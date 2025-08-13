আন্তঃ অফিসিয়াল নোট ইস্যু করে এবং ফ্ল্যামেঙ্গোর বিপক্ষে ম্যাচের প্রাক্কালে একটি উপায় নিশ্চিত করে

38 বছর বয়সী মিডফিল্ডার ফার্নান্দো মঙ্গলবার (12 আগস্ট) চুক্তির বন্ধুত্বপূর্ণ সমাপ্তির পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্টার্নসিয়ালে তার স্পেলটি শেষ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তটি ডান হাঁটুর পরবর্তী লিগামেন্টে আঘাতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, ব্রাসিলিরিওর প্রথম রাউন্ডের জন্য বেইরা-রিওতে ফ্লুমিনেন্সের কাছে ২-০ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল। ডিসেম্বর অবধি নির্ধারিত বন্ডের সাথে, খেলোয়াড়টি মরসুমের শেষ অবধি প্রায় 5 মিলিয়ন ডলার বেতন ছাড়েন।
ভিলা নোভা এর তৃণমূল বিভাগগুলি দ্বারা প্রকাশিত, ফার্নান্দো 2024 সালের গোড়ার দিকে বৈরা-রিওতে পৌঁছানোর আগে ম্যানচেস্টার সিটির মতো ক্লাবগুলি দ্বারা কাজ করে ইউরোপে একটি বিশিষ্ট কেরিয়ার তৈরি করেছিলেন। কলোরাডোতে তিনি দ্রুত 2025 গাচো চ্যাম্পিয়নশিপের অপরাজিত শিরোনামের মূল অংশ হিসাবে ভক্তদের সাথে স্থান এবং সনাক্তকরণ অর্জন করেছিলেন।
ইন্টার্নসিয়োনাল একটি অফিসিয়াল নোটে রেকর্ড করা হয়েছে যে অ্যাথলিট ক্লাবটির জন্য 54 টি ম্যাচ এবং তিনটি লক্ষ্য যুক্ত করেছে, তার প্রতিশ্রুতি এবং পেশাদারিত্বের উদাহরণ তুলে ধরে। ফার্নান্দো পুনরুদ্ধারের পরে চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে বিবৃতিটি প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাও উন্মুক্ত করে দেয়।
“বৈরা-রিওর দরজা ফার্নান্দোর জন্য উন্মুক্ত রয়েছে এবং যদি তিনি ভবিষ্যতে লনে ফিরে আসতে চান, তবে কলোরাডো তাকে আবার অভিনেতাদের কাছে রাখার অগ্রাধিকার পাবে। তিনি খেলোয়াড়, কর্মী, কোচিং স্টাফ, বোর্ড এবং সর্বোপরি, কলোরাডো ভক্তদের সম্মান এবং স্নেহ গ্রহণ করেন,” ক্লাবটি বলেছে।
রাষ্ট্রপতি আলেসান্দ্রো বার্সেলোস স্টিয়ারিং হুইলের অবদানের জন্য ধন্যবাদ সুরকে আরও শক্তিশালী করেছিলেন। “তার সমস্ত উত্সর্গ এবং পেশাদারিত্বের জন্য ফার্নান্দোর প্রতি কৃতজ্ঞতা। বৈরা-রিওর দরজা সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে,” নেতা বলেছেন, নেতা এবং বোর্ডের সদস্যদের সাথে অ্যাথলিটের ভাল সহাবস্থান যেমন আন্ড্রেস ডি’এলেসান্দ্রো এবং আন্দ্রে মাজুকোকে স্মরণ করে।
পুনরুদ্ধারটি ফার্নান্দোর শহরে গোয়ানিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে তিনি পরিবারের কাছে থাকবেন। প্লেয়ারটি এখনও তার ক্যারিয়ার অনুসরণ করতে হবে বা অবসর নিতে বেছে নেবেন কিনা তা মূল্যায়ন করবে। ক্লাবের মতে, যদি ধারাবাহিকতা থাকে তবে নিয়োগের অগ্রাধিকারটি ইন্টার্নসিয়োনাল থেকে হবে।
এই সিদ্ধান্তটি ভক্তদের মধ্যে দুর্দান্ত প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল, যারা হতাশা এবং স্বীকৃতি প্রদর্শনের জন্য সামাজিক নেটওয়ার্কগুলি ব্যবহার করেছিল। “এটি চুক্তির শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্লাবটিকে ভালভাবে চুষতে পারে (যা ভুল হবে না), তবে আন্তঃ কফার, দুর্দান্ত পেশাদার এবং ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা বাঁচাতে পছন্দ করে, এত তাড়াতাড়ি করুণা,” আলভেস হিসাবে চিহ্নিত একটি কলোরাডো লিখেছিলেন।
অন্যরা সাম্প্রতিক সময়ে খেলোয়াড়ের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিল। “অবিশ্বাস্য সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটি শেষ হওয়া ইন্টার এর সেরা স্টিয়ারিং হুইলটি পাস করা ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য ক্লাব,” একজন ভক্তকে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যে একটি কলোরাডা এই অনুভূতিটির সংক্ষিপ্তসার জানিয়েছিলেন, “আমার দিন শেষ”।
ফার্নান্দো ছাড়াই, কোচ রজার মাচাডো এখনও কাস্টের অংশটি সন্ধান করেছেন যা মিডফিল্ডে একই ভূমিকা নিতে পারে, প্রযুক্তিগত দিক এবং গ্রুপ পরিবেশ উভয় ক্ষেত্রেই স্টিয়ারিং হুইলের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে।