আন্ডাররেটেড ’90 এর দশকের থ্রিলার যা বিলি বব থর্টনের কেরিয়ার চালু করেছিল

একটি মিথ্যা পদক্ষেপ বিলি বব থর্টনের পক্ষে প্রাথমিক সাফল্য ছিল, যদিও মুভিটি কখনও বিস্তৃত দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর আশা করা হয়নি তা সত্ত্বেও। হিট শোতে অভিনয় করার আগে ল্যান্ডম্যানথর্টন হলিউডে একজন অভিনেতা হিসাবে তাঁর পথ তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর ব্রেকআউট মুভি সহ তিনি উপস্থিত হবেন এমন উপাদান লিখেছিলেন স্লিং ব্লেড।
অস্কার সাফল্য খুঁজে পাওয়ার আগে স্লিং ব্লেডথর্টন সহ-লিখেছিলেন এবং আন্ডাররেটেড 1990 এর দশকের থ্রিলারে অভিনয় করেছিলেন একটি মিথ্যা পদক্ষেপ। কোনও বড় হিট না হলেও, সিনেমাটি তখন থেকে 90 এর দশকের একটি কাল্ট ক্লাসিক হয়ে উঠেছে এবং থর্টনের অন্যতম সেরা সিনেমা হিসাবে রয়ে গেছে। যাইহোক, সম্ভবত এটির মূল প্রকাশের পরিকল্পনাটি যদি তা অতিক্রম করে তবে কেউ এ সম্পর্কে কথা বলবে না।
একটি মিথ্যা পদক্ষেপ সোজা থেকে ভিডিও যাওয়ার কথা ছিল
2.5 মিলিয়ন ডলার একটি ছোট বাজেট সহ, একটি মিথ্যা পদক্ষেপ এটি কখনও প্রেক্ষাগৃহে তৈরি করার উদ্দেশ্যে বোঝানো হয়নি এবং 1992 সালে একটি সরাসরি থেকে ভিডিও ক্রাইম থ্রিলার হিসাবে তৈরি হয়েছিল। একবার মিথ্যা পদক্ষেপ তারকারা বিল প্যাকসটনকে এক অভিনব ছোট্ট শহর শেরিফ হিসাবে যার বিশ্বে দু’জন এলএপিডি গোয়েন্দাদের উপস্থিতি এই অঞ্চলে অপরাধীদের একটি ত্রয়ী শিকারের উপস্থিতি রয়েছে।
মুভিটি পরিচালনা করেছিলেন কার্ল ফ্র্যাঙ্কলিন এবং সহ-রচিত টম এপারসন এবং বিলি বব থর্টন, যিনি সিনেমায় অন্যতম অপরাধী হিসাবে অভিনয় করেছিলেন, রে ম্যালকমের একজন হিসাবেও অভিনয় করেছিলেন। মুভিটি যেহেতু একটি মারাত্মক অপরাধের গল্প যা প্যাকসটনের রঙিন চরিত্রের সাথে হাস্যরসের একটি গা dark ় বোধও বৈশিষ্ট্যযুক্ত, তাই এর পিছনে স্টুডিওগুলি পেতে এটি একটি কঠিন বিক্রয় ছিল।
অবশেষে, মুভিটি একটি ছোট বাজেটে উত্পাদিত হয়েছিল, এটি কেবল বাড়ির দেখার জন্য উপলব্ধ করার পরিকল্পনা নিয়ে। তবে, তবে ভিডিওতে মুভিটি প্রকাশের আগে, এটি প্রখ্যাত সমালোচক রজার এবার্টের কাছ থেকে একটি রিভ রিভিউ পেয়েছিল, স্টুডিওটিকে থিয়েটারিভাবে সিনেমাটি প্রকাশ করতে বোঝায় (মানদণ্ড সংগ্রহের মাধ্যমে)।
শেষ পর্যন্ত, মুভিটি বক্স অফিসে তার বাজেট ফিরিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছিল, তবে এটি সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল, রোটেন টমেটোতে 93% উপার্জন করেছিল। মুভিটির বর্ধিত দৃশ্যমানতা সময়ের সাথে সাথে এর খ্যাতি বাড়তে সহায়তা করেছিল, এখনও 1990 এর দশকের অন্যতম দুর্দান্ত থ্রিলার হিসাবে বিবেচিত।
কেন একটি মিথ্যা সিনেমা এখনও ’90 এর দশকের সেরা ক্রাইম থ্রিলারগুলির মধ্যে একটি
১৯৯০ এর দশকটি থ্রিলারদের জন্য এক ভয়ঙ্কর দশক ছিল, যা জেনারটি সত্যই অন্ধকার এবং গভীর গল্পগুলি গ্রহণ করেছিল এবং অনন্য চলচ্চিত্র নির্মাতাদের যারা তাদের স্ট্যাম্পটি জেনারটিতে রেখেছিল তাদের কণ্ঠ দিয়েছিল। কোয়ান্টিন ট্যারান্টিনো এবং ডেভিড ফিনচারের মতো পরিচালকরা এই দশকে অপরাধ থ্রিলারগুলিতে নিজের জন্য একটি নাম তৈরি করেছিলেন, এর পছন্দগুলি সহ জলাধার কুকুর এবং Se7en।
একটি মিথ্যা পদক্ষেপ জেনারটিতে এটির মূল এবং সাহসী গ্রহণের সাথে সেই অন্যান্য দুর্দান্ত শিরোনামের পাশাপাশি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অনেকটা কোইন ব্রাদার্সের মতো ‘ ফার্গো, একটি মিথ্যা পদক্ষেপ সুরের সাথে এতটা আলগাভাবে খেলতে আগ্রহী হয়ে এর আত্মবিশ্বাস দেখায়। এটি অন্ধকার এবং নির্মম থেকে নির্বোধ এবং মুহুর্তগুলিতে মজাদার দিকে যেতে পারে, খুব বেশি ঝাঁকুনির অনুভূতি ছাড়াই।
মুভিটি তার উদ্বোধনী দৃশ্যের সাথে কতদূর যাবে তা নির্ধারণ করে, যেখানে অপরাধীরা একদল লোককে অর্থ ও মাদকের জন্য নির্মমভাবে হত্যা করে। তারা দৌড়ানোর সাথে সাথে তাদের অপরাধমূলক শোষণ অনুসরণ করা একটি উত্তেজনাপূর্ণ এবং হিংস্র অভিজ্ঞতা। যাইহোক, আমরা ডেল “হারিকেন” ডিকসন (বিল প্যাক্সটন) এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, একটি অপ্রত্যাশিত স্বল্পতা নিয়ে এসেছি।
ডেল জীবনের চেয়ে বৃহত্তর আইনজীবি, ছোট্ট শহরে তার অবস্থানের প্রতি অনুরাগী তবে তারা আগত বড় সিটি পুলিশদের কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে চাইছেন। প্যাক্সটন তার সেরা অভিনয় দেয়, যা মজার এবং প্রাণবন্ত। যাইহোক, ডেলের জীবনের গোপনীয়তা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে, পারফরম্যান্সের একটি তীব্রতাও রয়েছে যা ঠিক পাশাপাশি কাজ করে।
সিনেমার দুটি ভিন্ন সুরের উজ্জ্বলতা হ’ল কীভাবে তাদের সংঘর্ষের কোর্সে রাখা হয়। মুভিটি শুরু করে এমন মারাত্মক অপরাধের গল্প রয়েছে এবং আরও বিনোদনমূলক ছোট-শহর পুলিশ গল্পটি পরে আসে। অবশেষে, এই দুটি জগতের সাথে দেখা হতে চলেছে, এবং থ্রিলার হঠাৎ আরও অন্তরঙ্গ ছোট ছোট শহরের সেটিংয়ের সাথে মিশ্রিত হয়।
এটি কার্ল ফ্র্যাঙ্কলিনের দিকনির্দেশ এবং বিলি বব থর্টন এবং টম এপ্পারসনের স্ক্রিপ্টের আত্মবিশ্বাসের একটি প্রমাণ যা সিনেমাটি তার টোনাল শিফটগুলি সরিয়ে দেয়। কয়েকটি সিনেমা যদি চেষ্টা করে দেখতে এত সাহসী হয় তবে এটিকে টানতে পারে।
একটি মিথ্যা পদক্ষেপ
- প্রকাশের তারিখ
মে 8, 1992
- রানটাইম
105 মিনিট
- পরিচালক
কার্ল ফ্র্যাঙ্কলিন
- লেখক
বিলি বব থর্টন
- প্রযোজক
বেন মাইরন, হ্যারল্ড ওয়েলব, জেসি বিটন, পল কলিচম্যান
বিল প্যাক্সটন
ডেল ‘হারিকেন’ ডিকসন
বিলি বব থর্টন
রে ম্যালকম
