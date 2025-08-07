আন্ড্রেয়া নোলি এবং তার “71 এর জাদুকরী” হওয়ার উপায়

অভিনেত্রী আন্দ্রে নোলি যে পথটি তাকে ব্যাখ্যা করতে পরিচালিত করেছিল তা মনে রাখবেন অ্যাঞ্জেলাইনস ফার্নান্দেজ“71 এর জাদুকরী”, রবার্তো গমেজ বোলাসোসের জীবনী সিরিজে।
প্রথম কল থেকে তিনি নিশ্চিতকরণের দিন অবধি, স্নায়ু, প্রস্তুতি এবং একটি মহামারী দ্বারা চিহ্নিত দু’বছর যা সমস্ত কিছু বিরতি দিয়েছিল।
সচেতন যে শত শত অভিনেত্রী কাগজে আগ্রহী, নোলি তিনি পুরোপুরি কাজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। আজ, এর বৈশিষ্ট্যটি প্রশংসিত হয়েছে এবং অভিনেত্রী এটি তার ক্যারিয়ারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য মুহুর্ত হিসাবে বেঁচে আছেন।
শুরু: ‘চেসিরিটো: অনিচ্ছাকৃতভাবে চাওয়া’ এর কাস্টিং থেকে আন্দ্রেয়া নোলি এটিই জানতেন
আন্দ্রে নোলি তিনি কাস্টিং থেকে স্বাভাবিক উপায়ে জানতেন: তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে। অন্যান্য প্রকল্পগুলির মতো, নোটিশটির সাথে চরিত্রের বিবরণ এবং উত্পাদনের প্রসঙ্গে ছিল। যাইহোক, পড়ার সময় এটি ছিল রবার্তো গমেজ বোলেসোসের গল্প এবং তাঁর চরিত্রটি হবে অ্যাঞ্জেলাইনস ফার্নান্দেজনার্ভাসনেস তাকে দখল করল।
“আমি পোশাক, উইগ, ফুল … সবকিছু পেতে শুরু করি। আমি একজন বন্ধুকে আমাকে শীতল করতে বলেছিলাম কারণ, এখন, আমি থাকতে চাইনি”, এক্সেলসিয়রের জন্য একটি সাক্ষাত্কারে অভিনেত্রীকে স্মরণ করে।
শুরু থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি আর কোনও অডিশন হবে না: এটি একটি আইকনিক এবং খুব বিতর্কিত চরিত্র ছিল।
আপনি আগ্রহী হতে পারেন: আন্দ্রে নোলি এবং জর্জি স্যালিনাস: এইভাবে অভিনেতাদের বিতর্কিত রোম্যান্স শুরু হয়েছিল
একটি দুই বছরের অপেক্ষা
প্রক্রিয়াটি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে পরিস্থিতির কারণে বাড়ানো হয়েছিল। এর প্রথম কলব্যাকের পরে – নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায়ে, যখন প্রার্থীদের তালিকা হ্রাস করা হয় – মহামারী এবং অন্যান্য কারণগুলি উত্পাদন বন্ধ করে দেয়। দু’বছর ধরে কোনও দৃ concrete ় অগ্রগতি হয়নি।
সময় পরে, নোলি তিনি জানতেন যে কাস্টিং অব্যাহত রয়েছে এবং আবার হাজির হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। “আমি এটি পেতে লড়াই করেছি। আমি স্ক্র্যাচ থেকে আরেকটি কাস্টিং করেছি ‘“।
অভিনেত্রী স্বীকার করেছেন যে একটি মুহূর্ত ছিল “বিশেষ যাদু“এর বৈশিষ্ট্যটি প্রস্তুত করার সময়: আপনি যখন উইগ, পোশাক এবং ফুলগুলি দেখেন (কিছু গোলাপী হর্টেন্স যা তাদের ঘর সাজানোর জন্য কিনেছিল), তখন তিনি তাত্ক্ষণিক সাদৃশ্য অনুভব করেছিলেন অ্যাঞ্জেলাইনস ফার্নান্দেজ।
নোলি তিনি জানতেন যে চরিত্রটি সবচেয়ে লোভনীয়। “আমরা শত শত আগ্রহী অভিনেত্রী সম্পর্কে কথা বলি”, সে বলে।
তবুও, তিনি তার কাজ এবং আত্মবিশ্বাস বজায় রাখার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। “একের জন্য যা হয়। আজ আমি মনে করি আমি চরিত্রটি বেছে নিইনি, তিনি আমাকে বেছে নিয়েছিলেন“।
সরকারী নিশ্চিতকরণটি কাস্টিং ডিরেক্টর ইসাবেল কর্টজার থেকে এসেছে। নোলি আমি যখন কলটি পেয়েছিলেন তখন আমি একটি রেস্তোঁরায় একা ছিলাম।
“আমি কাঁদতে শুরু করলাম এবং ওয়েটার আমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল এটি ঠিক আছে কিনা। আমি বললাম: ‘আমি খুব খুশি, আমি কসম খেয়েছি”।
শারীরিক রূপান্তরটি অ্যাঞ্জেলাইনস ফার্নান্দেজকে মূর্ত করে তুলুন
প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি ছিল চোখের রঙ প্রতিলিপি করা অ্যাঞ্জেলাইনস ফার্নান্দেজবাদামী প্রচলিত ছাত্ররা কাজ করেনি, কারণ তারা চোখের নীল রঙ দেখিয়েছিল নোলি।
প্রযোজনা আইরিসের সাথে সম্পূর্ণ ব্রাউনতে covered াকা বিশেষ লেন্সগুলি অর্ডার করেছিল। “আমাকে এভাবে দেখে আয়নায় থাকা অন্য ব্যক্তির দিকে তাকানোর মতো ছিল”তিনি রিপোর্ট করেছেন।
এটি পোশাকগুলিতে নির্ভুলতা যুক্ত করা হয়েছিল: এমনকি অন্তর্বাসেরও সময়ের সাথে সামঞ্জস্য হওয়া উচিত, বর্তমানগুলি ব্যতীত অন্য ফর্মগুলির সাথে।
“আজ ব্রাস বক্ষকে আরও একটি রূপ দিয়েছে; সেই সময় তারা আরও উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। সবকিছু বিশদভাবে সতর্ক ছিল।”
আমরা সুপারিশ করি: আন্দ্রেয়া নোলি প্রকাশ করেছেন যে তিনি শৈশবে সামরিক প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন
অভিনেতার সাথে সম্পর্ক যিনি রামন ভাল্ডেসকে জীবন দেন
থেকে নোলিএমন একটি অভিব্যক্তি ছিল যা ব্যাখ্যা করার সময় অনুপস্থিত থাকতে পারে না অ্যাঞ্জেলাইনস: “এওয়াই, মি রোরো“এই শব্দগুচ্ছটি একটি রসিকতা হয়ে ওঠে এবং মিগুয়েল ইসলাসের সাথে ভাগ করে নেওয়া একটি অভিনেতা যা রামন ভালদাসকে জীবন দেয়, যিনি জবাব দিয়েছিলেন”আমার জাদুকরী“।
দুজনের মধ্যে রসায়ন এবং প্রযোজনার যত্ন তাকে দিয়েছে নোলি সুরক্ষা যে চূড়ান্ত ফলাফলটি শক্ত হবে।
“জনসাধারণ কীভাবে এটি গ্রহণ করবে তা আমি জানতাম না, তবে তিনি প্রকল্পের ক্যালিবার এবং যে দলটি নিয়েছিলেন তা বিশ্বাস করেছিলেন।”
সমালোচনা এবং ঘৃণার যুগ
নোলি তিনি স্বীকার করেছেন যে এই জাতীয় প্রকল্পে তুলনাগুলি অনিবার্য, তবে এটি জোর দিয়েছিল যে এটি বর্ণনামূলক লাইসেন্স সহ একটি কাল্পনিক জীবনী। তিনি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে “ঘৃণা” ঘটনা সম্পর্কেও কথা বলেছেন:
“আমরা এমন সময়ে বাস করি যখন প্রতিটি ব্যক্তির সেল ফোনে একটি মাইক্রোফোন থাকে It এটি অনেকের ক্রোধ ও ক্রোধের জন্য একটি ত্রাণ চ্যানেল।
যদিও এটি বিতর্কিত হয় নি, নোলি জানে যে জনসাধারণের ব্যক্তিত্বের জীবন যেমন বলছে চেসিরিটো এবং তার কাস্ট অতীতের সংবেদনশীল বিষয়গুলিকে সম্বোধন করে বোঝায়। তবে এটি বিবেচনা করে যে সিরিজটি শ্রদ্ধা, প্রসঙ্গ এবং বিনোদনের মধ্যে ভারসাম্য অর্জন করে।
– দ্বিতীয় মরসুম?
অভিনেত্রী এবং কাস্টের ইচ্ছা থাকলেও দ্বিতীয় কিস্তির কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ নেই।
“আমি আশা করি এখানে কেবল এক সেকেন্ডই নয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম … কোথায় কাটতে হবে তার প্রচুর কাপড় রয়েছে,” তিনি বলেছেন।
এদিকে, নোলি তিনি বসবাসের পেশাদার মুহূর্তটি উপভোগ করুন, যার মধ্যে মেক্সিকোতে মাস্টারচেফ এবং কাস্টিং প্রকল্পগুলিতে তার পূর্ববর্তী অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি সিরিজটি উদযাপনকারী দর্শকদের সাথে দেখা করতে দক্ষিণ আমেরিকা সফরেরও স্বপ্ন দেখেন।
“আমি আমার কাজ এবং আমার ব্যক্তিটি চালিয়ে যাব। মেক্সিকো আমার বাড়ি এবং আমি এখানে থাকব।”