজ অবধি অন্যতম সেরা স্টিফেন কিং অভিযোজন হিসাবে বিবেচিত হয় এবং ২০০২ সালে এটি আরও একটি অভিযোজন পেয়েছিল, তবে এবার টিভির বিশ্বে।
মাইকেল এবং শন পিলার দ্বারা বিকাশিত, ডেড জোন জনি স্মিথের চরিত্রে অ্যান্টনি মাইকেল হল অভিনয় করেছেন। একটি গাড়ি দুর্ঘটনার পরে যা তাকে ছয় বছর ধরে কোমায় ফেলে দেয়, জনি যখন লোক বা বস্তুর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে তখন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দৃষ্টিভঙ্গি শুরু করে। জনি তার মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্থ অংশটিকে “ডেড জোন” হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং অপরাধ সমাধানের জন্য তার নতুন দক্ষতা ব্যবহার করেছেন।
যাইহোক, একই সময়ে, জনি কংগ্রেসনাল প্রার্থী গ্রেগ স্টিলসনের ভবিষ্যতের নির্বাচনের অ্যাপোক্যালিপটিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ভুতুড়ে। ডেড জোন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে সাবস্ক্রিপশন সহ স্ট্রিমের জন্য উপলব্ধ, তবে এটি এখন টুবিতে যুক্ত করা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মটি নিখরচায় তবে বিজ্ঞাপন-সমর্থিত, এটি দেখতে আরও সহজ করে তোলে ডেড জোন সম্পূর্ণরূপে।
ডেড জোন হ’ল কিংয়ের কাজের একটি অপ্রতিরোধ্য অভিযোজন
ডেড জোন একটি উপন্যাস এবং একটি টিভি শো হিসাবে উভয়ই স্টিফেন কিংয়ের সর্বাধিক বিখ্যাত রচনাগুলি দ্বারা ছাপিয়ে গেছে। মত শো এটা, স্ট্যান্ড, গম্বুজের নীচেএবং সালেমের অনেক বেশিরভাগ মনোযোগ নিয়েছে, কিন্তু ডেড জোন পাশাপাশি দেখার উপযুক্ত।
ডেড জোন এর নায়ক এবং তার দক্ষতার আশেপাশের পরিস্থিতিগুলির জন্য অন্যান্য সাই-ফাই হরর গল্পগুলি থেকে দূরে রয়েছে। ডেড জোন সাই-ফাই, হরর, নাটক, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং ফ্যান্টাসি উপাদানগুলিকে একত্রিত করে এমন একটি শোতে নিয়ে আসে যা প্রতিটি পর্বে সমাধান করার জন্য আলাদা রহস্য এবং একটি অত্যধিক প্লট।
এর একটি শক্তি ডেড জোন এর অভিনেতাদের পারফরম্যান্স, বিশেষত অ্যান্টনি মাইকেল হলের, যিনি জনি তার দক্ষতা, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়গুলি এবং লোকদের সহায়তা করার ইচ্ছা নিয়ে তাঁর ইচ্ছা নিয়ে বহু সংগ্রামকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। ডেড জোন ব্যাপকভাবে স্মরণ করা যায় না, তবে এটি দেখার মতো।